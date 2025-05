Jubiläumsausgabe der photo basel

photo basel

17. bis 22. Juni 2025

Volkshaus Basel

Rebgasse 12, CH-4058 Basel

Öffnungszeiten

17.-22. Juni 2025

Dienstag, 17. Juni bis Samstag, 21. Juni, 12-20 Uhr

Sonntag, 22. Juni, 12-18 Uhr

Über die photo basel 2025 – und das Begleitprogramm

Die photo basel ist die erste und einzige Fotokunstmesse der Schweiz und widmet sich ausschliesslich der Kunstfotografie. Die Messe bringt Galerien aus der ganzen Welt in einem einzigartigen, authentischen Rahmen zusammen und versteht sich als integrative Plattform, welche jegliche Akteur:innen der Kunstwelt miteinander verbindet. Die photo basel als Messe trägt aktiv zum Dialog im Bereich der Fotografie bei und macht die Kunstfotografie durch ein vielfältiges Rahmenprogramm (u.a. kostenlose Führungen, spezielle Parcours und Panel Talks) einem Fach- sowie breiten Publikum zugänglich.

Die photo basel begrüsst zu ihrer Jubiläumsausgabe (10 Edition) 39 Galerien aus 15 Ländern. Es werden über 450 photographische Positionen von über 150 Künstler:innen gezeigt. Die photo basel freut sich in diesem Jahr die folgenden Galerien das erste Mal an der photo basel begrüssen zu dürfen: Momentum Fine Art (Miami), Galerie Sophie Scheidecker (Paris), Galerie & Edition Stephan Witschi (Zürich), Ostlicht (Wien), Rademakers (Amsterdam), Lightworks (Sydney), FOG (Bratislava), AB Gallery (Seoul), blackprint Gallery (Zürich).

Die Liste aller teilnehmenden Galerien finden Sie unter:

https://www.photo-basel.com/galleries-2025

Seit 2016 befindet sich photo basel in direkter Nachbarschaft zum Messegelände der Art Basel, angesiedelt in den schönen Räumlichkeiten des Volkshaus Basel. Das Volkshaus Basel ist ein von den renommierten Schweizer Architekten Herzog & de Meuron sanft renoviertes Gebäude, das verschiedene kulturelle Highlights wie eine Bar, ein Restaurant, einen Biergarten und ein Hotel beherbergt. Das Volkshaus befindet sich an der Rebgasse 12, nur 700 Meter vom Messegelände der Art Basel entfernt.

beyond photography

«Beyond Photography» ist eine kuratierte Auswahl von photografischen Positionen, die – wie der wie der Name schon sagt – über die Fotografie hinausgehen mit dem Einsatz von verschiedenen Mischtechniken, speziellen Drucktechniken oder einer Verschiebung vom Zweidimensionalen ins Dreidimensionale – zahlreich verschiedene Ansätze tragen zu einer Erweiterung des Mediums Fotografie bei und der Sektor «Beyond Photography» möchte diesen Formaten Rechnung tragen.

Zu diesem Parkour gehören u.a. die Werke von den folgenden Künstler:innen:

Die Werke der französischen Künstlerin Sophie Zénon (Galerie XII) bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Fotografie und Wissenschaft. In ihrem Projekt Rémanences erforscht sie die Spuren kriegerischer Konflikte durch Pflanzen, die durch Truppenbewegungen in neue Gebiete gelangten. Sie arbeitet mit Photogrammen, die Pflanzen als lichtempfindliche Schattenbilder festhalten, sowie mit Estampages – Abreibungen von kriegsgeschädigten Baumrinden. Ihre Herangehensweise ist bewusst vielschichtig und experimentell, wobei sie sich verschiedener Bildsprachen bedient, um die Komplexität von Geschichte, Erinnerung und Natur darzustellen.

Die Bilderserie «Round Midnight» des Schweizer Fotografen Silvio Maraini (Galerie Monika Wertheimer) zeigt Sonagramme (Schall- Spektrogramme) von freilebenden Fledermäusen. Anstelle der Kamera wurde für diese Serie aber ein Ultraschallmikrophon zur Aufzeichnung eingesetzt. Die Schallwellen der Rufe der vorbeifliegenden Fledermäuse werden in Echtzeit gespeichert und mittels geeigneter Software in einem Sonagramm dargestellt.

Der italienische Künstler Diego Brambilla (blackprint) beschäftigt sich mit der Schnittstelle von Fotografie und Skulptur. Seine Serie «Arbitrary Interventions» untersucht die Frage, ob ein Felsen nach menschlicher Beeinflussung noch derselbe bleibt, und spielt mit der Trennung zwischen Natürlichem und Künstlichem. Die Arbeiten, die Glas, 3 Beton und handgemachtes Papier vereinen, thematisieren die Fragilität und die Transparenz von Kultur und Natur.

Zu weiteren Künstler:innen gehören u.a.: Roger Ballen (Camara Oscura), Sara Rman (Galerija Fotografija), wonow (blackprint), Dita Pepe (FOG), Justin Dingwall (Doyle Wham) und viele weitere.

novum

Bei den «novum»-Positionen kann es sich entweder um ganz neue – eigens für die photo basel geschaffene – Arbeiten handeln oder um Werkgruppen, die noch nicht das Licht der Welt erblickt haben, weil sie erst jetzt richtig entdeckt oder wiederentdeckt werden. Gemeinsam ist diesen Arbeiten, dass sie noch nie ausgestellt wurden und deshalb dem Publikum der photo basel zum allerersten Mal präsentiert werden.

Zu Werken gehören Arbeiten von u.a. diesen Künstler:innen:

Die Werke aus der Serie «Mythos Licht» des österreichischen Künstlers Chris Tille setzen sich mit der Verbindung zwischen Licht und Kunst. Mithilfe eines Spektrometers untersucht er das Licht an Orten, die einst viele Impressionisten inspiriert haben. Seine Messungen erfolgen entlang der Wege dieser Künstler:innen, für die Licht eine zentrale Rolle bei der Gestaltung ihrer Werke spielte.

In ihrer neuen Werkserie Burlesque wendet sich die Fotografin Anna Lehmann-Brauns (Galerie 94) einem bislang ausgesparten Thema zu: dem menschlichen Körper. Bekannt für ihre atmosphärisch dichten Fotografien leerer Räume, die als Projektionsflächen von Erinnerung und Existenz fungieren, rückt nun der Mensch selbst in den Fokus. Der Auftritt – als Akt der Selbstinszenierung, als Ausdruck körperlicher Präsenz und Performanz – bildet das zentrale Motiv der neuen Werkgruppe.

annabelle’s choice

Die Zeitschrift annabelle ist Partnerin der kommenden Ausgabe von photo basel. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wählt die Redaktion von annabelle fotografische Arbeiten von Künstlerinnen aus, die auf der Messe spezielle gekennzeichnet werden. Die ausgewählten Arbeiten spiegeln die Vielfalt, Stärke und Perspektiven weiblicher Fotografie wider und setzen ein klares Zeichen für mehr Sichtbarkeit von Künstlerinnen in der Kunstwelt.

photo basel special: Sou Vai Keng + Martin Zeller

Werke und Spiele:Ein Fotoprojekt zu den Umnutzungen des Baubüros in situ, Basel

In Zusammenarbeit mit der Basler Architektin Barbara Buser und ihrem Team, präsentiert die photo basel im Franck Areal eine Ausstellung des Basler Fotografen Martin Zeller. Seine grossformatigen Fotografien von leerstehenden Industriearealen und Bürogebäuden, die sich im Prozess der Umnutzung befinden, sind Teil einer Kooperation mit dem Baubüro In Situ, das sich auf Transformationen bestehender Bausubstanz spezialisiert hat. Zeller setzt sich in seinen hochauflösenden Fotoarbeiten mit der Geschichte und Atmosphäre dieser Orte auseinander. Seine Bilder zeigen Strukturen, Oberflächen und Farbschichten, die von vergangener Arbeit und industriellem Wandel erzählen. Dabei entstehen abstrakte, zugleich haptisch erfahrbare Kompositionen, die visuelle Spuren der Zeit sichtbar machen. Die Bilder sind durch Textfragmente von Sou Vai Keng ergänzt.

Daten und Öffnungszeiten:

13.Juni-27.Juni 2025

Vernissage Freitag, 13. Juni, 19 Uhr

Finissage Freitag, 27. Juni, 19 Uhr

Öffnungszeiten Montag bis Sonntag, 14-22 Uhr

Künstlergespräch Donnerstag, 19. Juni 2025, 19 Uhr

Adresse: Franck Areal, Horburgstrasse 105, 4057 Basel

In Kooperation mit baubüro in situ ag, Denkstatt sàrl, unterdessen, Zirkular GmbH

Schweizer Fotograf:innen

Neben vielen internationalen Künstler:innen wird an der photo basel eine Vielzahl an Schweizer Positionen ausgestellt, u.a.:

Monique Jacot (Galerie Esther Woerdehoff) zählt zu den herausragenden Fotografen ihrer Generation. Mit ihrem einzigartigen Blick für Portraits und gesellschaftliche Momentaufnahmen hat sie sich als eine der bedeutendsten Stimmen der Schweizer Fotografie etabliert.

Arnold Odermatt (Galerie Springer), der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, wurde vor allem durch seine dokumentarische Fotografie bekannt. Seine Aufnahmen fangen mit ruhiger Präzision Szenen des 5 Alltags und der Schweizer Bergwelt ein. Besonders berühmt sind seine Fotografien aus der Verkehrsüberwachung, die durch ihre beinahe skulpturale Qualität bestechen. Odermatts Werke zeichnen sich durch eine nüchterne, sachliche Ästhetik aus, die dennoch eine bemerkenswerte erzählerische Tiefe entfaltet.

In seinen präzisen inszenierten Stillleben setzt sich der Basler Fotograf Moritz Herzog (Galerie Monika Wertheimer) mit Themen der Wahrnehmung, Identität und Vergänglichkeit auseinander. Er untersucht sowohl das Alltägliche als auch das Ungewöhnliche, wobei er mit Licht, Schatten und Perspektiven spielt, um neue Blickwinkel auf vertraute Motive zu eröffnen.

Renee Groebli (Bildhalle) zählt zu den stilprägenden Figuren der Schweizer Fotografie. An der photo basel werden u.a. die Werke aus seiner Serie Das Auge der Liebe präsentiert, entstanden 1952 während seiner Hochzeitsreise, die als einen weg wegweisenden Kontrapunkt zur vorherrschenden Dokumentarfotografie der Zeit gelten. Groebli löst sich hier von der nüchternen Bildsprache der Zeit und findet zu einer subjektiven, beinahe filmischen Erzählweise. Bewegung, Unschärfe und Licht werden zu stilbildenden Elementen, die Emotion spürbar machen.

Zu weiteren Schweizer Künstlern gehören u.a.: Kostas Maros (Galerie 94), Martin Widmer (Windowfourteen), Patrik Fuchs (Galerie 94), Alfons Schilling (Ost.Licht) und viele weitere.

photo basel in conversation

Die photo basel präsentiert eine Reihe Paneldiskussionen mit vielfältigen Themen, u.a. über aufstrebende Künstler:innen und den Kunstmarkt sowie Artist Talks über Fotograf:innen, deren Werke auf der zehnten Ausgabe der photo basel ausgestellt sind. Weitere Informationen und die Daten folgen in kürze.

Partnerschaften

Mit grosser Freude dürfen wir Vontobel als Leading Partner der diesjährigen Ausgabe präsentieren. Vontobel unterstützt die Messe tatkräftig in zahlreichen Bereichen und trägt somit entscheidend zum Erfolg der photo basel bei. Im Zentrum dieser Partnerschaft steht ein gemeinsames Verständnis: Fotografie als wichtiges künstlerisches Medium, das Menschen zusammenbringt, Perspektiven eröffnet und gesellschaftliche Fragen sichtbar macht. Vontobel und die photo basel teilen zentrale Werte – ein starkes Gemeinschaftsdenken und kulturelle Verantwortung. Wir danken für das Vertrauen und die inspirierende Kooperation.

Wir freuen uns sehr, eine neue Partnerschaft anzukündigen. Die diesjährige Ausgabe der photo basel wird durch die Helvetia Versicherungen, Generalagentur Basel, unterstützt. Die langjährige Verbundenheit von Helvetia mit Kunst und Kultur in der Region spiegelt sich auch in diesem Engagement wider. Wir danken Helvetia Basel herzlich für die Partnerschaft und das Vertrauen.

Die langjährige Partnerschaft mit Jaguar und Land Rover der Emil Frey Münchenstein wird ebenfalls fortgesetzt. Erneut werden die Premiumfahrzeuge geladene Gäste und VIPs während der Dauer der Messe in der Stadt chauffieren.

Die photo basel Lounge wird auch in diesem Jahr ausschliesslich mit Möbeln des französischen Möbelherstellers Roche Bobois ausgestattet sein.

Abermals wird der Maurice de Mauriac Award verliehen. Maurice de Mauriac wird im Vorfeld der photo basel eine Shortlist an Werken erstellen, die an der photo basel zu sehen werden sein. Die photo basel freut sich enorm, dass die von Maurice de Mauriac lancierte Basel Date auf der photo basel Premiere feiert.