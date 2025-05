Mit den leistungsstarken Entwicklungstools von Capture One Pro haben Sie die volle kreative Kontrolle über die Farben in Ihrem Bild. Passend zur Software erschien das Handbuch „Capture One Pro“ von Jürgen Wolf im Rheinwerk Verlag. Wir werfen in unserer Buchreview einen Blick hinein.

Dieses umfangreiche wie gewichtige Handbuch erschien 2024 in seiner achten überarbeiteten und aktualisierten Auflage und bietet Ihnen eine umfassende Einführung in die Software Capture One Pro. Der Profi Jürgen Wolf zeigt Ihnen in über 100 Workshops Schritt für Schritt, anschaulich und sehr detailliert, wie Sie die Software effizient einsetzen und Ihren Arbeitsprozess optimieren. Sie lernen, mit Sessions oder Katalogen zu arbeiten, Ihre Fotos zu archivieren und zu verwalten und natürlich RAW-Bilder zu entwickeln. Zudem erfahren Sie, wie Sie Ihre Bilder erfolgreich veröffentlichen oder drucken können. Im Buch lernen Sie die vielfältigen Funktionen von Capture One Pro kennen und wie Sie diese effektiv für Ihre Arbeitsabläufe nutzen. Erhalten Sie detaillierte Kenntnisse über die Werkzeuge und Funktionen der Software sowie deren Einstellungen. Profitieren Sie von den innovativen KI-Funktionen, und werden Sie mit diesem Handbuch zum Profi in Capture One Pro.

Buchreview „Capture One Pro“ von Jürgen Wolf: Was erwartet Sie?

Das Handbuch beginnt noch vor der Software-Installation. So beispielsweise, ob sich ein Einmalkauf oder die Abo-Variante lohnt. Weiter geht es mit einer detaillierten Beschreibung, wie Capture One Pro eigentlich funktioniert. Die einzelnen Kapitel sind vollumfänglich abgeschlossen, ein Hin- und Herblättern ist nicht nötig. Spätestens, wenn Sie das Thema „Ein sinnvoller Workflow“ erreicht haben, ist der logische Aufbau des Buchs klar zu erkennen – denn es hält sich an den genau hier genannten Leitfaden. Falls Sie das Hardcover wählen, haben Sie ein solides und hochwertiges Buch in den Händen, das in seiner Verarbeitung und seinem Ausmaß die Professionalität des Programms und des Inhalts widerspiegelt. Hierbei handelt es sich eben nicht um ein leichtes Buch für die Tasche, sondern um ein umfassendes Standardwerk zur Software, was sich auch im Seitenumfang von 562 Seiten zeigt. Übrigens: „Capture One Pro – Das umfassende Handbuch“ ist auch als E-Book oder als Bundle Buch plus E-Book erhältlich.

Seite für Seite zum Experten

Ein Handbuch, das Sie vom Einsteiger ohne Vorahnung zum absoluten Profibediener schult – es ist also nicht nur ein großes Versprechen, sondern auch ein ziemlicher Wälzer. Hier fällt gleich auf den ersten Seiten auf, welchen Stil dieses Handbuch gewählt hat: absolute Übersicht. Alle 21 Kapitel sind direkt am Kapiteleinstieg noch einmal ausführlich gegliedert. Und für alle, die bestimmte Themen suchen oder nachschlagen wollen, können von dem umfangreichen Index am Ende des Buchs Gebrauch machen. Spätestens wenn Sie sattelfest sind und nur noch Kleinigkeiten nachschlagen wollen, eine große Hilfe. Der Inhalt zeigt sich mit seinen Unter- punkten schön aufgegliedert und ist schon mit Bildern der jeweiligen Kapitel bestückt. Bilder finden sich in den farblich unterschiedlich gegenzeichneten Kapiteln ohnehin sehr viele. Themenbezogen sind Beispielbilder, Arbeitsschritte oder Werkzeugleisten gut sichtbar untergebracht und leiten durch die ausführlichen Beschreibungen. Mit viel Liebe zum Detail und technisch verständlich führt Jürgen Wolf routiniert durch die Kapitel. Dabei immer so, dass Software-Ein- und Umsteiger gut folgen und erfahrene Bearbeiter sich nicht langweilen. Das Buch beginnt bei den Grundlagen der Benutzeroberfläche, geht weiter, wie Bilder optimal gesichtet und sortiert werden. Anschließend geht es über die eigentliche Bildbearbeitung von Bildaufbau, Weißabgleich und Belichtung bis zum Export der Bilder. Dem bei Capture One Pro beliebten Tethered Shooting ist ein ganzes Kapitel gewidmet. Über die Bedienung hinaus gibt es zudem praktische Tipps, wie Sie Ihre Arbeitsfläche personalisieren und was Ihnen Capture One mobile bietet.

Fazit

„Capture One Pro – Das umfassende Handbuch“ richtet sich an alle Softwarenutzer, ganz egal ob Einsteiger, ambitionierte Bearbeiter oder Experten. Hier wird das Wissen rund um die Software gut gegliedert, verständlich geschrieben und ausführlich bebildert präsentiert. Das einzige Standardwerk, welches Capture-One-Pro-Nutzer brauchen.