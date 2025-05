Jetzt mit Hybrid-Autofokus

Wer bisher mit der GH6 gearbeitet hat, wird sich mit der GH7 sofort zurechtfinden. Das Gehäuse ist identisch. Alle Bedienelemente der neuen GH7 befinden sich genau dort, wo man es von der Vorgängerin gewohnt ist. So bietet die Lumix GH7 nach wie vor Direkttasten für den Weißabgleich, die ISO-Empfindlichkeit, die Belichtungskorrektur und für den Schnellzugriff auf die Audioeinstellungen bei Videoaufnahmen. Auch die Einstellungen für den Autofokus können schnell und einfach mit dem Daumen vorgenommen werden. Der Joystick für die Wahl des Fokusfelds, der Schalter für die Fokusmethode (AF-S, AF-C oder MF) sowie die Wahl der Anzahl der Messfelder und -bereiche liegen direkt nebeneinander.

Der Autofokus ist eine der wichtigsten Neuerungen der Lumix GH7 gegenüber der GH6. Musste die GH6 noch ausschließlich per Kontrastmessung scharf stellen, steht Fotografen und Filmern bei der GH7 Panasonics moderner Hybrid-Autofokus mit einer Kombination aus Phasen- und Kontrastmessung direkt auf dem Sensor zur Verfügung. Der PDAF kam in Panasonics Micro-Four-Thirds-Line-up erstmals im Schwestermodell Lumix DC-G9 II zum Einsatz. War die AF-Motiverkennung der GH6 noch auf Menschen und Tiere beschränkt, erkennt das neue, verbesserte AF-System der GH7 nun auch Autos, Motorräder, Züge und Flugzeuge. Damit bietet die Lumix GH7 eine deutliche Verbesserung gegenüber ihrem Vorgängermodell.

Der neue rückseitig belichtete BSI-MOS Sensor bringt zudem eine weitere Optimierung mit sich. Wie die G9 II ist die Lumix GH7 nun in der Lage, im Serienbildmodus mit elektronischem Verschluss bis zu 60 Bilder pro Sekunde bei voller Auflösung von 25,2 Megapixel mit kontinuierlicher Fokusnachführung (AF-C) aufzunehmen. Bei der GH6 sind im AF-C-Modus nur bis zu acht Bilder pro Sekunde bei voller Auflösung möglich. Damit ist die GH7 im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell deutlich schneller. Mit Einzel-Autofokus auf dem ersten Bild der Serie (AF-S) sind dagegen bei allen drei Kameras gleichermaßen bis zu 75 Bilder pro Sekunde möglich. Dabei schafft die GH7 mit 75 B/s bis zu 190 RAWs oder JPEGs in Folge. Diese Werte entsprechen in etwa denen der GH6. Im Vergleich zur GH6 hält die GH7 jetzt aber länger durch, wenn mit mechanischem Verschluss bei bis zu 14 B/s fotografiert wird. War bei der GH6 in diesem Fall bei 57 RAW-Bildern in Folge Schluss, so schafft die Lumix GH7 bei gleicher Geschwindigkeit jetzt bis zu 225 RAW-Bilder in Folge.

Der optimierte Sensor ist zudem für eine 5-Achsen-Bildstabilisierung beweglich gelagert. Die Effektivität des IBIS gibt der Hersteller mit 7,5 Blendenstufen an. Damit liegt der IBIS auf dem Niveau des Vorgängermodells, aber leicht unter dem IBIS der G9 II mit acht Blendenstufen. Im Praxistest gelangen uns mit dem Leica DG Elmarit 12–60 mm f/2,8–4,0 bei längster Brennweite (= 120 mm im Kleinbildformat) noch scharfe Bilder aus der Hand mit einer langen Belichtungszeit von 1,6 Sekunden. Das bestätigt die angegebenen circa 7,5 Blendenstufen.