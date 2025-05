TTARTISAN 35mm f/1,4 Tilt

Der Blick auf das magische Lilliput

Mit einem Tilt-Objektiv wird die reale Welt in eine reizvolle Miniaturlandschaft verwandelt, sodass es so aussieht, als würde man die Insel Lilliput aus Gullivers Reisen betreten.

Was ist „Tilt?“ Bei einem gewöhnlichen Objektiv liegt der Schärfebereich immer parallel zur Sensorebene. Will man zum Beispiel alles in 5 Meter Entfernung scharf fotografieren, wird dieser Bereich fokussiert und dann soweit abgeblendet, bis die Schärfentiefe passt. Mit einem Tilt-Objektiv (tilt = neigen oder schwenken) kann man auch nur einen einzelnen Streifen im Bild scharf abbilden, während das übrige Bild unscharf bleibt. Die optische Achse wird einfach geknickt. Dadurch kann die Schärfeebene frei positioniert werden. So lässt sich zum Beispiel folgendes Motiv selbst bei offener Blende mit der Tilt-Funktion realisieren: Eine Hausfassade, die schräg im Bild verläuft und trotzdem von vorne bis hinten scharf abgebildet ist.

Auch Videoclips aus der Lilliput-Perspektive sind einzigartig. Durch den stufenlosen Blendenring mit zusätzlichem Zahnkranz ist ein professionelles Arbeiten im Videobereich sehr komfortabel.

Die große Blende von f/1,4 erlaubt auch bei schwachem Licht einen niedrigen ISO-Wert. Das weiche Bokeh bringt zusammen mit der Tilt-Funktion den unverwechselbaren Miniatur-Effekt.

Der Tilt-Mechanismus (8 Grad) funktioniert nach links und rechts. Der Winkel dieser „Schwenkebene“ kann durch Rotation um 360 Grad (alle 15 Grad ist eine Markierung eingezeichnet) gedreht werden. Tilt- und Rotationsfunktion sind mit einer eigenen Schraube feststellbar.

Im TTARTISAN 35mm f/1,4 Tilt ist ein optisches Design von 7 Elementen in 6 Gruppen verbaut. Die Scharfeinstellung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell.

Lieferumfang: Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel

Technische Daten:

Brennweite: 35mm

Bildwinkel: 45°

Tiltwinkel: 8°

Rotationswinkel: 360°

Sensortyp: APS-C

Maximale Blendenöffnung: f/1,4

Minimale Blendenöffnung: f/16

Blendenlamellen: 10

Blendeneinstellung: manuell

Blendenring: stufenlos

Optischer Aufbau: 7 Elemente in 6 Gruppen

Fokussierung: manuell

Naheinstellgrenze: 35cm

Filtergewinde: 52mm

Abmessungen (DxL): ca. 66x65mm

Gewicht: ca. 341g

Material: Metall

Anschluss: E, X, MFT, Z, RF

Preis und Verfügbarkeit

Das TTARTISAN 35mm f/1,4 Tilt ist für 219,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab sofort.

www.big-photo.de