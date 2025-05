Kreativität neu gedacht – Digitale Halbformatkamera FUJIFILM X half

Kleve, 22. Mai 2025. Die FUJIFILM X half (Modellname: FUJIFILM X-HF1) ist eine innovative Digitalkamera, die eine neue Dimension kreativer Freiheit eröffnet. Inspiriert von analogen Halbformat-Kameras ist die X half das perfekte Werkzeug für alle, die visuelles Storytelling mit hoher Bildqualität verbinden möchten.

Das 240 Gramm*1 leichte und kompakte Modell erinnert im Design an klassische Analogkameras und verbindet so eine zeitlose Ästhetik mit moderner Technik. Der neue „Filmkamera-Modus“ bringt das analoge Fotografie-Erlebnis zurück – mit optischem Sucher, manuellem „Transporthebel“ und digitaler Bildentwicklung per App. Die X half macht Fotografieren zu einem Vergnügen für alle. Dank ihrer handlichen Größe und der intuitiven Touch-Bedienung sind Anwenderinnen und Anwender jederzeit bereit, besondere Momente festzuhalten.

Die X half nimmt Fotos und Videos im Hochformat mit Seitenverhältnis 3:4 auf. Sie unterstützt ein bewusstes und gestalterisches Fotografieren mit einem optischen Sucher, inspiriert von klassischen Analogkameras, und einem Touchscreen-Monitor. Mit der „2-in-1-Funktion“*2 lassen sich zwei Fotos oder Videos direkt in der Kamera zu einer Bildkomposition kombinieren. Dies ermöglicht ausdrucksstarke Bildgeschichten.

Die Kamera bietet beliebte Funktionen wie „Filmsimulation“ und „Körnungseffekt“, die den typischen Look analoger Aufnahmen nachbilden. Neue Filter wie „Lichtleck“ und „Lichthof“ erweitern die kreativen Möglichkeiten.

Die speziell für die neue Kamera entwickelte „X half App“ macht das Betrachten, Bearbeiten, Teilen und Drucken von Fotos und Videos noch einfacher und unterhaltsamer. Über WiFi lassen sich die Bilder mühelos auf Smartphones übertragen, in verschiedenen Formaten anzeigen oder an einen instax Link Drucker*3 senden.

Die FUJIFILM X half wird ab Juni 2025 zu einem Preis von 799,- Euro (UVP) im Handel erhältlich sein.

Neue fotografische Ausdrucksmöglichkeiten

Die X half verfügt über einen LCD-Monitor im 3:4-Format und einen optischen Sucher, ideal für vertikale Bildkompositionen. Sie nimmt Fotos und Filme im Hochformat auf, wie man es von Smartphones kennt.

Ihr 1-Zoll-Sensor mit rückwärtiger Belichtung und das 32-mm-Objektiv (äquivalent zu KB) mit Lichtstärke F2.8 sorgen für eine hohe Bildqualität. Die Brennweite weckt Erinnerungen an die Einwegkamera „QuickSnap“ – der Bildausschnitt dürfte Fans dieses Modells vertraut vorkommen.

Mit dem „Transporthebel“ lassen sich Fotos und Videos direkt in der Kamera zu 2-in-1-Bildern kombinieren. Mit der „X half App“ können solche Kompositionen auch mit bereits vorhandenen Bildern erstellt werden.*4 Die App erlaubt zudem intuitive Bearbeitungen wie das Anpassen von Farbe und Größe der Rahmenlinien oder das Tauschen der Bildanordnung.

Die X half bietet 13 Filmsimulationen*5 für unterschiedliche Analogfilm-Looks, darunter „REALA ACE“ für natürliche Farben und dynamischen Tonwertumfang. Je nach Motiv und Szene kann der passende Filmstil gewählt werden.

Analoges Aufnahmeerlebnis

Die X half bietet drei neue Filter-Funktionen, inspiriert von der analogen Fotografie: „Lichtleck“, „Lichthof“ und „Abgelaufener Film“. Damit lässt sich der Charme einer Filmkamera in digitaler Form nachempfinden. Zusätzlich stehen acht beliebte Filter aus der instax Serie zur Verfügung.

Mit dem „Körnungseffekt“ verleiht die X half den Aufnahmen die typische Körnung analoger Fotofilme. Verschiedene Filmkornstile lassen sich anwenden, um die Wirkung von Fotos und Filmen gezielt zu verändern. Neu ist auch die „Datums­stempel“-Funktion, die das Datum wie bei analogen Kompaktkameras unten rechts in Bilder und Videos einblendet.

Die X half bietet einen „Filmkamera-Modus“, der die analoge Fotografie ins digitale Zeitalter holt. Zunächst wählt man eine Filmsimulation und die Anzahl der Aufnahmen. Nach jeder Aufnahme simuliert man das Spannen des Verschlusses mit dem „Transporthebel“ für das nächste Foto. Wie bei einem Analogfilm lassen sich die Bilder erst betrachten, wenn alle Aufnahmen abgeschlossen und entwickelt sind.*6 Zur Entwicklung überträgt man die Daten einfach an die „X half App“, wo sie betrachtet, bearbeitet und digital geteilt werden können.

Mit der „X half App“ können Fotos und Videos wie in einer Galerie oder einem Album angezeigt, in die sozialen Medien hochgeladen oder über einen verbundenen instax Link Drucker*7 ausgedruckt werden. Auch Fotoprodukte*8 können direkt in der App bestellt werden. Mit der App lässt sich zudem ein „Kontaktabzug“ speichern, also eine Übersicht aller Aufnahmen im Look klassischer Analogfilmstreifen.

Kompaktes und klassisches Design

Die FUJIFILM X half wiegt nur 240 Gramm und verfügt über ein fest eingebautes Objektiv. Mit ihrer handlichen Größe und dem geringen Gewicht eignet sie sich ideal für den Alltag.

Das Design entspricht den hohen Standards der X Serie und bietet klassische Bedienelemente wie einen Blendenring und einen „Transporthebel“. Diese Anleihen aus der analogen Fotografie verleihen der Kamera nicht nur eine besondere Haptik, sondern wecken Erinnerungen an die Ära der analogen Fotografie – an Filmrollen, mechanische Auslöser und bewusstes Fotografieren.

Die intuitive Touch-Bedienung ermöglicht es, Aufnahmeeinstellungen und Film­simulationen mühelos anzupassen – ein Komfort, der perfekt zum kompakten Gehäuse passt. Die neue Benutzeroberfläche lässt sich durch Wischen und Streichen über zwei rückseitige Touchscreens steuern. Neben dem großen 3:4-Monitor befindet sich dazu ein kleineres Sub-LCD, das im Aufnahmemodus auch die eingestellte Filmsimulation anzeigt.

Der optische Sucher zeigt Motive so, wie sie das Auge sieht. Mit ihm kann man bis zu 880 Bilder aufnehmen und den ganzen Tag fotografieren, ohne sich um die Akkulaufzeit sorgen zu müssen.

*1 Gewicht inklusive Akku und Speicherkarte.

*2 Eine Bildkomposition, bei der einer Bildfläche im Format 3:2 mittig geteilt und links und rechts Hochformatbilder im Format 3:4 platziert werden, um ein Diptychon aus zwei Fotos oder Videos zu erstellen.

*3 Kompatible Modelle: instax mini Link2™, instax mini Link3™, instax SQUARE Link™, instax Link Wide™

*4 Das Erstellen von 2-in-1-Bildern mit Videos ist nur in der Kamera möglich, nicht mit der App.

*5 Die X half bietet nicht PRO Neg. Std, PRO Neg. Hi, ETERNA BLEACH BYPASS, SCHWARZWEISS und SCHWARZWEISS (Ye/R/G).

*6 Der „Filmkamera-Modus“ kann jederzeit durch zweimaliges Tippen auf den Sub-LCD-Monitor beendet werden. Anschließend können die zuvor aufgenommenen Bilder zur Ansicht und Bearbeitung an die „X half App“ gesendet werden.

*7 Im „Filmkamera-Modus“ aufgenommene Bilder können nicht direkt von der Kamera an ein Gerät der instax-Link-Serie gesendet und gedruckt werden.

*8 Dieser Service wird zunächst in Japan eingeführt und später weltweit verfügbar sein.

FUJIFILM X half (FUJIFILM X-HF1)

UVP: 799,- Euro

Verfügbar: ab Juni 2025

Farben: Schwarz, Silber und Anthrazit