Einfach mal den Moment genießen und sich eine Auszeit nehmen. Als Fotografin und anerkannte Psychotherapeutin weiß Annie Green-Armytage, wie wichtig es ist, sich um ihr geistiges Wohlbefinden zu kümmern, selbst wenn sie mitten in einem wichtigen Fototermin steckt. Darüber schreibt sie in ihrer Kolumne.

Nach mehr als 20 Jahren Auftragsfotografie gibt es immer noch Zeiten, in denen mir alles zu viel wird. Mein Gebiet sind Gärten und Pflanzen, und diese bringen ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Neben den normalen Herausforderungen wie Bilddiebstahl im Internet, Ausrüstungsausfällen und Änderungen des Auftrags in letzter Minute müssen Gartenfotografen auch mit dem Wetter zurechtkommen. Regen und Wind sind nicht gut für die Gartenfotografie. Genauso wenig wie das Aufstehen um drei Uhr morgens, um dann in einem Garten einen grauen, trüben Tagesbeginn zu erleben, obwohl die Wetter-Apps einen goldenen Sonnenaufgang versprochen haben. In letzter Zeit spielt der Klimawandel eine immer größere Rolle bei der Unvorhersehbarkeit. In diesem Frühjahr zum Beispiel hat es in unserem normalerweise wüstentrockenen East Anglia sehr viel geregnet, was dazu führte, dass die Pflanzen abstarben.

Ein Moment Auszeit: Kolumne von Annie Green-Armytage

Zu akzeptieren, was Tatsache ist, anstatt meiner Wunschvorstellung nachzutrauern, ist der einzig hilfreiche Weg aus solchen Situationen. Die Akzeptanz von Ereignissen, die sich unserer Kontrolle entziehen, ist natürlich nicht auf die Fotografie beschränkt, und für mich als Kontrollfreak immer noch ein hartes Stück Arbeit. Wenn ich in einem Garten während der goldenen Stunde bin, besteht der größte Stress darin, die Aufnahmen zu machen, die benötigt werden, und dabei gegen den unaufhaltsamen Sonnenaufgang anzukämpfen bis zu dem Punkt, an dem das Licht zu hart oder zu flach wird. An diesem Punkt kann der Druck, die Bilder innerhalb des Zeitrahmens einzufangen, zu einer Spirale werden und mich in den Kampf-oder-Flucht-Modus versetzen. Historisch gesehen war dies ein notwendiger Schutz, um uns in Zeiten der Gefahr zu schützen – wenn sich ein Tiger oder ein Wollmammut näherte, mussten wir unseren Körper darauf vorbereiten, entweder zu kämpfen oder wie der Teufel zu rennen. Mein sympathisches Nervensystem arbeitet also auf Hochtouren, was meinen Herzschlag in die Höhe treibt, meinen Mund trocken werden lässt und mein Gehirn manchmal in eine Art Shutdown versetzt, was nicht gerade hilfreich ist. Die Bauchatmung ist dann meine Ausweichstrategie. Dazu gehört, einen Moment innezuhalten und sich meines Atems bewusst zu werden. Ich konzentriere mich darauf, schließe die Augen und atme sanft aus dem Bauch heraus ein und aus. Das dauert vielleicht 30 Sekunden – dann kann ich weitermachen. Ich kann mich auf das konzentrieren, was vor mir liegt, alle negativen oder panischen Stimmen in meinem Kopf ausblenden und mich in dem Moment verlieren, in dem ich das Bild mache.

Die andere Sache, die hilft, ist der kreative Prozess selbst. Egal wie das Wetter ist (abgesehen von einem biblischen Sturm), es gibt immer ein Bild, das man machen kann. Wenn ich meinen Geist öffne, kann der Prozess fließen: Ich fotografiere von einem Gebäude aus in den Garten hinein, verlangsame die Verschlusszeit, um Windbewegungen einzufangen oder nehme Makrofotos von Regentropfen auf. Am liebsten fotografiere ich in einem Garten, nachdem ich mit dem Gartenbesitzer gesprochen habe, um die Geschichte hinter seinem Garten zu erfahren. Das schafft eine tiefere Verbindung, und ich kann die Landschaft dann mit neuen Augen betrachten, wobei ich auch irgendwie den Druck von mir genommen habe. Ich bin ruhiger, und dieses Gefühl der Ruhe ermöglicht es mir, mehr und besser zu sehen. In diesem Zustand fallen mir oft Blickwinkel, Farbkombinationen oder zunächst unauffällige Details im Gefüge der Objekte auf. Ich kann mir Zeit nehmen und auf eine nachdenklichere und friedlichere Weise in die Arbeit eintauchen. Dann wird mir bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann, draußen in der Natur zu sein und das zu tun, was ich liebe.