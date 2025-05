Mit dem Update v1.7 erweitert die Leica Camera iPhone App Leica LUX ihr Angebot um die neue Funktion Artist Looks. Den Anfang macht ein exklusiver Look des britischen Fotografen Greg Williams. Leica LUX v1.7 ist ab sofort im App Store erhältlich; der neue Look ist Bestandteil der Vollversion und bei Registrierung eines Leica LUX Grips für ein Jahr kostenlos nutzbar.

Die in enger Zusammenarbeit mit Greg Williams entwickelte Bildstimmung überträgt dessen unverwechselbare, von analogen Tri-X 400-Scans inspirierte Ästhetik auf das Smartphone. Der Look legt den Fokus auf Authentizität, Natürlichkeit und filmische Tiefe – ohne künstliche Effekte oder übertriebene Schärfung. Damit richtet sich die Erweiterung an Anwender, die Wert auf dokumentarische Bildsprache legen.

Greg Williams ist für seine Porträts internationaler Filmgrößen wie Daniel Craig oder Kate Winslet bekannt. Als langjähriger Leica Nutzer war er bereits Teil der Kampagne zur Q2 Daniel Craig Edition. Mit dem neuen Artist Look schlägt Leica nun die Brücke zwischen professioneller Kameraästhetik und mobiler Fotografie.

Weitere Artist Looks sollen folgen. Eine Integration in die Leica FOTOS App für Nutzer klassischer Leica Kameras ist bereits in Planung. Die Leica LUX App ermöglicht manuelle Kontrolle der Kameraeinstellungen und bietet Zugriff auf charakteristische Leica Objektiv-Looks – mit derzeit 4.8 Sternen eine der bestbewerteten Foto-Apps im App Store.

Pressemitteilung Leica: