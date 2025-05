Beim Global-Shutter-Sensor der Alpha 9 III gelingt es Sony erstmals in einer Vollformat-DSLM zum Beenden der Verschlusszeit alle Pixel gleichzeitig auszulesen. Rolling Shutter ist damit kein Thema mehr, was vor allem in der Sport-, Action- und Tierfotografie enorme Vorteile mit sich bringt. Dank Global Shutter ermöglicht die Alpha 9 III extrem schnelle Verschlusszeiten ohne Verzerrungen – und das vollkommen geräuschlos, da der mechanische Verschluss wegfällt. Dazu kommen neue Möglichkeiten in der Blitzlichtfotografie.

Die Vorteile des A9-III-Sensors

Sonys Alpha 9 III arbeitet mit einem ­Stacked-CMOS-Vollformatsensor mit einer effektiven Auflösung von 24,6 Megapixeln. „Stacked“ bedeutet, dass der Sensor mit einem integrierten Speicher ausgestattet ist, der in Kombination mit dem verbauten Bionz-XR-Bildprozessor sehr schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Zusammen mit der Global-Shutter-Technologie ergeben sich bemerkenswerte Vorteile.

Die Sensor-Prozessor-Einheit der Alpha 9 III ermöglicht zum Beispiel extrem schnelle Serienbildgeschwindigkeiten mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde bei voller Auflösung und kontinuierlicher Schärfenachführung – und das sogar ohne Blackouts (Schwarzbilder) im Sucher oder im Display. Sind im Serienbildmodus kurze Verschlusszeiten bis zu 1/16.000 Sekunde möglich, kann im Einzelbild-Modus sogar eine extrem kurze 1/80.000 Sekunde gewählt werden. Das eröffnet neue Möglichkeiten in der Highspeed-Fotografie. Und das Beste daran: Alle wählbaren Verschlusszeiten stehen auch für die Blitzfotografie zur Verfügung. War man bisher an die Blitzsynchronzeit des mechanischen Verschlusses mit recht langen 1/200 bis 1/320 Sekunde gebunden, fällt diese Limitierung durch den Global Shutter weg. Wollte man mit kürzeren Verschlusszeiten als der Blitzsynchronzeit blitzen, ging das bisher nur über die Highspeed-Synchronisation der angesetzten oder kabellos verbundenen Blitze. Dabei feuert der Blitz eine Reihe sehr kurzer Blitze mit verringerter Leistung ab. Durch den ­Global Shutter kann mit stärkerer Leistung bei zugleich kurzer Verschlusszeit gearbeitet werden. Dadurch ergeben sich neue kreative Möglichkeiten in der Blitzfotografie.

Das Autofokussystem auf dem Sensor arbeitet mit Phasendetektion und ermöglicht gemeinsam mit einer KI-Verarbeitungseinheit, dass sich verschiedene Motive von Menschen über Tiere bis hin zu Fahrzeugen und Flugzeugen sehr schnell bei 120 Bildern pro Sekunde verfolgen lassen. Die AF-Nachführung steht auch im Videomodus zur Verfügung.

Darüber hinaus ist der ­Vollformatsensor beweglich gelagert und bietet Foto- und Videografen eine 5-Achsen-Bildstabilisierung (IBIS) für Freihand-Aufnahmen bei schwachem Umgebungslicht. Der IBIS soll um bis zu acht Blendenstufen längere Verschlusszeiten ermöglichen. Im Praxistest haben wir mit einem Sony FE 24–70 mm f/2,8 GM II ohne eigene optische Stabilisierung bei 70 mm noch mit 0,4 Sekunden scharfe Bilder aus der Hand fotografieren können. Das entspricht ungefähr fünf Blendenstufen. Eine noch bessere Kompensation ist möglich, wenn auch das Objektiv zusätzlich über eine optische Stabilisierung verfügt.

120 Bilder pro Sekunde im Test

Die 120 Bilder pro Sekunde bei voller Auflösung ohne Blackouts und Verzerrungen sowie mit kontinuierlicher Schärfenachführung sind vor allem in der professionellen Sportfotografie ein echtes Highlight. Chefredakteur Benjamin Lorenz hatte damals vor Ankündigung der Alpha 9 III die Gelegenheit, ein Vorserienmodell der ersten Global-Shutter-Vollformatkamera bei einem Hürdenlauf und Weitsprung zu testen und war begeistert: „Absolut beeindruckend! Der AF ‚klebte‘ an den Sportlern und verfolgte die schnellen Bewegungen vom Start bis ins Ziel.“

Das finale Modell der Sony A9 III bestätigt seinen ersten Eindruck. Der KI-basierte Autofokus machte im Praxistest einen extrem guten Job. Bei Porträts blieb das Fokusfeld im AF-C-Modus auch dann zuverlässig auf dem Auge, wenn sich das Model schnell bewegte oder den Kopf ins Profil drehte. Zudem ist das AF-System in der Lage, vom Auge und dem Gesicht auf den Kopf oder den Körper zu wechseln, wenn sich die Person wegdreht oder das Gesicht nicht erkennbar ist. Das ist zum Beispiel bei Motorradhelmen der Fall. Im Serienbildmodus bietet der Global Shutter sogar noch einen weiteren Vorteil: Da elektronisch ausgelöst wird, können die Serienbilder sogar völlig geräuschlos fotografiert werden. Ein großer Vorteil, wenn in einer sehr ruhigen Umgebung gearbeitet wird.

Auch der Test im CHIP Testlabor bestätigt: Die Sony Alpha 9 III schafft die 120 Bilder pro Sekunde mit Bravour. Dafür ist eine schnelle CFexpress-Karte nötig. Bei den Messungen im Labor mit einer Sony Tough CEA-G Series R800/W700 CFexpress Type A 160GB wurden bei 120 B/s bis zu 196 JPEGs oder 97 RAW-Aufnahmen in Folge erreicht. Das ist recht kurz – für längere Bildfolgen kann die Geschwindigkeit aber auf 60 Bilder pro Sekunde reduziert werden.

Pre-Capture-Funktion

Beim Thema Geschwindigkeit möchten wir auch die Pre-Capture-Funktion der Sony A9 III hervorheben. Die ist zwar grundsätzlich nicht neu, steht aber mit der maximalen Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 120 Bildern pro Sekunde zur Verfügung und ist damit ein starkes Hilfsmittel, wenn man bei schnellen Sportarten keinen Moment verpassen möchte. Im Pre-Capture-Modus nimmt die Kamera bei halb gedrücktem Auslöser bereits kontinuierlich Bilder auf und speichert, wenn der Auslöser schließlich ganz durchgedrückt wird, auch noch Bilder mit ab, die kurz davor aufgenommen wurden. Sollte man also zum Beispiel beim Aufschlag eines Tennisspielers einen Tick zu spät reagiert haben, kann die Pre-Capture-Funktion Aufnahmen retten, die man sonst vielleicht verpasst hätte. Der Zeitraum für die Vorabaufnahme kann zwischen 0,005 und einer Sekunde eingestellt werden und steht für alle Dateiformate zur Verfügung. Zudem unterstützt die Pre-Capture-Funktion die volle AF/AE-Nachführung.