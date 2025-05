Mit der OMR x IMAGING hat die Branche ein neues, starkes B2B-Format etabliert – inspirierende Vorträge, volle Sessions und positives Feedback zeigen: Die Kombination aus Imaging- und Marketingwelt funktioniert. Ebenfalls richtungsweisend: FIVE MONKEYS MEDIA übernimmt die fotocommunity – eine der größten Plattformen für Hobbyfotografen in Europa. Und in Zeiten generativer KI stellt sich die Frage neu: Businessporträt vom Profi oder aus dem Algorithmus? – ein Reality-Check mit klarem Ergebnis.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW20/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW20/25

OMR x IMAGING: Ein echt starkes Branchenereignis

Die Imagingbranche hat wieder eine BtoB-Leitveranstaltung: Die OMR x IMAGING am 5. Mai im Hotel Gastwerk in Hamburg, offizielles Side-Event für C-Level & Entscheider:innen der Fotoindustrie mit Konferenz und Dinner, hat bei allen der knapp 70 Teilnehmer:innen echte Begeisterung ausgelöst. Top moderiert von Florian W. Müller, sorgten die Speaker Dietmar Wueller, Jan Lorbach, J. Konrad Schmidt, Falko Ohlmer, Jan Nicolas König, Fabian Jung, Marie Baab, Ulrich Kramer, Dennis Schmelz, Andreas Jürgensen, Markus Goles, Sebastian von Wyschetzki und Daniel Partzsch für ein wahres Content-Feuerwerk. Nächstes Jahr wird die OMR x IMAGING noch größer und kreativer – die ersten Gespräche laufen bereits.

Auch die OMR KI Video Masterclass mit Adrian Rohnfelder und Ben Lorenz als Moderator war ein besonderes OMR-Highlight und eine bis auf den letzten Platz gefüllte Session. Adrian begeisterte die Content Creators nicht nur mit seinen abgefahrenen Fantasy- und Sci-Fi-Bilderwelten, sondern demonstrierte auch live seinen Workflow. Absolut unterhaltsam und äußerst lehrreich.

FIVE MONKEYS MEDIA übernimmt fotocommunity von WEKA

Die FIVE MONKEYS MEDIA GmbH (u.a. CHIP, CHIP FOTO-VIDEO, DigitalPHOTO) mit Sitz in Frankfurt (Oder) hat zum 1. Mai 2025 die fotocommunity GmbH aus der WEKA Group übernommen. Die fotocommunity wurde 2001 gegründet und ist heute mit über 1.700.000 Mitgliedern die größte Internetgemeinschaft für Hobby-Fotografen in Europa. Am Standort Köln sind zehn festangestellte Mitarbeiter:innen beschäftigt.

Die Geschäftsführung und die damit verbundene kaufmännische und inhaltliche Verantwortung der fotocommunity GmbH obliegt künftig den FIVE MONKEYS MEDIA-Gesellschaftern Wolfgang Heinen (CEO), Florian Schuster (COO) und Andreas Laube (CFO). Die neuen Eigentümer der fotocommunity planen ausdrücklich am bisherigen Mitarbeiterstandort Köln festzuhalten.

www.fotocommunity.de



Businessporträt: Von der KI oder vom Foto-Profi?

Diese Frage stellt sich die Plattform Xing in einem ganz interessanten Artikel. Fazit: Auch wenn KI-generierte Businessporträts mittlerweile eine einfache und kostengünstige Alternative zum professionellen Fotoshooting darstellen, so sind sie (bislang) nicht gleichwertig. Also lieber zum Foto-Profi des Vertrauens.

Hier auf Xing weiterlesen.