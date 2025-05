Das neue Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv LK Samyang AF 14-24mm F2.8 FE, entwickelt in Kooperation mit Schneider-Kreuznach, ist speziell für spiegellose Sony Vollformatkameras konzipiert und richtet sich an Fotografen, die ein leichtes, vielseitiges Objektiv suchen. Mit einem Bildwinkel von bis zu 114,2°, einer Naheinstellgrenze von 18 cm und der Möglichkeit, 77 mm-Filter zu verwenden, eignet sich die Neuheit ideal für Landschafts-, Architektur- und Astrofotografie.

Das Objektiv wurde in enger Zusammenarbeit mit Schneider-Kreuznach entwickelt. Der renommierte deutsche Optikspezialist mit Sitz in Bad Kreuznach blickt auf eine über 110-jährige Geschichte in der Herstellung von Präzisionsobjektiven zurück. Nach langer Zeit ohne eigene Neuentwicklungen im Bereich Fotoobjektive markiert die Kooperation mit Samyang – inzwischen LK Samyang – einen bemerkenswerten Wiedereinstieg in den Consumer-Markt. Die erste gemeinsame AF-Lösung wurde im Herbst 2023 vorgestellt, seither arbeitet man kontinuierlich an weiteren Modellen.

Mit dem neuen 14-24mm F2.8 FE präsentiert sich die deutsch-koreanische Allianz nun erstmals im Ultraweitwinkel-Zoombereich – ein Segment, das gerade bei Landschafts- und Architekturfotografen große Relevanz hat. Die jetzt veröffentlichten Beispielbilder geben einen ersten visuellen Eindruck davon, welches kreative Potenzial in der neuen Konstruktion steckt.

Hier präsentieren wir eine Galerie mit offiziellen Beispielbildern des Herstellers, die die optische Leistung des neuen Objektivs veranschaulichen sollen.

Weitere Details und Informationen zum Objektiv finden Sie hier in unserer ersten News zum Thema.

Hier geht es zur offiziellen Schneider-Kreuznach-Webseite: https://schneiderkreuznach.com/de

LK Samyang AF 14-24mm F2.8 FE Beispielbilder-Galerie:

Die folgenden Bilder zeigen erste offizielle Beispielaufnahmen, die mit dem neuen LK Samyang AF 14-24mm F2.8 FE entstanden sind. Die Fotos demonstrieren die Stärken des Ultraweitwinkel-Zooms in unterschiedlichen Anwendungsszenarien – von weiten Landschaften über Architektur bis hin zu Innenräumen und Nachtaufnahmen. Alle Aufnahmen stammen direkt vom Hersteller und wurden mit verschiedenen Sony Vollformatkameras erstellt. Die EXIFs und Kameras haben wir Euch dazugeschrieben.