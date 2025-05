Musikfotografin Shona Cutt verrät, wie sie die Fotografie, ihren Job und den Rock’n’Roll-Lifestyle unter einen Hut bringt. Wir haben ihr sechs Fragen gestellt, wie der Einstieg in die Musikfotografie gelingt.

Sechs Fragen an Musikfotografin Shona Cutt zur Musikfotografie

Auf welche Ausrüstung setzen Sie bei der Arbeit?

Ich habe meine Canon 5D Mark III, das Sigma 24–70 mm f/2,8, das Canon 50 mm f/1,8, zwei Blitze, einen Hannel TUF Remote-Blitz mit zwei Auslösern, einen Gobe-Star-Filter und einen Dome-Blitzmodulator. Aber noch wichtiger sind meine Ohrstöpsel – man kann die Ausrüstung ersetzen, aber nicht das Gehör! Mein bevorzugtes Objektiv ist das Sigma 24–70 mm, da ich seine Vielseitigkeit liebe.

Was lieben Sie an der Musikfotografie?

Ich liebe es, die Energie und rohe Leidenschaft einzufangen, den Schweiß, die Haare, die Interaktion mit dem Publikum und die Chemie zwischen den Musikern – ich liebe das alles! Das Gefühl für die Musik und die Vorfreude darauf, wenn jemand ein episches Gitarrensolo, einen Headbang oder einen Sprung hinlegt und das einfangen zu können – das wird nie langweilig!

Was war das bisher spektakulärste Event, das Sie fotografiert haben?

Was das Spektakel und die Show angeht, hat Avatar enormen Spaß gemacht und war ein visuelles Vergnügen, aber eines meiner Lieblingserlebnisse waren die Aufnahmen mit den Foo Fighters in der ausverkauften Londoner O2 Arena im Jahr 2017. Nur wenige Meter von Dave Grohl entfernt zu sein und die Energie von 20.000 Menschen zu spüren war außergewöhnlich!

Worauf muss man bei der Fotografie von Musikern besonders achten?

Wenn ich direkt für eine Band fotografiere, bewege ich mich gerne, um so viele verschiedene Aspekte des Gigs und des Veranstaltungsorts wie möglich einzufangen. Ich suche nach Blickwinkeln, aus denen ich klare Aufnahmen von den Gesichtern der Musiker und ihren Instrumenten machen kann, ohne dass Mikrofone, Ständer, Kabel oder anderes Bühnengetümmel im Weg sind. In kleineren Veranstaltungsorten, wo die Bühnen niedrig sind, mache ich oft Aufnahmen auf den Knien. Ich bin ziemlich groß und mag es nicht, den zahlenden Gästen die Sicht zu versperren. Es ist auch ein schmeichelhafterer Winkel zu den Bands, als auf Augenhöhe zu sein, und lässt die Bühne größer wirken. Wenn es notwendig ist, stehe ich auch im Moshpit. Eine Gegenlichtblende ist mein Schutz gegen fliegendes Bier.

Sind Sie Vollzeit-Fotografin?

Ich bin tagsüber Grafikdesignerin und nachts Musikfotografin. Es kann manchmal ziemlich schwierig sein, alles unter einen Hut zu bringen. Ich würde gerne eines Tages hauptberuflich freiberuflich arbeiten. Ich habe das Glück, dass mein Chef mich sehr unterstützt und mich nicht dafür verurteilt, dass ich meinen Jahresurlaub nutze, um Gigs in ganz Großbritannien zu fotografieren. Meine fotografischen Fähigkeiten sind in meinem Hauptberuf unverzichtbar, da ich so unsere Werbekampagnen fotografieren kann und die volle Kontrolle über alle Aspekte der kreativen Arbeit habe. Die Techniken, die ich in der Musikfotografie erlernt habe, kann ich in meinem Job als Designerin einsetzen. Und auch die Fähigkeiten, die ich als Designerin erlernt habe, helfen mir bei meiner Arbeit in der Musikbranche – ich kann zum Beispiel Albumcover fotografieren und entwerfen und Musikvideos drehen und bearbeiten.

Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der sich in der Musikfotografie wagen möchte?

Besorgen Sie sich die beste Kamera und das schnellste Objektiv, das Sie sich leisten können, und gehen Sie zu kleineren Gigs, bei denen Sie ohne Presseausweis fotografieren können. Egal, ob es sich um lokale Coverbands in einer Kneipe oder die Band eines Freundes handelt – je mehr Sie fotografieren, desto mehr lernen Sie über Ihre Kameraeinstellungen und darüber, was für Sie funktioniert. Seien Sie freundlich und sprechen Sie mit den Musikern und den anderen Fotografen. Und fotografieren Sie Vorbands – so lernte ich einige meiner größten Kunden kennen.

Weitere Informationen auf ihrer Webseite: www.shonacutt.co.uk