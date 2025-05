FREELENS feiert 2025 sein 30-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum lädt der Berufsverband am 16. Mai zu einem Symposium in den „Grünen Jäger“ in Hamburg ein. Unter dem Titel „Das fotografische Bild im Zeitalter der generativen Bilderzeugung – Demokratie. Urheberrecht. Fakten vs. Fakes“ diskutieren Fachleute aus Journalismus, Kunst und Theorie über die Auswirkungen von KI auf die Fotografie.

Zwei Panels – eines mit journalistischem, eines mit künstlerischem Schwerpunkt – beleuchten aktuelle Fragen rund um Urheberrecht, Distributionswege und Bildethik in der Fotobranche. Mit dabei sind u. a. Katharina Uppenbrink, Dirk von Gehlen, Heinrich Holtgreve, Nadine Isabelle Henrich und Sabine von Bassewitz. Der Eintritt ist frei. Beginn: 13 Uhr. Weitere Informationen: www.freelens.com

Datum: 16.05.2025

Einlass: 12:00 Uhr | Beginn: 13:00 Uhr | Ende: 17:00 Uhr

Ort: Grüner Jäger | Neuer Pferdemarkt 36 | 20359 Hamburg

Eintritt: frei

Pressemitteilung FREELENS – Berufsverband der Fotograf*innen: