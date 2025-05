Technologie aus der DSLM X-T5

Mit dem hochauflösenden 40,2 Megapixel X-Trans-CMOS-5-HR-Sensor im APS-C-Format ist die X100VI genauso erstklassig aufgestellt wie die beiden spiegellosen Top-Systemkameras X-T5 und X-H2. Zudem löst die X100VI damit deutlich höher auf als ihre Vorgängerin X100V mit 26 Megapixeln. Unterstützung erhält der X-Trans-CMOS-5-HR-Sensor vom X-Prozessor 5, der ebenfalls aus den genannten DSLMs bekannt ist und neben einer energiesparenderen Arbeitsweise auch Vorteile für das Autofokussystem und die Serienbildgeschwindigkeit mit sich bringt. Doch der Reihe nach. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Bildqualität.

In Verbindung mit dem fest verbauten Fujinon 23 mm f/2,0 II, dessen Brennweite umgerechnet 35 mm im Kleinbildformat entspricht, liefert die X100VI im CHIP Testlabor eine sehr gute, gemessene Auflösung von 2.631 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) im Bildzentrum bei niedrigster ISO-Empfindlichkeit und zweifach abgeblendet bei f/5,6. Das ist insofern bemerkenswert, weil sie damit fast genauso hoch auflöst wie die Leica Q3 mit 60 Megapixeln und maximal 2.699 Lp/Bh bei ISO min. und f/5,6. Auch bei ISO 400 liegen beide Kameras im Bildzen­trum nahezu gleichauf. Erst ab ISO 800 hat die Leica im Bildzentrum dann klar die Nase vorn. Dennoch überzeugt die X100VI selbst noch bei ISO 3.200 mit einer sehr guten Kantenschärfe im Zentrum mit 2.216 Lp/Bh. In den Bildecken sieht es etwas anders aus. Hier sinkt die gemessene Auflösung von den genannten 2.631 Lp/Bh im Zentrum bei ISO min. und f/5,6 auf nur noch 1.988 Lp/Bh in den Ecken ab. Das entspricht einem Schärfeabfall von 643 Lp/Bh. Auch bei höheren ISO-Stufen gehen bis ISO 3.200 vom Zen­trum zu den Ecken rund 440 bis 730 Lp/Bh an Auflösung verloren. Bei zum Beispiel Landschaftsaufnahmen muss man sich daher da­rauf einstellen, dass die Bildergebnisse zu den Rändern hin an Schärfe verlieren.

KI-basierter Autofokus und IBIS

In unseren Augen empfiehlt sich die X100VI aber ohnehin für einen anderen Einsatzzweck, bei dem die Bildecken oft nur eine untergeordnete Rolle spielen: Die Rede ist von der Streetfotografie. Für den Praxistest waren wir mit der X100VI in Köln unterwegs und haben bevorzugt mit Fujifilms Filmsimulation „Acros“ fotografiert, die uns sehr kontrastreiche und scharfe Schwarz-Weiß-Aufnahmen ermöglichte. Vor allem Schwarz-Weiß-Porträts haben mit der neuen Sensor-Prozessor-Kombination sehr viel Spaß gemacht. Wie die spiegellose Systemkamera X-T5 kann nämlich auch die X100VI auf einen per Deep Learning trainierten KI-Autofokus zurückgreifen, der neben Augen und Gesichtern von Menschen auch Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen erkennt und verfolgt. Dank der sehr gut funktionieren Augenerkennung konnten wir uns bei Porträts im AF-C-Modus auf die kontinuierliche Fokusnachführung verlassen und uns auf die kreative Bildgestaltung konzentrieren. Serienbilder nimmt die X100VI mit bis zu 13 Bildern pro Sekunde mit elektronischem und bis zu elf Bildern pro Sekunde mit mechanischem Verschluss auf – beides mit voller Auflösung und mit automatischer Fokusnachführung.

Nimmt das Umgebungslicht zur Dämmerung ab, kommt zudem eine weitere Neuerung in der X100VI zum Tragen. Sie ist die erste Kamera der X100er-Serie mit einer sensorbasierten Bildstabilisierung (IBIS). Die IBIS-Einheit wurde neu entwickelt, um die kompakten Abmessungen der X100-Modelle zu bewahren. So fällt die X100VI mit IBIS insgesamt nur zwei Millimeter tiefer aus als die Vorgängerin. Laut Fujifilm ermöglicht die Bildstabilisierung um bis zu sechs Blendenstufen längere Belichtungszeiten. In der Praxis haben wir das zwar nicht ganz bestätigen können – die 2,5 Sekunden und damit rund vier Blendenstufen (ausgehend von 35 mm KB) sind aber dennoch ein gutes Ergebnis.

6,2K-Videos mit leichtem Crop

Mit dem hochauflösenden 40-Megapixel-Sensor erweitert Fujifilm auch die Möglichkeiten im Videomodus. Schaffte die Vorgängerin nur maximal 4K/30p sind mit der X100VI interne, hochauflösende Videoaufnahmen mit 6,2K/30p möglich. In dem Fall allerdings mit einem Crop, also eine Verkleinerung des Bildausschnitts um das 1,23-Fache. Ähnlich verhält es sich mit Aufnahmen in 4K/60p mit einem Oversampling aus dem 6,2K-Rohmaterial. Auch hier kommt es zu einem 1,23-fachen Crop-Faktor. Ohne Oversampling stehen 4K/60p mit einem 1,14-fachen Crop zur Verfügung. 4K/30p gibt es hingegen ohne Ausschnittsverkleinerung. Dazu kommen die Möglichkeiten, Bewegtbilder in Cinema 4K(DCI) im 17:9-Format und Full-HD-Zeitlupen mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde aufzuzeichnen. Die Filmsimulationsmodi sowie der KI-Autofokus und der IBIS stehen auch im Videomodus zur Verfügung. Leider setzt Fujifilm bei Audioaufnahmen auf den kleinen 2,5-Millimeter-Klinkenanschluss.

Hybrid-Sucher und ND-Filter

Bei der Bedienung bleibt vieles beim Alten. Die X100VI kommt mit dem sehr guten Hy­brid-Sucher, bei dem über einen Hebel auf der Vorderseite zwischen optischem und elektronischem Sucherbild gewechselt werden kann. Die Diagonale des Touchdisplays misst weiterhin 3,0 Zoll – man kann das LCD nun aber etwas weiter bis auf 45 Grad kippen. Fans der manuellen Bedienung werden sich über das kombinierte Einstellrad für die Verschlusszeit und die ISO-Empfindlichkeit freuen. Die Blende lässt sich direkt über den Blendenring am Objektiv wählen. Der Einstellring am Objektiv kann mit verschiedenen Funktionen wie den Filmsimulationsmodi belegt werden. Leider verzichtet Fujifilm weiterhin auf ein Tastenkreuz. Navigiert wird per Joystick.