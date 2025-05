Neues zum Altbewährten

Man könnte sagen, dass mit der D-Lux 8 die klassische Urlaubskamera ihr Comeback feiert. Und bis hier hin hat sich auch noch nichts im Vergleich zum Vorgängermodell verändert. Tatsächlich liest sich bei den Spezifikationen erst einmal viel Bekanntes: der 4/3 Zoll CMOS-Sensor mit effektiven 17 Megapixel, ein Arbeitsbereich ab 50 Zentimeter (Weitwinkel ab drei Zentimeter, Tele ab 30 Zentimeter), Verschlusszeiten im mechanischen Verschluss von 60 Sekunden bis 1/4.000 Sekunde und im elektronischen Verschluss von einer Sekunde bis 1/16.000 Sekunde, …

Doch das täuscht ein wenig. Die D-Lux 8 hat durchaus einige moderne Features bekommen, die wir uns von einer zeitgemäßen Kompaktkamera wünschen. Allen voran bekommt die D-Lux 8 die neue, übersichtliche und benutzerfreundliche Menüstruktur, die ihr Debüt in der Leica SL3 feierte. Zudem hat die Kompaktkamera auch in puncto Konnektivität mehr zu bieten und bekommt einen Zugang zur „Leica Foto“-App und damit eine Verbindung zum Smartphone.

Und natürlich gibt es auch technische Neuerungen: Die D-Lux 8 speichert die RAW-Daten nun im DNG-Format mit 12 Bit Farbtiefe. Filmer können sich über die Unterstützung neuer Video-Codecs freuen, wobei die D-Lux 8 nun neben MP4 auch h.264 und AAC Stereo unterstützt. Und wie sich das für eine moderne Kamera gehört, gibt es jetzt auch einen UHS-II Steckplatz für aktuelle, schnelle Speicherkarten.

Weg fallen bei dem neuen, noch minimalistischeren Design dafür einige Tasten auf der Ober- und Rückseite der Kamera. So wurde das Belichtungskorrekturrad beispielsweise zu einem Multifunktionsrad. Ein wenig gehofft hatten wir zudem auf einen Phasen-Hybrid-Autofokus, für welchen aber ein anderer Sensor notwendig gewesen wäre und den die D-Lux 8 nicht bekommen hat.

Ab an die frische Luft

Und wie schlägt sich die Leica D-Lux 8 in Praxis? In der Hand liegt sie direkt nach dem Auspacken schon sehr gut. Mit um die 400 Gramm ist sie leicht, aber nicht zu leicht, und das Magnesium-Druckguss-Gehäuse fühlt sich gemeinsam mit dem Kunstlederbezug auch nach Premium an. Im Übrigen ist die Kamera sogar leichter als ihre Vorgängerin. In den eher kleinen Händen unserer Redakteurin lag die Kamera sicher und griffig. Zudem ist die Kamera mit ihren Abmessungen von 130 x 69 x 62 Zentimeter sehr kompakt und benötigt keine große Kameratasche. Alles in allem perfekte Eckdaten, um sie wirklich immer mit dabeizuhaben.

Direkt am Objektiv lassen sich Schärfe und Blende manuell regeln – über die Einstellräder an der Kamera zudem Verschlusszeit, ISO (oder Belichtungskorrektur). Wer andere Einstellungen braucht, hat zwei Funktionstasten zur Verfügung, die sich frei belegen lassen. Das Display ist bei der Leica D-Lux 8 fest verbaut und lässt sich nicht klappen. Mit 1.843.200 Millionen Pixel auf dem 3-Zoll-Touchdisplay ist dieses sehr hochauflösend und lässt die eigenen Bilder in voller Detailpracht bestaunen. Das hilft, schnell und einfach ein paar Bilder zu komponieren und Schnappschüsse unterwegs im Park einzufangen – wie wir das hier gemacht haben. Der Sucher der D-Lux 8 löst mit 2,36 Millionen Bildpunkten auf, was weniger ist als bei der Vorgängerin.

Bildtechnisch überzeugt uns die D-Lux 8 in der Praxis: Die Farben sind authentisch und umwerfend, der Autofokus fühlt sich flott und präzise an. Das die Auflösung im Labor in den Ecken leicht abfällt im Telebereich (1.609 Linienpaare im Zentrum, 1.290 Linienpaare am Rand bei kleinster ISO), stört uns nicht und fällt uns auch in unseren Praxisbildern kaum ins Auge. Bei niedrigen Kompositionen hätten wir uns über ein Klappdisplay gefreut. Doch dieses hätte die Kamera sicher weniger kompakt ausfallen lassen.