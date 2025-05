Nik Collection 8 erweitert dank neuer Integration und leistungsstarker Funktionen das Bildbearbeitungspotenzial in Photoshop für alle sieben Plug-ins

Version 8 schöpft die volle Leistungsfähigkeit von Photoshop-Masken aus und dank zahlreicher Verbesserungen ist Nik Color Efex besser denn je. Außerdem wurde Nik Silver Efex neu konzipiert, sodass Schwarzweißbilder mühelos erstellt werden können.

Paris (Frankreich): DxO stellt heute Nik Collection 8 vor, die neueste Version seiner gefeierten kreativen Plug-in-Suite für Fotografen. Diese neue Version bietet eine vollständig überarbeitete Photoshop-Palette, leistungsstarke neue Maskierungsfunktionen und erhebliche Verbesserungen für Silver Efex und Color Efex, was eine dynamischere Bildbearbeitung ermöglicht.

„Mit Nik Collection 8 wollten wir sowohl die Kreativität als auch die Effizienz steigern“, sagt Boris Oliviero, Product Director. „Wir haben den Photoshop-Workflow neu gedacht, sodass es jetzt einfacher denn je ist, leistungsstarke Effekte anzuwenden, lokale Anpassungen zu verfeinern und nahtlos zwischen Plug-ins hin- und herzuwechseln.“

Leistungsstarke neue Maskenoptionen

Fotografen können nun Masken direkt aus Photoshop in jedes Plug-in von Nik Collection importieren und so die leistungsstarken Auswahlwerkzeuge von Photoshop voll ausschöpfen. Eine neue Funktion in der Palette „Lokale Anpassungen“ lässt Benutzer zudem Masken mühelos zwischen Plug-ins übertragen. Und wenn sie fertig sind, können Fotografen die in Nik Collection erstellten Masken direkt zurück an Photoshop übergeben, wo sie weiter verfeinert werden können.

Mit Nik Collection 8 bleiben Ihre Masken während des gesamten Workflows zugänglich, ganz gleich, ob sie aus Photoshop oder einem Nik Collection Plug-in stammen.

Eine intelligentere, flexiblere Lösung für die Rückkehr zu Photoshop

Die Rückübergabe von Bearbeitungen an Photoshop ist jetzt intuitiver. Anwender haben folgende Möglichkeiten:

Bearbeitungen in ein Smartobjekt umwandeln, damit eine nicht-destruktive Bearbeitung fortgesetzt werden kann;

Änderungen auf die aktuelle Ebene anwenden oder eine neue Ebene daraus erstellen;

eine neue Ebene mit einer Maske für zusätzliche Flexibilität erstellen.

Bearbeitungen als Ebenen an Photoshop übergeben

Fotografen können ihre mit Nik Collection bearbeiteten Bilder nun direkt als neue Photoshop-Ebene an Photoshop übergeben, während sie in Nik Collection weiterarbeiten. Auf diese Weise können Anwender mehrere Ideen für ein Bild ausprobieren, ohne ihren kreativen Arbeitsfluss zu unterbrechen, und haben alle ihre Bearbeitungen sofort zur Hand, sobald sie sich wieder in Photoshop befinden.

Brandneue Photoshop-Palette für maximale Effizienz

Nik Collection 8 führt ein vollständig anpassbares und andockbares Photoshop-Bedienfeld ein, das die bisherige Nik Palette ersetzt. Mit diesem neuen Design können Fotografen Bildschirmplatz sparen, da sie auswählen können, welche Plug-ins angezeigt werden sollen. Jedes Plug-in kann mit einem einzigen Klick gestartet werden, was einen flüssigeren Workflow ermöglicht. Zusätzlich sind alle wichtigen Steuerelemente für die Verwaltung von Ebenen und Masken sofort zugänglich.

Umfassende Überarbeitungen für Nik Silver Efex

Nik Silver Efex, die branchenführende Software für Schwarzweiß-Bearbeitung, erhält bedeutende Verbesserungen in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang:

Farbreferenzbild: Anwender können nun ihr ursprüngliches Farbbild anzeigen, während sie in Schwarzweiß arbeiten. Dadurch lassen sich Änderungen, die vom Originalbild abhängen, wie beispielsweise das Anwenden von Farbfiltern oder das Anpassen der Schieberegler für Empfindlichkeit im Filter „Filmtypen“, leichter vornehmen.

Optimierte Benutzeroberfläche: Die Logik der Benutzeroberfläche entspricht jetzt der von Nik Color Efex und Nik Analog Efex. Die Filter bleiben auf der linken Seite, bis sie zur Bearbeitung eines Bildes zum Einsatz kommen.

Bessere Logik beim Anwenden von Presets: Nur die relevanten Filter erscheinen im rechten Fenster, sobald ein Preset ausgewählt wurde.

Überarbeitete Lokale Anpassungen: Die Filter ClearView und Selektive Tonwerte können nun lokal eingesetzt werden.

Neue Filter-Looks: Jeder Filter umfasst jetzt verschiedene voreingestellte Optionen für eine schnelle Anwendung.

Neue Farbmasken ermöglichen präzise Bearbeitungen in Nik Color Efex

Zielgerichtete lokale Anpassungen sind jetzt noch leistungsfähiger, da Fotografen in der Suite nun gezielt bestimmte Farbbereiche für ihre Korrekturen auswählen können. Klicken Sie einfach auf die gewünschte Farbe, ändern Sie sie nach Bedarf und beginnen Sie dann mit den Anpassungen.

Überarbeiteter Schnell-Export für einen noch schnelleren Workflow

Die Aktualisierung beschleunigt den Wechsel zum TIFF-Format bei der Verwendung der Schaltfläche Schnell-Export. Zudem sind die Exportoptionen jetzt sofort zugänglich, sodass die Konfiguration für den Schnell-Export direkt angepasst werden kann ohne durch das Menü navigieren zu müssen.

Preis und Verfügbarkeit

Nik Collection 8 ist ab heute für macOS und Windows auf der DxO-Website (shop.dxo.com/de) verfügbar:

Neue Lizenz 159,99 €

Upgrade von Nik Collection 6 oder 7 89,99 €

Eine 30-Tage-Testversion ist unter nikcollection.dxo.com/de/download erhältlich.