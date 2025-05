Besonders Gegenstände am Bildrand leiden unter dem Phänomen. Andererseits ist es genau diese Spielerei, die mich während des Praxistests immer wieder auf die 10 mm zurückkommen hat lassen. Die digitale Technik begradigt fallende Linien bereits in der Kamera. Ein RAW-Bild behält den größeren Ausschnitt bei, während das JPEG „Out of Camera“ die Verzeichnung bereits ausreichend korrigiert darstellt. Ab einer Brennweite von 12 mm ist kaum noch etwas davon zu sehen.

Technisch ein schweres Kaliber

Die Vorteile der Brennweite sind so enorm wie der Blickwinkel. Das Objektiv ist mit 570 Gramm angenehm leicht und bei 112 Millimeter Länge in jeder Kameratasche bequem zu verstauen. Wenn auch Landschaftsfotografen ein wenig reinzoomen werden, so finden Architekturfreunde ihre Erfüllung. Räume, Hallen und ganze Sportstadien lassen sich ablichten. Produktfotografie auf engem Raum, wie ein Fahrzeuginterieur stellt kein Problem dar. Die Abbildungsleistung im Zentrum ist bei jeder Blendenstufe sehr hoch und nimmt zu den Ecken hin akzeptabel ab. Dank der durchgängigen Blende von f/4 entsteht schon mit geöffneter Blende eine moderate Schärfentiefe. Eine zweifach abgeblendete Aufnahme kommt auch bei schwierigen Lichtverhältnissen ohne Focus Stacking für die Ränder aus. Nur auf ein blumiges Bokeh muss man verzichten. Wer sich kreativ austoben will, bekommt die Möglichkeit, Filterfolien am Bajonett anzubringen. Neben einem Steuerring und einem Schalter für den AF/MF-Wechsel lässt sich auch der Bildstabilisator, der aus der Hand vier der angegebenen fünf Blendenstufen akkurat meistert, per Schalter ausschalten.

Das RF 10-20 mm f/4 L IS STM ist ein spannendes Objektiv mit vielen Möglichkeiten. Es hat im Vergleich zum Vorgänger an Brennweite und Blickwinkel gewonnen und dabei an Größe und Gewicht verloren. Es überzeugt in Handling und Schärfeleistung, ist im Bereich zwischen 12 und 20 mm unaufgeregt und liefert saubere Ergebnisse. Die 10 mm hingegen sind wie ein unbekanntes Tal, in dem sich mancher Goldnugget finden lässt.