Sony E PZ 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS II im Test

Zur Wirksamkeit des optischen Bildstabilisators macht Sony keine Angaben. Im Praxistest gelangen mit der Sony A6700 bei längster Brennweite noch scharfe Fotos bei 1/5 Sekunde aus der Hand. Ausgehend von der auf das Kleinbildformat umgerechneten Brennweite von 24–75 mm entspricht das bei 50 mm bzw. 75 mm (KB) einer um etwa vier Blendenstufen längeren Belichtungszeit.

Gute Werte im CHIP Testlabor

Das E PZ 16–50 mm f/3,5–5,6 OSS II überzeugt im Labor mit sehr guten Messwerten an unserer Messkamera Sony A6700, was für eine gute Objektivkorrektur in der Kamera spricht. Die beste Auflösung im Zentrum wird bei kürzester Brennweite, zweifach abgeblendet erreicht. Hier kommt das Sony-Zoom auf 2.036 Linienpaare pro Bildhöhe in der Bildmitte, was 100 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung an der Messkamera entspricht. In den Ecken sackt die Auflösung allerdings deutlich auf 1.272 Lp/Bh, und damit auf nur noch 62 Prozent, ab. Es besteht also ein deutlicher Schärfeverlust vom sehr scharfen Bildzentrum zu den Ecken. Ausgeglichener wird es bei mittlerer und längster Brennweite. Bei mittlerer Brennweite sinkt zwar beispielsweise die Auflösung im Bildzentrum bei Offenblende auf 92 Prozent ab, dafür sind die Ecken mit 82 Prozent der möglichen Auflösung an der Sony A6700 schärfer. Wird also gezoomt, nimmt die Schärfe in der Bildmitte etwas ab, wird aber in den Ecken besser.

Die Vignettierung ist mit 0,2 Prozent über den gesamten Brennweitenbereich so gering, dass man sich über den Helligkeitsverlust in den Bildecken keine Gedanken machen muss. Das Vignettierungsbild zeigt jedoch ungewöhnliche Zacken statt eines gleichmäßigen Helligkeitsabfalls, was vermutlich auf die Softwarekorrektur in der Kamera zurückzuführen ist. Auch die Verzeichnung wird an der Sony A6700 gut korrigiert. Lediglich bei kürzester Brennweite kommt es zu einer Verzeichnung von 0,6 Prozent. Bei mittlerer und längster Brennweite beträgt die Verzeichnung lediglich 0,1 bis 0,2 Prozent und ist somit praktisch nicht sichtbar. Farbsäume sind mit einer Breite von nur 0,3 bis 0,6 Pixel ebenfalls kein Problem.