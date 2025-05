Drucken, kleben, staunen – der InstantFUN Pocket Printer P1 von Easypix verwandelt jedes Smartphone-Foto in ein stylishes Erinnerungsstück – ganz ohne Tinte, aber mit Wow-Effekt.

+++ Schwarz/Weiß-Mini-Drucker +++ tintenfreies Thermodruckverfahren +++ verschiedene Druckformate +++ 200dpi +++ inklusive BPA-freiem Nachfüllpapier und Stickerrolle +++ für Fotos und Text +++ 50 Fotos und 30 Sticker pro Nachfüllrolle +++ langlebiger 1200mAh Li-Ionen-Akku +++ USB-C-Anschluss +++ Bluetooth +++ freiverfügbare App für Android und iOS +++ Umhängeband zum Tragen +++ Gewicht nur 150g +++ UVP 39,90 Euro inkl. MwSt. +++

Köln, 13.05.2025 – Echte Bilder statt nur digitaler Erinnerungen: Mit dem neuen InstantFUN Pocket Printer P1 präsentiert der Multimedia-Hersteller Easypix ein cooles Gadget für alle, die ihre Smartphone-Schnappschüsse sofort in der Hand halten – oder gleich als Sticker verschenken wollen. Der Mini-Drucker passt in jede Tasche, braucht keine Tinte, ist kinderleicht zu bedienen und sorgt bei jedem Treffen mit Freunden für Gesprächsstoff und Spaß. Mit seiner kostengünstigen Thermodrucktechnik macht er klassischen Sofortbildkameras echte Konkurrenz und bringt flüchtige Augenblicke zurück ins Analoge, ins Haptische – gedruckt, greifbar und doch völlig unkompliziert. Was auf den ersten Blick wie ein stylisches Accessoire wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als smarter Drucker, der ganz ohne Tinte auskommt. Basierend auf dem bewährten Schwarz-Weiß-Thermodruckverfahren – wie bereits bei der InstantFUN Kamera – ermöglicht der Pocket Printer P1 den Direktdruck von Fotos und Texten direkt vom Smartphone. Anders als bei der Kamera werden die Bilder aber nicht über ein integriertes Objektiv aufgenommen, sondern über eine App vom Handy übermittelt. Das sorgt für eine deutlich bessere Bildqualität, da Smartphone-Kameras in Sachen Auflösung, Belichtung und Bearbeitungsmöglichkeiten weit überlegen sind.

Keine Tinte und BPA-freies Thermopapier

Mit einer Auflösung von 200 dpi liefert der P1 kontrastreiche Ausdrucke im charakteristischen Punktraster-Look, der dem Ganzen einen charmanten Hauch von Retro verleiht. Dabei arbeitet der Drucker mit BPA-freiem Papier, das mit einer hitzeempfindlichen Schicht ausgestattet ist. Die Bilder entstehen durch eine gezielte Erwärmung – ganz ohne Tinte oder Patronen. Zwei Nachfüllrollen sind bereits im Lieferumfang enthalten: Eine klassische Papierrolle mit sieben Metern Länge für über 50 Bilder und eine drei Meter lange Stickerrolle, auf der sich die Motive direkt als Aufkleber verewigen lassen. So werden aus spontanen Schnappschüssen persönliche Sticker – ein absoluter Spaß bei jedem Treffen mit Freunden.

Eigene App und kompakte Bauweise

Besonders reizvoll ist dabei die Flexibilität des kleinen Druckers: Über die eigene App „Funny Print“ lassen sich verschiedene Druckformate auswählen – vom klassischen Fotostreifen bis hin zu unterschiedlichen Bildverhältnissen und Textausdrucken. Der Pocket Printer wird per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und ist sowohl mit Android- als auch iOS-Geräten kompatibel. Die Verbindung erfolgt kabellos, die Bedienung intuitiv – vom Foto zur fertigen Mini-Ausgabe in wenigen Sekunden.

Mit seiner kompakten Bauweise – gerade einmal 8,4 x 8,4 x 4 Zentimeter misst das quadratische Gerät – passt der Pocket Printer mühelos in jede Tasche. Gerade einmal 150 Gramm leicht, lässt er sich dank des mitgelieferten Umhängebands sogar bequem um den Hals tragen – perfekt für Events, Reisen oder Partys. So wird der Drucker selbst zum Teil des Erlebnisses: ein mobiles Gadget, das Erinnerungen im wahrsten Sinne des Wortes greifbar macht.

1200mAh Lithium-Ionen-Akku und schneller Ersatzrollen-Wechsel

Ein integrierter 1200mAh Lithium-Ionen-Akku sorgt für die nötige Energie und lässt sich über den USB-C-Anschluss innerhalb von nur anderthalb Stunden vollständig aufladen. Für effizientes Energiemanagement sorgt zudem die automatische Abschaltfunktion nach 30 Minuten Inaktivität. Und sollte das Papier doch einmal ausgehen: Ersatzrollen sind schnell und unkompliziert eingesetzt.

Der InstantFUN Pocket Printer P1 ist damit eine echte Alternative zu klassischen Sofortbildkameras, ein spielerisches und durchdachtes Tool für alle, die digitale Inhalte in die analoge Welt zurückholen möchten – sei es in Form kleiner Kunstwerke, kreativer Grußbotschaften oder einfach als Ausdruck purer Freude am Moment. In einer Zeit, in der Bilder meist auf Displays verblassen, setzt dieser kleine Drucker ein Zeichen für das Bleibende – in Schwarz und Weiß, kompakt, charmant und immer dabei.

Preis und Verfügbarkeit

Die Easypix InstantFUN Pocket Printer P1 ist ab Mai 2025 zum UVP von 39,90 Euro (inkl. MwSt.) im Fachhandel oder online erhältlich.

Datenblatt zur Easypix InstantFUN Pocket Printer P1: –> Link