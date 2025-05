FIDLOCK auf der Imaging World: Kaiser Fototechnik präsentiert das FIDLOCK Produktportfolio den Messebesuchern

Vom 10. bis 12. Oktober 2025 wird RINGFOTO erstmalig die Imaging World – die neue Leitmesse der Foto & Video Branche – in der Nürnberger Messe ausrichten. Mehr als 200 Aussteller und Marken rund um Foto, Video und Audio werden erwartet. Unter dem Motto „explore and have fun“ wird der Distributor Kaiser Fototechnik (www.kaiser-fototechnik.de) auf seinem Messestand das praktische magnet-mechanische Produktsortiment von FIDLOCK (www.fidlock.com) Fachhändlern, Endverbrauchern sowie Influencern und Content Creatorn vorstellen.

Noch nie haben so viele Menschen so viele Bilder aufgenommen – die Begeisterung für die Fotografie wächst stetig. Die Digitalisierung hat die Foto- und Videografie vereinfacht und einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Ob mit dem Smartphone oder einer Digitalkamera – jeder beeindruckende Moment wird heute im Bild bzw. als Videosequenz festgehalten und geteilt. Auf keinem Weg außer Haus fehlt das Smartphone bzw. eine kleine kompakte Digitalkamera. Für anspruchsvolle Fotografie wird gern die kostspielige DSLR eingepackt.

Für jeden foto- und videoaffinen User hat FIDLOCK praktisches Zubehör. Ob multifunktionales Smartphone-Halterungssystem, praktischer Kameragurt bzw. Objektivdeckel-Halter oder cooler Schnellverschluss-Adapter für Action-Cams – für jede Situation hat FIDLOCK magnet-mechanische Accessoires entwickelt, die das Handling mit Smartphone, Digitalkamera und Action-Cam erleichtern.

Kaiser Fototechnik wird die Besucher auf dem Messestand in der Frankenhalle einladen, sich persönlich vom einfachen Handling und dem sicheren Halt der FIDLOCK Technologien in unterschiedlichen Lebenssituationen persönlich zu überzeugen. „Wir freuen uns, mit Kaiser Fototechnik einen sehr engagierten Distributor zu haben, der unsere Leidenschaft für die Foto- und Videografie teilt und aktiv die USP´s unserer Produkte an Händlern und Verbraucher vermittelt“, betont Stefan Thode, Global Key Account Manager bei der FIDLOCK GmbH.

Über FIDLOCK

2007 wurde die FIDLOCK GmbH gegründet, zu deren Leidenschaft es gehört, aus dem kurzen Moment des Öffnens und Schließens ein intuitives, überraschendes Erlebnis zu machen. Ob Helm oder Schuh, Tasche oder Schulranzen – die Anwendungsbereiche der innovativen, patentierten Verschlusskonzepte auf Basis magnet-mechanischer Technologie sind vielfältig. Inzwischen hält das Unternehmen mehr als 400 Patente aus 65 Patentfamilien und ist mit 60 Distributionspartner in rund 40 Ländern weltweit vertreten – für den deutschen Fotomarkt ist Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG als Distributor tätig. Das Europäische Patentamt hatte den Gründer und Geschäftsführer Joachim Fiedler und seine magnet-mechanischen Verbindungslösungen für den Europäischen Erfinderpreis 2022 nominiert.