Ankauftag im Leica Classic Store Wetzlar am 03. Mai 2025

www.leica-camera.com

Von 10 bis 18 Uhr haben Besitzerinnen und Besitzer die Gelegenheit, ihre Leica Kameras, Objektive und Zubehör von Fachleuten professionell bewerten zu lassen und zu einem fairen Preis zu verkaufen.

Am 3. Mai 2025 lädt der Leica Classic Store in Wetzlar zum exklusiven Ankauftag ein. Hier kann man ganz ohne Voranmeldung und lange Wartezeiten den Wert seiner Leica Ausrüstung fachkundig einschätzen lassen. Ob Vintage-Klassiker, limitierte Sondermodelle oder moderne Leica Produkte: Das erfahrene Team des Leica Classic Stores prüft den kosmetischen und technischen Zustand der Ausrüstung und gibt eine transparente Wertermittlung.

Der ermittelte Betrag kann direkt ausgezahlt oder beim Kauf einer Leica verrechnet werden – eine ideale Gelegenheit für alle, die ihr Equipment optimieren oder auf das nächste Level heben möchten. Der Leica Ankauftag ist nicht nur eine Gelegenheit, Kameras und Objektive von Leica zu veräußern, sondern auch, um in die Welt hochwertiger Pre-Owned-Produkte einzutauchen.

Der Leica Classic Store steht für höchste Qualität und Nachhaltigkeit: Jedes Produkt wird sorgfältig geprüft und mit Garantie angeboten. So können sich neue Besitzerinnen und Besitzer auf die bewährte Leica Exzellenz verlassen. Zu entdecken gibt es außerdem Raritäten und Sammlerstücke.

Der Leica Classic Store ist unter dieser Adresse zu finden: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar.

Schon jetzt vormerken: Der nächste Ankauftag findet am 11. Oktober 2025 statt!

100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts

Die Leica Camera AG zelebriert im Jahr 2025 das 100-jährige Jubiläum der Leica I. Sie wurde 1925 erstmals auf der Leipziger Frühjahrsmesse der Öffentlichkeit vorgestellt und übertraf als erste in Serie gefertigte Kleinbildkamera alle Erwartungen. Denn dank ihres kompakten und handlichen Formats eröffnete sie völlig neue fotografische Einsatzmöglichkeiten. Unter dem Motto „100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts“ feiert die Leica Camera AG rund um den Globus eben diese Kamera, die die Welt der Fotografie revolutionierte. Auf internationalen Veranstaltungen der Leica Länderorganisationen in den Metropolen Dubai, Mailand, New York, Shanghai und Tokio werden verteilt über das gesamte Jahr kulturelle Projekte und außergewöhnliche Produkt-Sondereditionen präsentiert. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet die Jubiläumswoche am Unternehmensstandort in Wetzlar im Juni. Hinzu kommen hochkarätige Ausstellungen im weltweiten Netzwerk der Leica Galerien mit Werken herausragender Fotografinnen und Fotografen.