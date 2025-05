Neurapix Culling (Beta): Neues kostenloses Tool zur Bild-Auswahl für Fotograf:innen freigegeben

Göttingen, 25.03.2025 | Das Göttinger Unternehmen Neurapix hat sein KI-Bildbearbeitungs-Plugin für Adobe Lightroom Classic um eine neue Funktion zur Bildauswahl erweitert. Mit „Neurapix Culling“ können Fotograf:innen ihren Workflow weiter beschleunigen und noch mehr Zeit sparen. Das neue Tool ist zunächst in einer Beta-Version für alle Fotograf:innen kostenlos verfügbar.

Neben seiner KI-unterstützten Bildbearbeitung bietet Neurapix ab sofort auch eine Lösung zur Bildauswahl direkt in Adobe Lightroom an. Neurapix Culling (Beta) ist ins reguläre Neurapix Plugin integriert und über den gewohnten Menüpfad erreichbar. Beim Start des Tools wird der ausgewählte Lightroom-Katalog in einer Raster-Ansicht dargestellt, die sich nach individuellen Vorlieben anpassen lässt. Alle Bilder werden blitzschnell vorgeladen und ermöglichen so eine sehr effiziente Auswahl.

Fotograf:innen können nun alle Fotos, die sie auswählen möchten, mit den für Lightroom typischen Optionen kennzeichnen: Markierung (Flagge), Bewertung (Sterne) und Farbmarkierung. Sämtliche Markierungen werden stets in Echtzeit mit dem Lightroom-Katalog synchronisiert. Ist der Auswahlprozess vollständig durchlaufen, kann das Fenster geschlossen werden.

Effiziente Bedienung im Fokus, weitere KI-Features sollen folgen

Der Fokus bei der Entwicklung der Beta-Version von Neurapix Culling lag darauf, das Fundament für einen effizienten und einzigartigen Bearbeitungsworkflow mit einer tiefen Integration in Lightroom Classic zu legen, um Fotograf:innen noch mehr Zeit zu sparen. Nichtsdestotrotz sind bereits in der Beta-Version verschiedene KI-Funktionen enthalten, die sich optional anzeigen lassen:

Gruppierte Ansicht : Serienaufnahmen können gruppiert angezeigt werden, um das beste Bild einer Serie leichter ausmachen zu können. Über eine Smart-Zoom-Funktion lassen sich entscheidende Details blitzschnell vergleichen.

: Serienaufnahmen können gruppiert angezeigt werden, um das beste Bild einer Serie leichter ausmachen zu können. Über eine Smart-Zoom-Funktion lassen sich entscheidende Details blitzschnell vergleichen. Augen auf : Die Neurapix KI erkennt, welche Personen auf einem Bild die Augen geöffnet haben und welche nicht. Dies kann speziell bei Gruppenbildern hilfreich sein.

: Die Neurapix KI erkennt, welche Personen auf einem Bild die Augen geöffnet haben und welche nicht. Dies kann speziell bei Gruppenbildern hilfreich sein. Blick in die Kamera : Ebenso stellt Neurapix fest, welche Personen auf einem Foto direkt in die Kamera blicken, was ein Auswahlkriterium sein kann.

: Ebenso stellt Neurapix fest, welche Personen auf einem Foto direkt in die Kamera blicken, was ein Auswahlkriterium sein kann. Lachen: Das Tool kann anzeigen, ob Personen im Bild lachen, oder nicht.

Diese KI-Funktionen lassen sich bereits unterstützend verwenden. Nach und nach soll Neurapix Culling um zusätzliche KI-Features erweitert werden, die sich aktuell in der Entwicklung befinden. Ein vollautomatisiertes Aussortieren von Fotos ist zunächst noch nicht enthalten.

„Haben bereits viele gute Ideen in der Entwicklung“

„Die Bildauswahl einer KI zu überlassen, hat viel mit einem Grundvertrauen in die Technologie zu tun, das viele Fotograf:innen aktuell (noch) nicht haben“, sagt Nils Sauder, Mitbegründer und CEO von Neurapix, und bezieht sich dabei auf zahlreiche geführte Gespräche während der Entwicklungsphase. „Unser Fokus bei der Beta-Version liegt daher zunächst auf einem nahtlosen und effizienten Auswahlerlebnis mit ersten KI-Assistenz-Funktionen. Wir haben jedoch bereits viele gute Ideen in der Entwicklung, die wir in den nächsten Monaten nach und nach einbauen werden.“

Neurapix bietet sein Auswahl-Tool in der Beta-Phase zunächst kostenlos an. Nach einem Update des Neurapix Plugins erscheint die Option Neurapix Culling als eigener Menüeintrag (Bibliothek > Zusatzmodul-Optionen). Ein Hinweis zum Update kommt automatisch beim Öffnen von Lightroom, es kann über den Zusatzmodul-Manager aber auch manuell vorgenommen werden. Neurapix Culling ist unabhängig von Neurapix‘ KI-Bildbearbeitung nutzbar.

Mit Blick auf den Datenschutz geht Neurapix wie gewohnt auf Nummer sicher: Neurapix Culling findet vollständig lokal auf dem eigenen Computer statt. Es müssen keine sensiblen Bilder und Daten hoch- bzw. heruntergeladen werden.