Das macht Sirui 2025: Der chinesische Zubehör-Spezialist hat zuletzt mit seinem Einstieg in die renommierte L-Mount-Allianz für Aufmerksamkeit gesorgt. Neben bekannten Marken wie Leica, Panasonic und Sigma könnte Sirui also schon bald neue Objektive mit dem beliebten L-Bajonett auf den Markt bringen – oder bestehende Modelle entsprechend anpassen. Aber was passiert sonst gerade bei Sirui? Wir haben nachgeforscht und zeigen euch, welche Produktneuheiten es 2024 gab, was das Jahr 2025 bereithält, wo ihr Sirui auf Events und Messen persönlich treffen könnt und welche spannenden internationalen Highlights die Marke aktuell zu bieten hat.

Neue Produkte und Produktlinien

Objektive:

Sirui hat seine ersten Autofokus-Objektive auf den Markt gebracht. Besonders bemerkenswert ist die Aurora-Serie für Vollformatkameras. Im Oktober 2024 stellte Sirui das Aurora 85 mm F1.4 vor – ein lichtstarkes Vollformat-Porträtobjektiv (u. a. für Sony E-Mount). Dieses Objektiv ist Siruis erstes Vollformat-Objektiv mit Autofokus und legte den Grundstein für weitere Aurora-Modelle (mehr hierzu auf petapixel.com, Englisch)

Parallel dazu bedient Sirui APS-C-Fotografen mit der Sniper-Serie: Drei Festbrennweiten 23 mm, 33 mm und 56 mm mit hoher Lichtstärke F1.2 wurden Ende 2023 erstmals über Crowdfunding vorgestellt (zur News auf PhotoScala). Nach erfolgreicher Kampagne sind diese APS-C-Objektive nun regulär im Handel erhältlich und für verschiedene Anschlüsse verfügbar (z. B. Sony E, Nikon Z, Fujifilm X). 2024 wurde die Sniper-Serie weiter ausgebaut – Sirui ergänzte ein weitwinkliges 16 mm F1.2 sowie ein tele-lastiges 75 mm F1.2, um den Brennweitenbereich zu erweitern. Diese neuen Objektive richten sich an ambitionierte Fotografen und Videofilmer, die von der hohen Lichtstärke und Autofokus-Funktion profitieren möchten.

Cinema-Objektive:

Für Filmer hat Sirui die Night Walker Cine-Objektivserie eingeführt. Diese voll-manualen Festbrennweiten für Super35/APS-C-Sensoren zeichnen sich durch eine extrem hohe Lichtstärke von T1.2 aus, ideal für Low-Light-Situationen. Zum ursprünglichen Set (etwa 24 mm, 35 mm, 55 mm T1.2) kamen jüngst auch ein 16 mm und 75 mm T1.2 hinzu (mehr hierzu auf canonrumors.com, Englisch). Mit diesen Ergänzungen deckt die Night Walker-Serie nun einen weiten Brennweitenbereich für kreative cineastische Aufnahmen ab. Daneben baut Sirui sein Portfolio an anamorphotischen Objektiven weiter aus – ein Highlight ist ein angekündigtes 40 mm T1.8 Anamorphic mit 1,33× Stretch und Autofokus. Dieser Prototyp wurde auf der Messe InterBEE 2024 in Japan vorgestellt. Autofokus-Anamorphoten sind eine Neuheit, die insbesondere Videografen anspricht, da sie das cineastische Breitbild-Format mit der Bequemlichkeit von Autofokus vereinen.

Stative und Zubehör:

Als ursprünglich vor allem für Stative bekannter Hersteller bleibt Sirui auch in diesem Bereich innovativ. Neu erschienen ist z. B. das Sirui AT-125 Reisestativ (mit E-10 Kugelkopf), das weniger als 1 kg wiegt und dank neuartiger Beinkonstruktion blitzschnell aufgebaut ist (mehr auf fotointern.ch).

Für Videografen hat Sirui die „Rapid“-Stative eingeführt: etwa das SVT-75 Videostativ mit One-Step Höhenverstellung sowie modulare Einbeinstative der SVM-Serie. Die Modelle SVM-145 und SVM-165 aus Carbon erlauben eine stufenlose Schnellverstellung der Höhe über nur einen Drehverschluss und verfügen über ausklappbare Standfüße (mehr auf cined.com, Englisch). Diese Rapid-System-Stative wurden Anfang 2024 präsentiert und richten sich an Filmer und Wildlife-Fotografen, die schnell aufnahmebereit sein wollen.

Events und Messen (Deutschland)

Sirui ist auf dem deutschen Markt verstärkt auf Messen, Hausmessen und Events präsent, um direkt mit Foto- und Video-Enthusiasten in Kontakt zu treten. Einige aktuelle bzw. kürzlich vergangene Veranstaltungen:

Herbstfest bei Calumet Hamburg (Nov 2024): Am 15. November 2024 nahm Sirui als Aussteller am Herbstfest der Calumet-Filiale in Hamburg teil. Besucher konnten dort Sirui-Produkte live ausprobieren, Tipps erhalten und mit Sirui-Experten sprechen – eine ideale Gelegenheit, das neueste Equipment (wie Objektive und Stative) vor Ort kennenzulernen.

Am 15. November 2024 nahm Sirui als Aussteller am Herbstfest der Calumet-Filiale in Hamburg teil. Besucher konnten dort Sirui-Produkte live ausprobieren, Tipps erhalten und mit Sirui-Experten sprechen – eine ideale Gelegenheit, das neueste Equipment (wie Objektive und Stative) vor Ort kennenzulernen. Hausmesse Photo Universal in Fellbach (Nov 2024): Ebenfalls im November 2024 (15.–16. 11.) war Sirui auf der großen Hausmesse von Photo Universal & Fernrohrland in Fellbach bei Stuttgart vertreten. Bei dieser jährlichen Fachveranstaltung präsentieren verschiedene Industriepartner Neuheiten rund um Foto, Video und Astro. Sirui zeigte dort seine neuesten Objektive und Stative und stand für Workshops und Fragen zur Verfügung. Die Präsenz auf solchen lokalen Messen unterstreicht Siruis Fokus auf den direkten Austausch mit der deutschen Foto-Community.

Ebenfalls im November 2024 (15.–16. 11.) war Sirui auf der großen Hausmesse von Photo Universal & Fernrohrland in Fellbach bei Stuttgart vertreten. Bei dieser jährlichen Fachveranstaltung präsentieren verschiedene Industriepartner Neuheiten rund um Foto, Video und Astro. Sirui zeigte dort seine neuesten Objektive und Stative und stand für Workshops und Fragen zur Verfügung. Die Präsenz auf solchen lokalen Messen unterstreicht Siruis Fokus auf den direkten Austausch mit der deutschen Foto-Community. Sirui wird auf der Imaging World 2025 vertreten sein, die vom 10. bis 12. Oktober 2025 in der Frankenhalle der Nürnberg Messe stattfindet. SIRUI Optical GmbH als Aussteller aufgeführt ist Dies geht aus der offiziellen Ausstellerliste der Messe hervor, auf derals Aussteller aufgeführt ist

Unternehmensnachrichten und Entwicklungen

Direkte Präsenz in Deutschland:

In den letzten Jahren hat Sirui seine Präsenz in Deutschland ausgebaut. Über die Sirui Optical GmbH (Berlin) steuert das Unternehmen Vertrieb und Service in der DACH-Region (mehr auf der Firmenseite sirui.com, Englisch). Dadurch können deutsche Kunden Sirui-Produkte direkt über offizielle Kanäle beziehen (z. B. den Online-Shop) und Serviceleistungen im europäischen Service-Center in Anspruch nehmen. Diese Expansion zeigt Siruis Engagement auf dem deutschen Markt und erleichtert Kooperationen mit lokalen Händlern und Partnern.

Neue Kooperation: L-Mount Allianz:

Im April 2025 gab Sirui einen bedeutenden Schritt in der Industrie bekannt: Das Unternehmen ist der L-Mount Allianz beigetreten (zur News auf PhotoScala). Als nun neuntes Mitglied (neben Leica, Panasonic, Sigma u.a.) unterstützt Sirui das L-Mount-Bajonett. Praktisch bedeutet dies, dass Sirui-Objektive künftig auch nativ mit L-Mount-Kameras (z. B. Leica SL oder Panasonic S-Serie) kompatibel sind. So ist das oben erwähnte Aurora 85 mm F1.4 bereits in einer L-Mount-Version verfügbar. Diese Allianz-Teilnahme unterstreicht Siruis wachsendes Gewicht in der Branche und eröffnet neue Vertriebswege – auch in Deutschland gibt es eine aktive L-Mount-Nutzerbasis, die nun Sirui-Produkte in ihr System integrieren kann.

Vertrieb und Partnerschaften:

In Deutschland arbeitet Sirui eng mit Fotofachhändlern zusammen. Die Präsenz auf Hausmessen (siehe oben) und die Zusammenarbeit mit Spezialanbietern (z. B. Transcontinenta Group als Distributor in einigen europäischen Märkten zeigen, dass Sirui sein Vertriebsnetz kontinuierlich ausbaut. Für deutsche Kunden sind Sirui-Produkte über den eigenen Sirui Webshop sowie bei autorisierten Händlern erhältlich. Die erweiterten Partnerschaften sorgen dafür, dass Neuheiten schnell im deutschen Handel verfügbar sind und Supportleistungen verbessert wurden.

Internationale Highlights

