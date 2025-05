Sehr scharf in der Bildmitte

Im Testlabor zeigt das FE 16 mm f/1,8 G eine sehr gute Abbildungsleistung. Bei offener Blende erreicht es in der Bildmitte eine Auflösung von 3.051 Linienpaaren pro Bildhöhe, was 94 Prozent der möglichen Auflösung unserer Messkamera Sony Alpha 7R IV entspricht. In den Ecken werden bei Blende 1,8 noch 71 Prozent der möglichen Auflösung erreicht. Wird das Objektiv um zwei Stufen abgeblendet, verbessert sich die Schärfe weiter: In der Mitte liegt die gemessene Auflösung dann sogar bei 100 Prozent, in den Ecken steigt sie leicht auf 74 Prozent. Damit schneidet das neue 16 mm bei der Auflösung in der Bildmitte sowohl bei offener Blende als auch zweifach abgeblendet etwas besser ab als das hochpreisigere Sony FE 14 mm f/1,8 GM. In den Ecken liegt es fast gleichauf. Damit liefert das 16 mm eine Top-Schärfe auf Profi-Niveau.

Schneller und präziser Autofokus

Auch der Autofokus des FE 16 mm macht seine Sache sehr gut. Im Labortest erreichte der AF, der mit zwei XD-Linearmotoren arbeitet, eine durchschnittliche Genauigkeit von 93 Prozent. Die Fokussierung erfolgt intern und arbeitet nahezu geräuschlos.

Ergonomie und Ausstattung

Trotz der kompakten Größe bietet das Objektiv eine umfangreiche Ausstattung. Dazu gehören ein Blendenring mit Click-Schalter und ein Iris-Lock-Schalter. Der Click-Schalter ermöglicht das Umschalten zwischen einer Blendensteuerung in Rastschritten und einer stufenlosen Einstellung, ideal für Videoaufnahmen. Der Iris-Lock-Schalter verhindert ein versehentliches Umschalten von manueller Blendenwahl auf Blendenautomatik und umgekehrt. Der Blendenwert lässt sich von f/1,8 bis f/22 in Drittelschritten wählen.

Eine über das Kameramenü frei belegbare Fokushaltetaste rundet die Ausstattung ab. Das Gehäuse des FE 16 mm ist gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet und für den Außeneinsatz geeignet.

Ideal für Foto und Video

Das FE 16 mm f/1,8 G eignet sich besonders für Landschafts- und Architekturfotografie, Selfies und Vlogging. Sony hat das Focus ­Breathing reduziert, sodass bei Änderungen der Fokusebene nahezu keine störenden Bildwinkeländerungen auftreten. Dank seiner kompakten Abmessungen eignet es sich ideal für den Videoeinsatz auf einem Gimbal.