Buchreview: Pilzfotografie von Alexander Mett

Feuchtwarme Witterung, besonders nach längerer Trockenheit, ist ideal für das Wachstum von Pilzen. Wie Sie diese faszinierenden Welten direkt vor der Haustür atmosphärisch einfangen, zeigt Alexander Mett in seinem Buch zur Pilzfotografie.

Während um uns herum die Tage abwechselnd vor Hitze flirren oder verregnet sind, blicken Makrofotografen bereits voller Erwartung einer ganz besonderen Zeit entgegen: der Pilzsaison. Längst hat sich die Pilzfotografie als eigenes Untergenre der Makrofotografie etabliert. Kein Wunder, sind Pilze ja neben Tieren und Pflanzen auch als Kategorie für sich anerkannt: Funga, ein Kunstwort aus Fungi und Flora, wird so die Gesamtheit der in einem Gebiet vorkommenden Pilze bezeichnet. Doch was brauchen Sie eigentlich für die Pilzfotografie? Und wie gelingen den Pilzfotografen diese kunstvollen, farbenfrohen und optimal ausgeleuchteten Aufnahmen? All dem und mehr widmet sich das Buch „Pilzfotografie – Magische Momente inszenieren“ von Alexander Mett aus dem Bildner Verlag.

Das Buch beginnt dabei mit einer Einleitung über die Pilzgebiete des Verfassers, was ganz wunderbar zeigt, dass Sie überall und auch in Ihrer Region zahlreiche Pilze finden können. Weiter geht es mit der klassischen Kameraausrüstung sowie wichtigem Zubehör wie Lichtern, das bei der Pilzfotografie entscheidend ist. Anschließend folgt das Kapitel „Frühlingswaldpilze im natürlichen Licht“, in dem nicht nur die Focus-Stacking-Technik genauer beleuchtet wird, sondern auch die schönsten Motive im Frühlingswald vorgestellt werden. Im nachfolgenden Kapitel zu den Pilzen im Sommer gibt es Tipps zur Arbeit mit Vintage-Objektiven wie dem beliebten Meyer Optik Görlitz Trioplan 100 mm f/2,8. Diese Kapitel können als erste Annäherungen an die große Kunst der Pilzfotografie gesehen werden. Im Anschluss beginnt das große und umfangreiche Kapitel zur Inszenierung besonderer Pilzaufnahmen mit Kunstlicht, in dem auch genau beleuchtet wird, wie Sie den Magic-Glow-Effekt – also das Strahlen der Pilzkappen – erfolgreich wie kunstvoll einfangen. Neben den Techniken werden Tipps vorgestellt, wo Sie Schleim- und Minipilze finden können oder welche weiteren spannenden Motive es am Waldboden für Makrofotografen zu entdecken gibt. Sie erfahren, wie Sie Ihre Aufnahmen anschließend digital entwickeln und bearbeiten – und wie Sie den Magic-Glow-Effekt nachahmen können.

Aus der Praxis und der eigenen Kameratasche

Charmant ist dabei, dass Autor Alexander Mett im Buch nicht allgemein über Dinge spricht, sondern immer praxisnah und persönlich bleibt. So zeigt er im Kapitel über die Ausrüstung schlicht seine eigenen beiden Kameras – die Sony Alpha 6000 und die Nikon Z fc sowie die Objektive in seiner Kameratasche. Diese sind dabei nicht die aktuellsten auf dem Markt, sondern eben seine Arbeitstiere, die er kennt und schätzt. Gleiches gilt für die Praxisbilder, bei denen er mit Aufbaubildern und zahlreichen Beispielbildern unter anderem die Wirkung von Makrozwischenringen oder auch den Look der einzelnen Vintage-Objektive vergleicht. Dieser didaktisch sinnvolle Ansatz spielt auch im Kapitel zum Magic-Glow-Effekt seine Stärken aus – da so sofort verständlich wird, wie man zum Beispiel den passenden Winkel für die Ausleuchtung mit der Taschenlampe findet.

Fazit: Ein Rundumschlag

Alles in allem ein gelungenes Buch, welches das kleine, aber feine Genre der Pilzfotografie umfänglich wie einsteigerfreundlich beleuchtet. Anhand von zahlreichen praktischen Beispielen wird durch das Thema geführt und die Tipps und Tricks des Profis werden aufgezeigt, um die Pilze gekonnt vor der großen Unordnung des Waldes zu inszenieren und zu porträtieren. Anhand der umfangreichen Galerie mit Technik- und Aufnahmedetails können sich wunderbar potenzielle Motive und fotografische Ansätze ableiten lassen. Ein Tipp für alle, die auf fotografische Pilzsuche gehen wollen.