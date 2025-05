Mehr Glanz für Ihre Urlaubsfotos in Radiant Photo

Nach einer schönen Reise möchte man die Fotos anderen zeigen. Was aber, wenn die Bilder alle etwas zu dunkel wirken? Den fehlenden Glanz erhalten Ihre Urlaubsfotos in Radiant Photo – unsere Tipps, um unterbelichtete Bilder zu retten.

Nach einer schönen Reise an die französische Atlantikküste habe ich mich zu Hause an die Bildauswahl gesetzt. Dabei entdeckte ich einige schöne Fotos, die ich mit der neuen spiegellosen Systemkamera Fujifilm X-T50 im Hafen von Socoa aufgenommen habe. Leider schien ich beim Fotografieren nicht aufgepasst zu haben, da einige der Bilder unterbelichtet waren. Deshalb war ich neugierig, was die künstliche Intelligenz von Radiant Photo aus dem hier gezeigten Beispielbild herausholen kann. Als ich die RAW-Datei in der Bildbearbeitungssoftware öffnen wollte, passierte zunächst gar nichts. Dann fiel mir ein, dass die Fujifilm X-T50 noch so neu ist, dass es, wie bei Bildbearbeitungsprogrammen üblich, eine Weile dauert, bis ganz neue Kamera- RAW-Profile von der Software gelesen und verarbeitet werden können. Das gilt nicht nur für Radiant Photo, sondern auch für Programme wie Adobe CameraRAW und andere bekannte RAW-Konverter. In einem solchen Fall ist es wichtig, zukünftige Updates zu installieren. Im Falle von Radiant Photo informiert der Radiant Manager automatisch, sobald neue Updates verfügbar sind. Da ich die RAW-Datei unseres Beispielbilds zum Zeitpunkt dieses Workshops noch nicht öffnen konnte, finden alle hier gezeigten Verbesserungen am JPEG- Foto statt. Umso erstaunlicher ist es, was Radiant Photo aus diesem X-T50- Bild herausholt.

Radiant Photo kann für 169 Euro auf radiantimaginglabs.com erworben werden. Es ist mit Windows & Mac kompatibel.