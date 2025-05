Die limitierte Black Edition des beliebten Lion Rock Traveler Pro von Rollei

Streng limitiert auf 299 Stück – Carbon-Stativ mit hoher Tragkraft & kompaktem Packmaß

Norderstedt, 08.05.2025. Rollei bringt eine exklusive Version seines erfolgreichen Premium-Stativs auf den Markt: das Lion Rock Traveler Pro Black. Die auf lediglich 299 Exemplare weltweit limitierte Sonderedition vereint herausragende Performance mit einem besonders stilvollen Design. Die bewährte Lion Rock Pro Serie, bekannt für ihre außergewöhnliche Stabilität und hohe Mobilität, erhält mit der Black Edition der Traveler-Version eine neue, exklusive Variante. Ein besonderes Merkmal dieser Edition: Jedes Stativ ist mit einer individuellen Seriennummer am Stativkopf versehen, die es ermöglicht, das jeweilige Exemplar eindeutig zu identifizieren.

Rollei hat in der Vergangenheit bereits mit limitierten Farbversionen von Stativen große Erfolge gefeiert – und auch das Lion Rock Traveler Pro Black ist darauf ausgelegt, Liebhaber hochwertiger Fotoausrüstung zu begeistern. Das schwarze Design mit orangen Highlights unterstreicht die Eleganz und Wertigkeit dieses Premium-Stativs und macht es zu einem echten Hingucker für Profis und ambitionierte Fotografen.

Trotz seines leichten Gewichts von nur 1,82 Kilogramm trägt das Carbon-Stativ beeindruckende 20 Kilogramm und bietet somit eine stabile Basis für professionelle Kameraausrüstung. Dank der Octagon-Stativbeine bleibt das Stativ auch unter hoher Belastung stabil und verhindert unerwünschtes Verdrehen. Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 160 Zentimetern und einem kompakten Packmaß von nur 47,5 Zentimetern lässt sich das Stativ bequem transportieren und flexibel einsetzen.

Features: Panoramafunktion & schneller Auf- und Abbau

Das Lion Rock Traveler Pro Black in der Sonderedition überzeugt durch seine durchdachten Funktionen. Die integrierte 360°-Panoramafunktion ermöglicht beeindruckende Rundum-Aufnahmen, während die Schnellverschlüsse einen schnellen Auf- und Abbau gewährleisten. Die trennbare Mittelsäule erlaubt bodennahe Perspektiven und eröffnet so kreative Möglichkeiten für außergewöhnliche Bildkompositionen. Integrierte Spikes sorgen für sicheren Halt auf jedem Untergrund, während das Zubehör-Gewinde direkt am Kugelkopf eine einfache Befestigung von Mikrofonen oder LED-Leuchten ermöglicht.

Wie auch die bereits verfügbaren Pro-Modelle kommt auch diese limitierte Version mit einer 25-jährigen Garantie und einem kostenlosen jährlichen Reinigungsservice, der die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit sicherstellt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Lion Rock Traveler Pro Black ist ab sofort in limitierter Stückzahl von nur 299 Exemplaren exklusiv im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/lion-rock-black erhältlich.