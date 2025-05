Eine neue Erhebung zeigt: Fotografen und Illustratoren werden bei Magazin-Credits zunehmend unsichtbar – Agenturen ersetzen immer häufiger die Urheberangabe durch neutrale Nennungen. Gleichzeitig sorgt ein Reddit-Video für Diskussion: Der Lidar-Laser eines Volvo-SUV zerstört offenbar Handykameras. Währenddessen kündigt sich ein möglicher Verkauf von Clarion Events an – was bedeutet das für die IFA? Und in China steigert Alibaba mit KI-Werbung massiv seine Umsätze.

Die Imaging Business News der KW22/25– kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW22/25:

Namenlose Fotografierende

Nach wie vor sind Fotografen und Illustratoren als Urheber von Magazintiteln in der deutschen Medienlandschaft unterrepräsentiert, wie eine neue Erhebung von Female Photoclub, FREELENS und DJV Nord zeigt. Ein besonders auffälliger Trend in der Auswertung sind die sogenannten „unbekannten Credits“, bei denen zunehmend nur Agenturen genannt werden, während die Namen der Urheber vollständig aus der Nennung herausfallen. Diese Praxis ist alarmierend, da sie den Urheber nicht nur die Anerkennung verweigert, sondern auch einen wachsenden Trend widerspiegelt, bei dem Agenturen die vorhandenen Credits kürzen. Hier muss die Branche, insbesondere die Agenturen, Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass die Rechte der Fotografen und Illustratoren respektiert werden. Die Haftung für Rechte und die faire Bezahlung bleiben weiterhin aktuelle Themen. Diese Entwicklungen verschärfen die ohnehin prekären Bedingungen für Fotografierende und müssen dringend adressiert werden, um die Arbeitsbedingungen und die Anerkennung der kreativen Leistungen nachhaltig zu verbessern und somit auch die strukturelle Benachteiligung weiblicher Urheber zu beseitigen, so die Erhebung.

Blackstone will Clarion – den Mit-Veranstalter der IFA – verkaufen

Investor Blackstone will anscheinend den Messeveranstalter Clarion Events verkaufen, der gemeinsam mit der gfu die Unterhaltungselektronik Messe IFA verantwortet. Clarion war durch die Pandemie schwer getroffen, hat sich aber seitdem erholt – der Umsatz stieg im Geschäftsjahr bis Januar 2024 auf £432,9 Mio. (Vorjahr: £257 Mio.). Mit dem geplanten Exit strebt Blackstone ein 3,3x Multiple auf den Kaufpreis von £600 Millionen von 2017 an. Was der mögliche Clarion-Verkauf für Auswirkungen auf die IFA haben könnte, bleibt abzuwarten.

Mehr dazu hier auf Reuters (Englisch).

Händler Alibaba: KI pusht Verkaufszahlen massiv

Große Unternehmen in China nutzen Künstliche Intelligenz, um ihre Umsätze anzukurbeln. Laut CNBC zeigte die Verwendung von KI-Methoden in der Werbung bei Alibaba und Tencent messbare Vorteile. So stiegen beispielsweise die Einnahmen aus der Werbung bei Alibaba um zwölf Prozent und bei Tencent um 20 Prozent. Durch die Integration von KI verbesserten sich die Algorithmen für die gezielte Ansprache von Konsumenten. Alibaba ist ein chinesisches Technologie- und E-Commerce-Unternehmen, das im Reich der Mitte eine ähnliche Bedeutung hat wie Amazon in den westlichen Ländern.

Mehr hierzu auf Focus-Online.

Lidar-Laser auf Volvo-SUV zerstört Smartphone-Kamerasensor

Ein Reddit-Nutzer, bekannt als Jeguetelli, teilte ein Video, das dauerhafte Schäden an seinem iPhone 16 Pro Max zeigt, nachdem er den Lidar-Sensor eines Volvo EX90 gefilmt hatte. „Filmen Sie niemals den neuen EX90, denn Sie werden Ihre Handykamera kaputt machen. Lidar-Laser verbrennen deine Kamera“, schreibt Jeguetelli. Der Volvo EX90, ein elektrischer Luxus-Geländewagen, ist mit einem Lidar-Sensor auf dem Dach ausgestattet, der leistungsstarke Infrarot-Laserstrahlen aussendet, um die Umgebung des Fahrzeugs zu erfassen. Diese Strahlen sind für das menschliche Auge unsichtbar, können aber die Bildsensoren von Kameras empfindlich stören oder sogar zerstören. Volvo hat das Risiko erkannt. Eine Warnung auf seiner Website rät: „Richten Sie die Kamera nicht direkt auf das Lidar. Da Lidar ein laserbasiertes System ist, verwendet es Infrarot-Lichtwellen, die bei bestimmten Kameras Schäden verursachen können. Dazu können Smartphones oder Telefone mit einer Kamera gehören.“

Das Lidar-System wird für autonome Funktionen verwendet, und in der Automobilindustrie gibt es eine anhaltende Debatte darüber, welches System für selbstfahrende Fahrzeuge am besten geeignet ist: Lidar oder Kameras. Tesla beispielsweise setzt ausschließlich auf Kameras.

Zum Video auf Reddit.