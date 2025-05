JOBO stellt kleinsten SW-Planfilm-Prozessor vor: SilverBase Expert

JOBO steht seit 1923 für analoge Fotografie. Zum 100-jährigen Jubiläum brachte JOBO mit dem SilverBase Expert den wohl kleinsten Film-Entwicklungsprozessor der Welt auf den Markt. Ideal geeignet zur Entwicklung von SW-Film im Kleinbild- oder 120 Rollfilm Format.

Heute stellt JOBO den großen Bruder des SilverBase vor – den SilverBase Expert. Und nomen est omen: Der starke Motor des SilverBase Expert kann auch die großen JOBO Expert Drums antreiben. Der JOBO-Prozessor der Wahl also für absolut gleichmäßige Entwicklung von SW-Planfilm in der JOBO Expert Drum. Der Clou: Die Tanks werden so an den SilverBase Expert angeflanscht, dass die Chemie in die bereits rotierende Trommel eingefüllt werden kann. Dies gewährleistet eine absolut gleichmäßige Filmentwicklung über die gesamte Filmoberfläche auch von großen Planfilmen.

Johannes Bockemühl-Simon: „Damit bieten wir genau die Lösung, auf die alle Großformatphotographen, die fast nur auf Schwarz-Weiß-Film fotografieren, gewartet haben.“ Immer wieder wurde JOBO von passionierten Großformat-Photographen angesprochen, die in der Not auch mal eine Expert Drum mit der Hand auf dem Tisch gerollt haben. Die Ergebnisse waren zwar oft brauchbar, aber nie wirklich zufriedenstellend, da weder die manuelle Agitation konstant ist noch eine gleichmäßige Entwicklung über die gesamte Filmoberfläche gewährleistet werden kann, wenn die Chemie nicht in ein rotierende Trommel eingefüllt wird.

Die Entwicklung im JOBO-Prozessor sorgt nicht nur für den geringsten Chemieverbrauch, sondern zugleich für beste und gleichmäßigste Filmentwicklung. Die JOBO-Entwicklung ist besser als jede Durchlaufmaschine und durch die Einmalentwicklung absolut reproduzierbare Ergebnisse, an die auch keine großen Hängermaschinen von Profilaboren heranreichen. Das modulare JOBO Tanksystem kann von Einsteigern, Laboren und Profis genutzt werden und gilt als nahezu unverwüstlich. Für Kleinbild- und 120 Rollfilm ist der JOBO SilverBase der ideale Prozessor für SW-Film-Entwicklung ohne Wassermantelbad. Für Planfilmfotografen gilt die Entwicklung im JOBO-Prozessor mit der Expert-Trommel als Benchmark.

Es ist noch relativ einfach, die kleine Fläche eines Kleinbildfilms gleichmäßig zu entwickeln. Schließlich ist die Fläche nicht größer als der sog. „Vollformat-Sensor“ der DSLR. Ganz anders sieht es aber bei Planfilmen aus. Ein 8×10“ Planfilm hat in etwa so viel Oberfläche wie 36 Kleinbildaufnahmen zusammen, fast ein DIN A4 Blatt. Um diese große Fläche gleichmäßig zu entwickeln, bedarf es eines optimalen Werkzeugs. Der berühmte Photograph Hiroshi Sugimoto wäre an dieser Aufgabe fast verzweifelt, bis er dann endlich den JOBO Prozessor mit Expert Drum zur Verfügung hatte. Gerade für seine Aufnahmen mit großen Grauflächen wäre eine ungleichmäßige Entwicklung katastrophal gewesen. Auf das Qualitätsniveau einer JOBO Rotationsentwicklung möchte fast keiner der erfolgreichen Planfilmphotographen verzichten – egal ob in Europa, USA, China oder Japan.

Preiswerter und kompakter Prozessor

JOBO steht in engem Austausch mit seinen Kunden. Etliche Großformatler haben zu wenig Platz und manchmal auch nicht das Budget für den großen Color Prozessor CPP-3. Und wenn diese Photographen auch noch oft auf Reise sind und ohnehin 90 % ihrer Aufnahmen in Schwarz-Weiß machen, wünschen sie sich ein minimalistisches Gerät, das dennoch perfekte Ergebnisse abliefert. Fast überall auf der Welt kann man bei Raumtemperatur (18-25°Celsius) SW-Film entwickeln und könnte auf ein Wassermantelbad für die Temperaturkontrolle verzichten. Leider ist die gleichmäßige Entwicklung von Planfilmen ohne die JOBO Expert Drum aber nicht so einfach.

Bei dem kleinen JOBO SilverBase werden die 1500er und 2500er Tanks mit dem Magnetboden an den Motor angeflanscht. Die JOBO Expert Drum führt aber gerade deshalb zu perfekten Entwicklungsergebnissen, weil die Chemie in den bereits rotierenden Tank eingekippt werden kann. Genau dieses Kriterium wird nun von dem SilverBase Expert erfüllt. Ähnlich wie am klassischen JOBO Lift können alle JOBO Tanks und Drums mit Zahnkranzdeckel an dem SilverBase Expert angeflanscht werden. Der Motor des SilverBase Expert ist stark genug, um auch eine voll beladene JOBO Expert 5 oder die Papiertrommel #3063 für 50×60 cm Abzüge anzutreiben.

Alle Tanks und Drums von JOBO können mit Zahnkranzdeckel an den JOBO SilverBase Expert verwendet werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der JOBO SilverBase Expert ist ab April 2025 zum Preis von 1290 EUR inkl. MwSt. zu haben.

JOBO. analog passion since 1923.