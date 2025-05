Lexar wurde in diesem Jahr mit dem iF Design Award 2024 sowie dem Red Dot Award: Product Design 2025 ausgezeichnet – allerdings nicht für seine bekannten Speicherkarten, sondern für drei Zubehörprodukte, die den professionellen Workflow unterstützen sollen. Gewürdigt wurden die Lexar Professional Go Portable SSD mit integriertem Hub, die Professional Workflow Dockingstation sowie das neue USB 4 SSD-Gehäuse.

Die Go Portable SSD mit Hub richtet sich an Content Creator, die unterwegs auf schnelle NVMe-Speicherleistung und zusätzliche Anschlüsse angewiesen sind. Die modulare Workflow-Dockingstation erlaubt es, mehrere Speichermedien parallel zu organisieren – ein Setup für datenintensive Produktionen mit flexiblen Anforderungen. Das USB 4 SSD-Gehäuse überzeugte die Red-Dot-Jury durch seine einfache Montage, das Aluminiumgehäuse und Übertragungsraten bis 40 Gbit/s.

Pressemitteilung Lexar: