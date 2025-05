Der Fotograf Steven Christie erklärt, was beim Fotografieren von Musikbands zu beachten ist – von der Zeit über das Budget bis hin zur Wahl der Location, um aussagekräftige und zeitgemäße Promobilder zu erhalten.

Zwei der Hauptprobleme beim Fotografieren von Bands sind Ort und Zeit. Größere Budgets bieten mehr Möglichkeiten bei der Wahl der Location. Die Zeit wird jedoch meist vom Management oder der Plattenfirma vorgegeben. Vielleicht müssen Sie pragmatische Lösungen finden, damit diese Hauptprobleme Ihre Kreativität nicht bremsen. Fantastische Bilder können an den ungewöhnlichsten Orten entstehen, zu geringen oder gar keinen Kosten und in der Zeit, die den meisten Bands zur Verfügung steht. Fast alle Bands beginnen ihre Karriere mit Live-Auftritten. Die Orte, an denen sie auftreten, können ihr neues Studio sein. Ob über Freunde, Bekannte oder soziale Medien, mit der richtigen Herangehensweise und ein wenig Entschlossenheit ist es einfach, die Erlaubnis für Backstage-Fotos zu bekommen. Vor allem bei kleineren Veranstaltungen wird künstliches Licht zum neuen besten Freund. Mit einem oder mehreren tragbaren Blitzgeräten kann man Bands und coole Locations schnell ins rechte Licht rücken. Positionieren Sie Blitze mit Farbfolien hinter den Bands, können Sie Ihren Bildern auch Tiefe verleihen und die Bildwirkung unterstreichen.

Hier sind fünf Tipps für starke Bandfotos von Steven Christie.

Bandfotografie mit Steven Christie: Tipps des Profis