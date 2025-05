Architekturfotograf Gilbert McCarragher lädt Sie nach Prospect Cottage ein, dem persönlichen Refugium des Künstlers und Filmemachers Derek Jarman, das er für einen Auftrag fotografieren durfte. Aus diesem Projekt heraus entstand sein Buch „Cottage Industry“.

Während der Garten gut besucht ist, blieb das Innere von Prospect Cottage nach Derek Jarmans Tod im Jahr 1994 weitgehend geheim. Die Fotos und Essays in meinem Buch Prospect Cottage beschreiben meine Erfahrungen im Inneren von Prospect Cot- tage und zeigen, wie Dereks Lebensgefährte Keith Collins sich nach Dereks Tod 24 Jahre lang um das Haus gekümmert hat, bevor Keith leider ebenfalls verstarb. Im Jahr 2018 erkrankte Keith an einem zuvor nicht diagnostizierten Gehirntumor. Freunde und Nachbarn machten sich große Sorgen um ihn und darüber, was seine Krankheit für Prospect bedeuten könnte, um das er sich so hingebungsvoll gekümmert hatte. In dieser Zeit der Ungewissheit wurde ich gebeten, das Cottage zu fotografieren, um festzuhalten, wie es zu diesem Zeitpunkt aussah. Die Fotos sind zwischen 2018 und 2022 entstanden. Ursprünglich hatte ich vor, nur das Innere des Hauses zu fotografieren, mit Blicken durch Fenster und Türöffnungen in den Garten, auch weil ich das Gefühl hatte, dass der Garten bereits so ausführlich fotografiert worden war, dass es wenig Sinn machte. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass ich auch den Außenbereich fotografieren musste, weil ich sonst nur die halbe Geschichte erzählen und den Dialog zwischen Innen und Außen nicht zeigen würde.

Gilbert McCarragher fotografiert Prospect Cottage: Wer lebt in einem solchen Haus?

Zunächst fotografierte ich jede Wand und jede Ecke, um eine echte Bestandsaufnahme zu machen. Mir wurde jedoch klar, dass diese Aufnahmen zwar „alles“ festhielten, aber das, was Prospect Cottage ausmachte, verfehlten. Meine Herangehensweise wurde bald zu einer Reise der Erkundung und des Experimentierens, bei der ich mich von der Stimmung, dem Licht, meinen Erinnerungen an Prospect vor Keiths Tod, dem Wetter und dem, was immer mir richtig erschien, durch Prospect führen ließ. Bei meinen früheren Besuchen bei Keith war mir Prospect immer wie eine seltsame Mischung von Geschichten vorgekommen: zum Teil eine museale Gedenkstätte, zum Teil ein lebendiges Haus. Doch je mehr Zeit ich mit meiner Kamera dort verbrachte, desto mehr verstand ich, wie das Haus von seinen Bewohnern genutzt – und vielleicht auch gesehen – worden war. Die Idee zu dieser Serie entstand, als ich erkannte, dass die Geschichte von Prospect zwar durch den Tod von Derek und Keith stark beeinflusst wurde, aber letztlich eine Geschichte der Liebe war, zu der jeder der beiden Männer etwas beitrug. Als Architekturfotograf arbeite ich in der Regel methodisch, indem ich die Belichtungen sorgfältig plane. Wenn ich schnell arbeiten muss, um einen Moment einzufangen, weiß ich, dass ich mich auf den Dynamikbereich meiner Nikon D800E verlassen kann. Ich habe die Objektive Nikon Tilt-Shift PC-E 24 mm f/3,5, Nikon AF-S 24–70 mm f/2,8 und Nikon AF-S 70–200 mm f/2,8 verwendet. Die Zeit, die ich hatte, um mich mit Prospect Cottage zu beschäftigen, war eine sehr angenehme Erfahrung, die es mir ermöglichte, das Haus so zu sehen, wie es gesehen werden sollte. Das Ausbalancieren der Belichtung war manchmal eine Herausforderung, die meine D800E aber meisterte. Nachdem ich die Vorhänge des Hauses für die Aufnahmen abgenommen hatte, war es auch nicht so einfach, ein sauberes Bild eines Zimmers zu bekommen, ohne dass jemand seine Nase am Fenster plattdrückte!