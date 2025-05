Die Leica Camera AG unterstützt auch in diesem Jahr das renommierte 18. Umweltfotofestival »horizonte zingst«, das vom 23. Mai bis 1. Juni 2025 an der Ostseeküste stattfindet. Als Partner bringt Leica unter dem Motto „Lernen mit Weitblick“ ein vielseitiges Programm aus Workshops, Ausstellungen und Produkterlebnissen nach Zingst. Im Fokus stehen unter anderem die von Leica unterstützten Ausstellungen von Jan von Holleben („Regenbogenroboterweltraumeis“) und Pablo E. Piovano („MAPUCHE – The Return of the Ancient Voices“).

Ein zentrales Element ist das Workshop-Angebot der Leica Akademie mit Themen rund um Reportage, Street und Schwarzweiß-Fotografie. Beim Fotomarkt vom 29. bis 31. Mai können Besucher das aktuelle Leica Portfolio testen – von der Q3 (News zur Kamera auf PhotoScala) bis zur M11 (News zur Kamera auf PhotoScala) – und sich persönlich beraten lassen. Das Festival »horizonte zingst« gilt als eines der wichtigsten europäischen Fotofestivals mit klarem Fokus auf Umwelt- und Gesellschaftsthemen.

Pressemitteilung Leica: