Am 11. Oktober 2025 feiert der PROFI SUMMIT im Rahmen der neuen Imaging World in Nürnberg Premiere. Die Konferenz richtet sich gezielt an professionelle Fotografen, Videoproduzenten und Content Creator. Unter dem Motto „Create & Connect“ stehen aktuelle Entwicklungen rund um Kreativität, KI, Fotorecht und Business im Mittelpunkt.

Der PROFI SUMMIT versteht sich als Weiterentwicklung der früheren Creative Content Conference. Das Programm umfasst Vorträge internationaler Referenten, Best Practices, Workshops sowie Diskussionen zu Stilbildung, Social Media, Marketing und der Zukunft des kreativen Berufsalltags. Auch Themen wie Ausbildung, rechtliche Grundlagen und technische Innovationen sind Teil der Agenda.

Der Zugang zur Imaging World Messe ist im Ticketpreis enthalten. Tickets sind im Vorverkauf für 100 Euro erhältlich, an der Tageskasse für 120 Euro.

Pressemitteilung RINGFOTO Events: