Neue LUX-Sets mit innovativer Akku-Lösung und Zubehör: Kreative Freiheit mit den neuen 100 Watt LUX Dauerlicht-Sets

Rollei erweitert seine erfolgreiche LUX-Serie um zwei neue 100-Watt-Dauerlicht-Kits. Jedes Kit enthält alles, was für Creator, die mobil arbeiten, notwendig ist: eine leistungsstarke LED-Leuchte, den neuen 71-Wattstunden-Akku sowie eine Auswahl an Lichtformern wie Boost-Reflektor, Barndoors, Softball und Waben-Aufsatz. Damit erhalten Anwender eine komplette Lösung aus einer Hand – direkt einsatzbereit und ohne Kompromisse bei Qualität oder Kontrolle.

Beide Sets – das RGB-Kit und das Bi-Color-Kit – kommen serienmäßig mit dem neuen Akku, der für maximale Mobilität sorgt und kabelloses Arbeiten ermöglicht. Mit 100 Watt Lichtleistung, umfangreichem Zubehör und der Wahl zwischen RGB- oder Bi-Color-Ausführung bieten beide Kits volle Flexibilität für jede Aufnahmesituation. Dabei ist der Boost Reflektor Bestandteil beider Kits und steigert die Lichtleistung auf bis zu 46.800 Lux – ideal für professionelle Anwendungen mit hohen Ansprüchen an Helligkeit und Lichtqualität.

Der neue 71-Wattstunden-Akku ist das Ergebnis intensiver Kundenrückmeldungen und wurde vollständig neu gestaltet. Er fügt sich nahtlos in das Design der Leuchte ein und nutzt die komplette Breite des Geräts, wodurch ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Der Akku wird an der Unterseite der Leuchte befestigt und kann aufgrund seiner flachen Bauweise auch als kleiner Standfuß verwendet werden – ideal für mobile Setups ohne zusätzliches Equipment. Durch die direkte Verbindung über eine integrierte Schnittstelle wird der Akku ohne zusätzliches Kabel mit der Leuchte verbunden, was ein besonders schnelles und unkompliziertes Handling ermöglicht. Mit einer Kapazität von 71 Wattstunden (4.800 Milliamperestunden) bietet er ausreichend Leistung für längere Einsätze, ist für Flugreisen zugelassen und auch separat erhältlich (79 Euro, UVP: 99 Euro). Selbstverständlich ist er vollständig kompatibel mit allen bisherigen Modellen der LUX LED-Dauerlicht-Serie.

Die beiden Sets: Das RGB-Kit und das Bi-Color Set

Das RGB-Kit bietet ein 100-Watt-RGB-Color-Licht mit einer breiten Palette von 360 Farben und einer variablen Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin. Mit dem Boost Reflektor erreicht es eine beeindruckende Lichtleistung von bis zu 46.800 Lux. Wie bei allen Modellen der LUX-Serie können Anwender auch hier auf die bewährte App-Steuerung zurückgreifen, über die sich sämtliche Funktionen bequem bedienen lassen – alternativ auch über eine optionale Fernbedienung. Eine nahezu lautlose Kühlung erlaubt den Einsatz bei Audio- und Videoaufnahmen, ohne Störgeräusche zu verursachen. Darüber hinaus stehen 13 kreative Lichteffekte zur Verfügung, um dynamische Szenen flexibel umzusetzen. Mit einem CRI von 96 und einem TLCI von 98 liefert das Set eine exzellente Farbtreue.

Das Bi-Color Set bietet ebenfalls 100 Watt Leistung, jedoch mit einer variablen Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin für noch mehr kreative Möglichkeiten. Mit dem gleichen Boost Reflektor, der bis zu 46.800 Lux erreicht, ist dieses Set ebenfalls ein kraftvoller Begleiter für jedes Projekt. Der 71 Wattstunden Akku sorgt für eine lange Betriebsdauer, während die doppelte Stromversorgung (Akku oder Netzteil) maximale Flexibilität bietet.

Preis und Verfügbarkeit

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch das neue Zubehör-Set, das auch separat erhältlich ist (59 Euro, UVP: 79 Euro). Es wurde speziell für die LUX-Serie entwickelt und beinhaltet den Boost-Reflektor, Barndoors, einen Softball sowie einen Waben-Aufsatz für präzise Lichtgestaltung. Alle Teile lassen sich dank des neuen magnetischen Anschlusses schnell und unkompliziert wechseln.

Die neuen LUX-Kits sind ab sofort erhältlich – als Bi-Color-Version für 249 Euro (UVP: 299 Euro) und als RGB-Variante für 299 Euro (UVP: 349 Euro). Auch der neue Akku sowie das passende Zubehör-Set sind ebenfalls separat erhältlich unter www.rollei.de/lux verfügbar.