Adobe Lightroom, Final Cut Pro, DaVinci Resolve und Figma sind ab sofort für die MX Creative Console verfügbar

Fotograf:innen, Filmemacher:innen und Designer:innen aufgepasst! Logitech freut sich, ankündigen zu können, dass das neueste Software-Update für die MX Creative Console ab sofort über den Logi Marketplace erhältlich ist. Das Update bringt leistungsstarke Integrationen und zusätzliche Funktionen für Final Cut Pro und Adobe Lightroom mit sich. Außerdem dürfen sich die Nutzer:innen auf neue Plugins für DaVinci Resolve, Figma und Affinity Photo freuen.

„Wir haben aus der Community gehört, dass die MX Creative Console nicht nur den Workflow beschleunigt, sondern auch dazu beiträgt, die Produktivität zu steigern und die Arbeit zu erleichtern. Durch die Integration dieser häufig gewünschten Plugins können wir das Potenzial der MX Creative Console einer noch breiteren Masse an Kreativprofis zugänglich machen“, sagt Anatoliy Polyanker, General Manager der MX Business Unit bei Logitech.

Die MX Creative Console wurde für professionell arbeitende Kreative entwickelt und legt die Basis für einen personalisierten Workflow. Mit dynamischen Display-Tasten für den direkten Zugriff auf wichtige Aktionen und einem anpassbaren Drehrad für eine intuitive Bedienung bietet sie Kreativen die Möglichkeit, smarter und schneller zu arbeiten. Käufer:innen der MX Creative Console profitieren außerdem von einer kostenlosen dreimonatigen Mitgliedschaft für die Adobe Creative Cloud Apps, die Zugang zu einer Reihe branchenführender Kreativtools gewährt.

Mühelose Einrichtung dank voreingestellter Profile

Die neuen Plugins enthalten Standardprofile mit vorab zugewiesenen Aktionen und Tools, wodurch die Einrichtung besonders schnell und nahtlos vonstattengeht. Integrierte Verknüpfungen und Aktionen ermöglichen es den Nutzer:innen, ihre Konsole einfach an ihre individuellen Workflow-Anforderungen anzupassen.

Adobe Lightroom – schnellere und einfachere Bildbearbeitung

In Zusammenarbeit mit Adobe wurde erstmals ein natives Plugin für die Cloud-basierte Desktop-Version von Lightroom entwickelt.

Schnellere Bewertung und Markierung von Bildern, um diese effizienter zu verarbeiten.

Verwendung des Zuschneide-Werkzeugs, um das Bild zu begradigen.

Schnelle und präzise Anpassung von Helligkeit, Weißabgleich und Klarheit

Final Cut Pro – intuitiveres und schnelleres Editing

Navigation und Bearbeitung über die Timeline mit direktem Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Aktionen

Sofortiger Zugriff auf alle Tools, die für effizienten Videoschnitt benötigt werden

Präzise Farbkorrektur über Farbräder

Clip-Transport und -Bearbeitung: Wahl aus „Verschieben“, „Trimmen“, „Weiter“/„Zurück“ und „Löschen“

Figma für den Desktop – Optimierung des Design-Workflows

Schneller Zugriff auf wichtige Tools und Aktionen für Figma und FigJam

Einfache Verwaltung von Assets, Textausrichtungen, Abständen und Layoutanpassungen

Anpassung von Textgröße, -stärke, -höhe und mehr über einen intuitiven Regler

DaVinci Resolve – leistungsstarke Funktionen zur Videobearbeitung

Präzise Navigation entlang der Zeitachse

Einfaches Zuschneiden, Trimmen und Anpassen der Videoclips

Effizientes Hinzufügen, Entfernen, Bearbeiten und Navigieren von Nodes

Zusätzlich zu unserem bestehenden Angebot für Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Audition und Capture One für Mac führt Logitech neue Plugins ein, um den kreativen Workflow der Nutzer:innen weiter zu verbessern. Die Tools werden ständig weiterentwickelt, indem bestehende Funktionen optimiert und neue Funktionen hinzugefügt werden. So stellt Logitech sicher, dass die Nutzer:innen stets Zugriff auf die neuesten Features erhalten.

Besuchen Sie den Logi Marketplace über die Logi Options+ App, die kostenlos unter logi.com/optionsplus heruntergeladen werden kann, um die neuen Funktionen zu erkunden. Die MX Creative Console ist in den Farben Hellgrau und Grafit auf www.logitech.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.logitech.com/de-de/mx/mx-c reatives.