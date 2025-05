Der Kameraabsatz in Deutschland ist im ersten Quartal 2025 deutlich gestiegen – das zeigt der aktuelle HEMIX. Auch CEWE legt mit einem neuen Q1-Umsatzrekord einen gelungenen Jahresstart hin und bestätigt seine Prognose. FUJIFILM vermeldet unterdessen ein Umsatzplus von 8 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr – angetrieben von Imaging und Elektronik. Das sind die Imaging Business News der KW21/25, kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW21/25

gfu/GfK: Kameraabsatz im ersten Quartal 2025 steigt

Der HEMIX (Home Electronic Market Index) weist für das erste Quartal 2025 eine Steigerung beim Absatz von Digitalkameras in Deutschland von 9,6 Prozent (Stück) gegenüber Q1 2024 aus auf insgesamt 162.000 Stück. Wertmäßig ist das Wachstum bei Kameras mit 3,1 Prozent allerdings bescheidener. Wechselobjektive legten in Q1 2025 um fast 5 Prozent zu, Actioncams inklusive Camcorder gar um 11 Prozent. Ein Phänomen, so die von gfu und GfK ermittelten Zahlen: Der Durchschnittspreis von Objektiven liegt mit 880 Euro über demjenigen von Kameras (816 Euro).

Wer selbst einen Blick auf die Zahlen werfen möchte, kann das hier im PDF auf der gfu-Seite: https://gfu.de/wp-content/uploads/2025/05/HEMIX-Q1-2025.pdf

CEWE: Guter Start in 2025

CEWE ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Der Gruppenumsatz legte im ersten Quartal 2025 mit +4,8% auf 173,4 Mio. Euro zu und verzeichnete für ein erstes Quartal einen neuen Höchstwert (Q1 2024: 165,5 Mio. Euro). Mit 5,1% Wachstum und 1,3 Mio. verkauften Exemplaren unterstrich dabei das CEWE FOTOBUCH erneut seine marktführende Stellung in Europa. Das Gruppen-EBIT liegt mit 6,1 Mio. Euro voll im Rahmen der Erwartungen und bestätigt damit die Jahreszielsetzung für 2025 (Gruppen-EBIT Q1 2024: 7,9 Mio. Euro). „Die CEWE Group behauptet sich in einem gesamtwirtschaftlich herausfordernden Umfeld weiterhin stark,” betonte Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Mit dem erfolgreichen ersten Quartal liegt das Unternehmen klar auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen: Das CEWE-Management prognostiziert für 2025 einen Gruppenumsatz von bis zu 865 Mio. Euro sowie ein Gruppen-EBIT von bis zu 92 Mio. Euro.

Hier geht es zur offiziellen News der CEWE group: https://ir.cewe.de/websites/cewe/German/4444/news.html?newsID=a74ad515-79da-478f-8783-4cb91b557a4d

FUJIFILM: 8 % Umsatzsteigerung im auslaufenden Geschäftsjahr

Die FUJIFILM Holdings Corp. gab die Finanzergebnisse für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr bekannt (31. März): Für den Zeitraum 2024/25 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 % auf 3.195,8 Mrd. JPY. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch die robuste Leistung in den Geschäftsbereichen Elektronik und Imaging sowie durch die günstigen Auswirkungen der Wechselkurse unterstützt.

Mehr hierzu auf https://thedeadpixelssociety.com/ (Englisch)