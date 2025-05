Wir treffen den Astrofotograf Josh Dury zum Interview, um mit ihm über die Vorbereitungen für seine Astroaufnahmen zu sprechen und darüber, wie er Herausforderungen wie Flugausfälle, schlechtes Wetter und Lichtverschmutzung meistert.

Obwohl es den Anschein hat, dass jeder Zentimeter unseres Planeten bereits fotografiert wurde, ist das Universum noch immer ein unerforschtes Gebiet voller Geheimnisse. Der Astrofotograf Josh Dury interessiert sich seit seiner Kindheit für Astronomie und Himmelsereignisse. „Inspiriert durch Science-Fiction-Sendungen für Kinder träumte ich vom Leben auf anderen Planeten und wollte den Sternen näher sein“, sagt er. „Also habe ich mich während meines Studiums mit Astrofotografie beschäftigt und später einen Abschluss in diesem Bereich gemacht, um unseren Platz im Universum zu dokumentieren.“ Dury schloss sein Studium an der University of the West of England (UWE) mit Auszeichnung ab und ist heute ein etablierter und preisgekrönter Landschafts-Astrofotograf, der seine Arbeit in zahlreichen Magazinen, Fernseh- und Radiosendungen sowie Vorträgen und Podcasts vorstellt. Dury ist auch Delegierter der International Dark Skies Association und vertritt Bristol und Südwestengland. „Ich nutze meine Fotografie als Plattform, um das Publikum zu inspirieren und die Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf unsere Umwelt zu veranschaulichen“, sagt er. „Ich bin auch Mitglied der Royal Astronomical Society (RAS), was mir die Möglichkeit gibt, mich bei parlamentarischen Aktivitäten zur Unterstützung dieser Initiativen einzubringen. Das ist der Ort, an dem meine Stimme Wirklichkeit wird.“

Interview mit Astrofotograf Josh Dury

Wir treffen Josh Dury in Bath, um mit ihm über das aufregende Leben eines Astrofotografen zu sprechen; vor allem im Hinblick auf die beiden jüngsten astronomischen Großereignisse: die Sonnenfinsternis in den USA und die Polarlichter über Großbritannien. Dury hat beide festgehalten. Bevor wir auf diese Themen eingehen, fragen wir Dury nach den besonderen Herausforderungen, die mit diesem Fotogenre einhergehen. „Astrofotografie kann eine der größeren Herausforderungen sein. Man braucht einen ‚Goldlöckchen‘-Effekt, um die Sterne und darüber hinaus zu fotografieren – das Bild darf nicht zu dunkel und nicht zu hell sein, sondern muss genau richtig sein.“ Die größte Herausforderung, der sich ein Astrofotograf stellen muss? Ganz klar: das Wetter, findet Dury: „Egal, wie gut man plant, das Wetter kann andere Vorstellungen haben und sich im Handumdrehen ändern. Man muss sich auch mit den Elementen, den kälteren Temperaturen und den Geräuschen in der Nacht abfinden. Das alles steigert die Vorfreude.“ Ein noch größeres Problem ist aber die wachsende Lichtverschmutzung, mit der Astrofotografen zu kämpfen haben, sagt uns Dury: „Lichtverschmutzung ist nicht nur ein nationales, sondern ein globales Problem. Das künstliche Licht in der Nacht beeinträchtigt nicht nur die Anzahl der Sterne, die wir am Nachthimmel beobachten können, sondern es wird auch von den Wassermolekülen in der Erdatmosphäre reflektiert und erzeugt ein ‚Himmelsleuchten‘ über unseren Großstädten und Metropolen“, berichtet er. „Man kann es vom Weltraum aus sehen und die Konturen der Kontinente bei Nacht erkennen. Das Phänomen breitet sich durch die Schifffahrt, Öl- und Gasplattformen auf die Weltmeere aus. Inzwischen gibt es auch Hinweise darauf, dass die Lichtverschmutzung nicht nur Auswirkungen auf die nachtaktive Tierwelt hat, sondern auch auf die menschliche Gesundheit.“ Trotz der düsteren Aussichten treffen wir Dury zu einer aufregenden Zeit: kurz nach der totalen Sonnenfinsternis, die im April in weiten Teilen der USA zu sehen war, gefolgt von einem außergewöhnlichen Polarlicht (Aurora Borealis), das Anfang Mai in weiten Teilen Nordeuropas – und auch in Deutschland – zu sehen war. Seine Reise in die USA, um die Sonnenfinsternis zu fotografieren, konnte man auch über einen Instagram-Livestream verfolgen.

„Sonnenfinsternisse werden für mich nie alt“, sagt Dury. „Die Sonnenfinsternis war eines der ersten Himmelsereignisse, das ich 1999 bewusst erlebt habe. Und zu sehen, wie das erste Stück der Sonne verschwindet, bringt eine Menge Nostalgie zurück“, sagt er. „Jeder, der das Glück hat, eine totale Sonnenfinsternis zu erleben, wird von den Gefühlen erzählen, die einen überkommen, wenn die Totalität näher rückt. Die beste Beschreibung, die ich geben kann, ist, dass sich die Erfahrung der Totalität wie ein ‚Armageddon‘ anfühlt, wie das Ende der Welt.“ Um das Ereignis zu dokumentieren, entschied Dury, nach Dallas, Texas, zu reisen. Nachdem er historische Wetterdaten studiert hatte, schätzte er die Chancen auf einen klaren Himmel im „Lone Star State“ höher ein. Da das Ereignis am 8. April 2024 die letzte totale Sonnenfinsternis war, die von den USA aus bis 2044 zu sehen sein würde, musste die Reise natürlich akribisch geplant werden. „Es dauerte viele Monate, meine Ausrüstung auf den neuesten Stand zu bringen, mit meinen Kollegen zu diskutieren, verschiedene fotografische Einstellungen zu testen und für das Event zu proben, einschließlich der Polarausrichtung mithilfe von tragbaren Star-Trackern“, sagt er. Da Sonnenfilter knapp waren, stellte Dury seine eigenen her. „Ich habe ein spezielles Sonnenfiltermaterial verwendet, um das Sonnenlicht zu blockieren, was sowohl für die Beobachtung als auch für die Fotografie geeignet ist“, erklärt er. Während Dury die Vorbereitungen für die fotografischen Elemente seiner Reise selbst in der Hand hatte, konnte er andere Aspekte, einschließlich der Reise selbst, nicht beeinflussen. „Leider habe ich kein Vertrauen in Flugreisen, deshalb habe ich meine gesamte Ausrüstung immer bei mir. Aber es hat Auswirkungen, wenn man mit Spezialausrüstung reist, und das bedeutet oft, dass man Bedienungsanleitungen mitnehmen und auf Kamerabatterien und Laptops aufpassen muss“, sagt er. „Ich nehme immer mehrere Geräte mit, einschließlich Ersatzbatterien und Fernbedienungen, um sicherzustellen, dass sie während eines Himmelsereignisses funktionieren.“ Da diese totale Sonnenfinsternis als einmaliges Ereignis bezeichnet wurde, reisten tausende Fotografen aus der ganzen Welt in die USA, um sie zu fotografieren, und viele hatten Schwierigkeiten bei der Anreise – so auch Dury, dessen Flug vom Flughafen Bristol gestrichen wurde. „Ich musste sechs Stunden am Flughafen warten. Bis wir es schafften, den Kundendienst zu erreichen, waren alle alternativen Flüge ausgebucht“, sagt er. Die Chancen, in die USA zu kommen, geschweige denn die Sonnenfinsternis zu sehen, wurden geringer, dennoch entschied sich Dury für einen anderen Flug am nächsten Tag, den Tag vor der Sonnenfinsternis. „Wir wurden umgebucht und entschädigt und erreichten Dallas, nur um festzustellen, dass die Verspätung dazu geführt hatte, dass die Hotelbuchung storniert worden war. Das war ein echter Albtraum“, erinnert er sich.

Nachdem diese Herausforderungen gemeistert waren, verschlechterten sich die Wetteraussichten. „In den zwei Wochen vor der Sonnenfinsternis verfolgte ich stündlich die Wettervorhersage, und es gab so viele Spekulationen über das Wetter. Ich hatte mich aufgrund alter Wetterdaten für Dallas entschieden, aber für die Zeit vor der Sonnenfinsternis waren dichte Wolken vorhergesagt. Als Dury am Morgen des Ereignisses aufwachte, fand er eine dichte Wolkendecke vor, was die Spannung und Dramatik nur noch erhöhte. „Schließlich beschlossen wir, uns auf einer offenen Grünfläche in der Nähe unseres Hotels niederzulassen. Dort traf ich auf andere Astrofans aus Barbados, Chile und Deutschland.“ Dank einer Wolkenlücke konnte Dury die letzten Momente des diffusen Sonnenlichts miterleben, das immer schwächer wurde, während der Mondschatten über die Landschaft wanderte und sie in den mystischen Farben des Sonnenuntergangs erstrahlen ließ. Als die Sonne vollständig verdunkelt war, erschien der Mond als dunkle Kugel, und die Chromosphäre der Sonne schoss in den Weltraum hinaus und enthüllte rosafarbene Sonneneruptionen. „Für einen Moment waren die Sterne und Planeten sichtbar, zusammen mit dem erwarteten Kometen 12P/Pons Brooks. Nach all den Schwierigkeiten, die ich hatte, weil ich so weit reisen musste, um diese Sonnenfinsternis einzufangen, war ich überwältigt“, sagt Dury. Um die totale Sonnenfinsternis zu visualisieren, fügte Dury die Momente vor der Totalität zu einem Komposit zusammen: „Ich dokumentierte die Lichtveränderungen des ‚Diamantrings‘ und der Oberflächenfinsternis des Mondes, einschließlich dieser letzten Lichtmomente, und machte wissenschaftliche Aufnahmen der Protuberanzen und der Korona.“ Vor der Mondfinsternis wurde Dury von verschiedenen Medien um Informationen über seine Reise gebeten. „Mein Interview mit BBC’s ‚The One Show‘ war ein echter Höhepunkt für mich, ebenso wie das Interview mit Dr. Maggie Aderin-Pocock von BBC’s ‚The Sky at Night‘“, sagt er. „Verständlicherweise stand ich unter großem Druck, das Foto zu machen, aber wie jeder Astrofotograf bestätigen kann, ist man dem Wetter ausgeliefert. Einen Moment lang dachte ich, ich hätte gar nichts eingefangen.“

Nachdem er die totale Sonnenfinsternis im April von seiner Wunschliste gestrichen hatte, kehrte Dury nach Hause zurück, um eines der stärksten Polarlichter zu beobachten, das je in Großbritannien zu sehen war. Ungewöhnlich war, dass die elektromagnetischen Farben über die gesamte Länge des Vereinigten Königreichs zu sehen waren und sogar auf dem europäischen Festland (so auch in Deutschland) und bis in den Iran beobachtet werden konnten. „Zum Glück für das Vereinigte Königreich war dies einer der seltenen Momente, in denen der Himmel über einem großen Teil des Landes klar war. Dieser Moment wurde von allen geteilt, die das Polarlichtoval am Himmel und die in beide Richtungen ausbrechenden Säulen beobachten konnten.“ Um das Polarlicht einzufangen, musste Dury wieder einmal seine Flexibilität unter Beweis stellen. „Um die Lichter einzufangen, besuchte ich in derselben Nacht mehrere Orte in Dorset. Von Corfe Castle bis Knowlton Henge und Cranborne Chase.“ Er war überrascht, wie viele Fotografen an diesem Ereignis teilnahmen. Teilweise sah er über 100 Fotografen pro Location. „Dieses Event brachte die gesamte Fotogemeinschaft zusammen, um an der Pracht eines der größten Lichtspiele der Natur teilzuhaben,“ sagt Dury. „Die Astrofotografie ist eine Szene, die sich ständig verändert und weiterentwickelt, und vor Kurzem hat sie einen ihrer Größen, Alyn Wallace, verloren. Er war einer meiner vielen Einflüsse und hat mich in eine Gemeinschaft von begeisterten Astrofotografen und sachkundigen Enthusiasten aufgenommen.“ Dury hält den Gemeinschaftsaspekt der Astrofotografie für wichtig. „Es sollte Spaß machen, rauszugehen und Bilder zu machen, anstatt unter Leistungsdruck zu stehen“, sagt er. „Wir sind visuelle Künstler, wir wissen, wie die Dinge aussehen, und das braucht manchmal Zeit. Es ist ein fließender Prozess wie der Ozean. Es kommt, wenn es bereit ist; es gibt einen Grund für alles“.

Obwohl das Fotografieren des Alls eine Herausforderung sein kann und die Ergebnisse oft nicht in der Hand liegen, macht es Dury sehr viel Spaß. „Wie ein Astronom einmal zu mir sagte: ‚Hab immer Vertrauen bis zum letzten Moment. Wenn du es nicht versuchst, wirst du nie gewinnen‘. Feiern Sie Ihre Freude an dem Thema, denn Sie werden lernen, Bilder anders zu betrachten.“ Diese Philosophie half Dury, seine Liebe zu diesem Genre wiederzuentdecken, nachdem er die Astrofotografie ein Jahr lang aufgegeben hatte. „Eines der ersten Bilder, die ich während meiner sogenannten Wiederaufstiegsphase gemacht habe, hat mir den Titel eines preisgekrönten Fotografen eingebracht. Daraus lässt sich eine Lehre ziehen: Geben Sie niemals auf! Schreiben Sie Ihre eigene Geschichte, und genießen Sie.“ Seiner Meinung nach ist es wichtig, einander zu ermutigen und zu unterstützen. „Je mehr Astro-Enthusiasten wir ins Boot holen können, desto besser. Dann können mehr Menschen den Kampf gegen die Lichtverschmutzung aufnehmen. Ich genieße es, mein Publikum über die Wunder des Nachthimmels zu informieren und zu inspirieren und zu zeigen, wie man sie fotografiert. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, Teil einer Gemeinschaft zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen“, sagt er. Bevor wir uns verabschieden, fragen wir Dury, ob es nach den Höhepunkten der letzten Monate noch andere astronomische Ereignisse gibt, auf die er sich dieses Jahr freut. „Einer meiner Favoriten ist der Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)“, sagt er. „Es gibt Spekulationen, dass er der ‚Komet des Jahrhunderts sein könnte – heller als der C/2020 F3 (NEOWISE) während der Abriegelung 2020 und mit bloßem Auge sichtbar.“