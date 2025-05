Panasonic kündigt neue spiegellose Vollformatkameras an: LUMIX S1II und LUMIX S1IIE

Panasonic erweitert seine LUMIX S-Serie um zwei neue Modelle, die LUMIX S1II und S1IIE. Beide Kameras zeichnen sich durch außergewöhnliche Bildqualität, dynamische Farbdarstellung und bedeutende Fortschritte in der Videotechnologie aus.

LUMIX S1II und LUMIX S1IIE im Überblick

Die LUMIX S1II wurde speziell für professionelle Fotografen und Videofilmer entwickelt. Sie verfügt über einen neu entwickelten 24,1-MP-Vollformat-CMOS-Bildsensor mit partiellem Stacking und wird von einer Venus Engine der neuesten Generation angetrieben. Diese Synergie ermöglicht schnellere Auslese- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten, die Aufnahmen mit hohen Bildraten in Formaten wie 4K120p und 5.8K 60p ermöglichen1. Darüber hinaus zeichnet sich die Kamera durch den Dynamic Range Boost-Modus aus, der bis zu 15 Blendenstufen2 in V-Log bei Bildraten unter 30p erreicht. Auf der fotografischen Seite sorgt die Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahme mit bis zu 70 Bildern pro Sekunde3 mit SH / SH Pre-Burst-Aufnahmen bis zu 1,5 Sekunden für das Einfangen flüchtiger Momente.

Die LUMIX S1II verbessert die Workflow-Effizienz, erhöht die Vielseitigkeit und erleichtert die Produktion von Fotos und Videos. Die hochgelobte Open Gate-Funktion unterstützt jetzt Formate jenseits von 6K30p und ermöglicht 5.1K60p, was die kreativen Möglichkeiten der Nutzer erweitert. Ein zukünftiges Firmware-Update verspricht mehrere Frame-Marker-Anzeigen, um die kreative Flexibilität weiter zu erhöhen.

Auch die LUMIX S1IIE gehört zur zweiten Generation der S1-Serie. Sie behält das beliebte Design und die hervorragende Ergonomie der S1II und S1RII bei und bietet Potenzial für kreative Entdeckungen. Sie ist mit einem 24,2-Megapixel-Sensor ausgestattet, der sich an den Eigenschaften der LUMIX S5II orientiert und so eine außergewöhnliche Bildqualität gewährleistet, die auf unterschiedliche Aufnahmebedingungen zugeschnitten ist. Sie verfügt über herausragende Funktionen der S1II und positioniert sich damit als umfassendes Werkzeug für kreative Projekte. Insbesondere führt die LUMIX S1IIE ein neues Cinemascope-Videoformat (2,4:1) ein, das in verschiedenen Bildwechselfrequenzen einschließlich 60p ohne Beschneidung verfügbar ist.

Mit der Einführung der LUMIX S1II, die sich an professionelle Foto- und Video-Workflows richtet, und der LUMIX S1IIE, die eine den High-End-Modellen vergleichbare Bedienerfreundlichkeit für Nutzer bietet, die mit der Erstellung hochwertigerer Inhalte beginnen, werden Kreative bei ihrem Streben nach Selbstdarstellung innerhalb der S1-Serie unterstützt.

Darüber hinaus erhalten LUMIX Kunden in Europa beim Kauf der neuen LUMIX S-Produkte bei teilnehmenden Händlern und anschließender Registrierung auf My Panasonic eine exklusive 5-Jahres-Garantieverlängerung (es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen).

LUMIX S1II Hauptmerkmale

Hohe Bildfrequenz und großer Dynamikbereich mit einem neu entwickelten, teilweise „stacked“ Sensor

Neu entwickeltem 24,1-MP-Vollformat-CMOS-Bildsensor, der teilweise übereinander angeordnet ist

Unterstützt die erste 5.1K 60p Highspeed-Aufnahmeoption von LUMIX sowie andere Highspeed-Formate wie 4K 120p / 5.8K 60p für eine verbesserte Leistung.

Bietet die erste LUMIX Videoaufnahme mit 15 Blendenstufen Dynamikumfang2 in V-Log bei Bildraten unter 30p.

Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen mit bis zu 70 fps3 im Modus „SH/SH PRE“ mit elektronischem Verschluss und eine erweiterte Serienaufnahme im Modus „H+ (High Speed Plus)“ mit ca. 10 fps bei mechanischem Verschluss, die Aufnahmen ohne Blackout nach der Aufnahme ermöglicht.

LUMIX S1IIE Hauptmerkmale

Außergewöhnliche Bildqualität für unterschiedliche Aufnahmebedingungen

Mit 24,2-MP-Sensor, der sich an den Leistungsmerkmalen der LUMIX S5II orientiert

Unterstützt 6K 30p (3:2) Open Gate Videoaufnahmen

Bietet einen Dynamikbereich von 14+ Stopps bei der Videoaufzeichnung in V-Log

Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde im Modus „SH/SH PRE“ mit elektronischem Verschluss und eine erweiterte Serienaufnahme im Modus „H+ (High Speed Plus)“ mit ca. 10 Bildern pro Sekunde und mechanischem Verschluss, die Aufnahmen ohne Blackout nach

der Aufnahme ermöglicht.

LUMIX S1II and S1IIE: Gemeinsame Eigenschaften

Verbesserte Kernleistung, die neue kreative Möglichkeiten freisetzt

Neu definierte Echtzeit-Erkennung Phase Hybrid AF mit verbesserter Augen- und Gesichtserkennung und KI-gesteuerter Verfolgungsgenauigkeit für Personen.

Hinzufügen der neuen AF-Erkennung für „Urban Sports“, die dynamische Bewegungen wie Breakdance, Skateboarding und Parkour präzise erfasst.

Verbesserte körpereigene Bildstabilisierung (B.I.S.) mit 8,0 Blendenstufen2 und neu entwickelte stufenlose E.I.S.-Videoverzerrungskorrektur, die ohne Beschneidung des Bildwinkels stabilisiert.

ARRI LogC35,6 erstmals verfügbar für die S-Serie mit dem DMW-SFU3A Software Upgrade Key (separat erhältlich).

Unterstützt 5.8K 30p / C4K 60p Apple ProRes RAW HQ / ProRes RAW interne Aufzeichnung auf einer CFexpress Typ B Karte.

Hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz

Der hochauflösende elektronische Sucher (EVF) mit 5,76 Millionen Bildpunkten und der vielseitige neig- und schwenkbare Monitor mit 1,84 Millionen Bildpunkten sind mit einem robusten Verschlussmechanismus ausgestattet, der für bis zu 400.000 Zyklen ausgelegt ist.

Effizienter Betrieb bei Temperaturen von bis zu -10 Grad Celsius.

Zwei Speichermedienoptionen, die SD- und CFexpress Typ B-Karten unterstützen.

Nahtlose Integration mit Zubehör wie der DMW-BG2 und DMW-XLR2.

Apps und Software, die den Arbeitsablauf nahtlos unterstützen

Kompatibilität mit Capture One, so dass es nahtlos mit der in der professionellen Studiofotografie weit verbreiteten Bearbeitungssoftware zusammenarbeitet.

Kompatibilität mit Frame.io, die einen reibungslosen Übergang von der Aufnahme zur Bearbeitung sowie die gemeinsame Nutzung der Cloud und die Zusammenarbeit ermöglicht.

Unterstützt LUMIX Lab und vereinfacht die Übertragung, Bearbeitung und Farbpersonalisierung von Fotos und Videos für die nahtlose Integration von Smartphones und das Teilen in sozialen Medien.

Die aktualisierte Version 1.5 unterstützt die folgende Funktion: Kompatibilität mit HEIF-Dateien

Unterstützt LUMIX Flow, das bei der Erstellung von Storyboards, Vor-Ort-Kontrollen während des Drehs und der automatischen Datenorganisation nach dem Dreh hilft, um den Workflow der Videoproduktion zu unterstützen.

Die aktualisierte Version 1.1 unterstützt die folgenden Funktionen: Drahtlose Verbindung Zusätzliche Hilfsfunktionen (Wellenformmonitor / Vektorskop / Falschfarben) Spiegelnde Überwachungsfunktion

Sie können verschiedene Parameter für die Fotografie und Videografie einstellen und die Einstellungen mit Hilfe einer SD-Karte nahtlos von einer Kamera auf eine andere übertragen, wodurch einheitliche Einstellungen für verschiedene Kameramodelle gewährleistet werden

Preis und Verfügbarkeit

Die Vollformat Hybrid-Kamera LUMIX DC-S1M2ESE (Body) ist ab Juni 2025 für 2.799,- € (UVP) im Fachhandel erhältlich. Die LUMIX DC-S1M2ESME (als Kit mit dem S-R24105/F4 Objektiv) ist ab Juni 2025 für 3.699,- € (UVP) im Fachhandel erhältlich.

Die professionelle Vollformat Hybrid-Kamera LUMIX DC-S1M2E (Body) ist ab Juni 2025 für 3.499,- € (UVP) im Fachhandel erhältlich. Die LUMIX DC-S1M2ME (als Kit mit dem S-R24105/F4 Objektiv) ist ab Juni 2025 für 4.399,- € (UVP) im Fachhandel erhältlich.

