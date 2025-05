Für Fans der alten Fototechnik: Am 14. und 15. Juni 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel den „Cyanotypie – eine alte Technik neu entdecken“ Workshop an, bei den thematischen Impulsen zur künstlerisch-gestalterischen Auseinandersetzung mit Licht gegeben werden.

Kursbeschreibung:Im Workshop werden Möglichkeiten eines experimentierenden Umgangs in verschiedenen medialen Formaten erprobt. Durch praktische Erfahrungen der Teilnehmenden und gemeinsame kunstdidaktische Reflexionen eröffnet der Fachtag konkrete Impulse für einen Transfer in den Kunstunterricht. Durch das Experimentieren von Emulsion und UV-Licht auf Papier verwandeln sich Licht und Schatten in blaue Tonabstufungen. Ein Thema des Workshops ist der Perspektivwechsel auf eine abstrakte oder gegenständliche Weise in der Darstellung von Natur, Landschaft, Alltagsumgebung durch die Technik der Cyanotypie.

Cyanotypie – eine alte Technik neu entdecken: Inhalte

Vorstellung, historische Beispiele und Grundlagen der Durchführung

Material/Arbeitsplatz einrichten

Ideen für eigene Projekte sammeln

Fotografische Praxis / Übungen für eigenes Projekt

Beschichten des Trägermaterials

Auswertung der gepressten Unikate

Editing als Collage mit Stiften

Präsentationsformen

Überlegung zu einer Ausstellungssimulation, Dramaturgie, Kuratorisches

Vorkenntnisse: Außer Geduld und einem liebevollen Auge sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Zum Kurs mitbringen

eigene gepresste z.B. Trockenblumen mitbringen

Stoffschürze

Es können Flecken entstehen, deshalb bitte ein Arbeitsoberteil tragen.

Termin & Preis

14. und 15.06.2025

Sa, 14.06. 10-17 Uhr & So, 15.06. 10-15 Uhr

Preis: 275 Euro

Weitere Informationen zu Buchung und Unterkunft für den „Cyanotypie – eine alte Technik neu entdecken“ Workshop gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel:

https://www.photomedienforum.de/event-details/workshop-cyanotypie