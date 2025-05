Canon zeigt auf dem diesjährigen OMR Festival 2025 (6.–7. Mai, Halle A4, Stand B06) seine neuesten Lösungen für Content Creation, Print und Markenkommunikation. Unter dem Motto „Home of Creativity – Where the Story Begins“ erwartet Besucherinnen und Besucher eine interaktive Präsentation auf über 100 Quadratmetern – inklusive Videopodcast-Studio, Food-Fotografie-Küche und Corporate-Studio.

Erstmals in Deutschland zu sehen sind die beiden neuen Vlogging-Kameras PowerShot V1 und EOS R50 V, die im „Touch’n’Try“-Bereich getestet werden können. Parallel produzieren Creator wie Offline + Ehrlich oder Curvy Bestie Club live aus dem Canon Appartement ihre Vodcast-Folgen.

Ein Highlight ist die Masterclass „Create Like a Pro“ mit Influencerin Lisa-Marie Schiffner und Filmemacher Nico Rauchenwald, die Einblicke in moderne Workflows und Storytelling-Strategien geben.

Alle Infos zu Canon auf der OMR: academy.canon.de/de_DE/events/canon-auf-dem-omr-festival-2025

Pressemitteilung Canon: