Viele Ähnlichkeiten zur OM-1 Mark II

Tatsächlich gibt es viele Parallelen zum Flaggschiff. So arbeitet die OM-3 mit dem gleichen 20,4 Megapixel auflösenden Stacked-BSI-Sensor. Auch der Truepic-X-Bildprozessor wurde übernommen. Das bringt nützliche Vorteile. So bietet die OM-3 den gleichen Standard-ISO-Bereich wie das Flaggschiff von ISO 200 bis ISO 25.600 und einen erweiterten ISO-Bereich von ISO 80–102.400. Auch bei der kürzesten Belichtungszeit zieht die neue OM-3 mit 1/32.000 Sekunde bei elektronischem Verschluss mit der OM-1 MII gleich. Zum Vergleich: Die OM-5 mit einem Sensor der älteren Generation schafft nur 1/8.000 Sekunde. Der vom Flaggschiffmodell übernommene Sensor macht sich auch bei der kürzesten Blitzsynchronzeit bemerkbar. So kann man mit der OM-3 wie mit der OM-1 MII mit einer sehr kurzen 1/8.000 Sekunde blitzen (1/250s bei der OM-5).

Weiter geht es mit dem 3,0 Zoll großen Touchdisplay mit 1.620.000 Bildpunkten, das seitlich schwenkbar und nach vorne und hinten neigbar ist. Das kennen wir ebenso von der OM-1 MII wie das Autofokussystem mit 1.053 Messpunkten und KI-basierter Objekterkennung für Menschen, Katzen, Hunde, Vögel, Autos, Motorräder und Flugzeuge. Die Erkennung reagierte im Praxistest sehr gut. Schade ist, dass der Hersteller keine Automatik für die Objekterkennung anbietet. So müssen die zu erkennenden Objektkategorien je nach Motivsituation vorher im Menü eingestellt werden.

Bis zu 120 Bilder pro Sekunde

Wer häufig actionreiche Motive fotografiert, wird sich über die ebenfalls vom Flaggschiff geerbte Serienbildgeschwindigkeit freuen. Die OM-3 schafft bis zu 50 Bilder pro Sekunde bei voller Sensorauflösung mit kontinuierlicher Schärfenachführung (AF-C) und bis zu 120 Bilder pro Sekunde bei 20,4 Megapixel im AF-S-Modus, also mit Fokussierung nur auf dem ersten Bild. Um die OM-3 dennoch etwas von der OM-1 Mark II abzugrenzen, schränkt OMDS bei der OM-3 die Anzahl der möglichen Bilder in Folge stärker ein. So kam das CHIP Testlabor bei der OM-3 auf 90 JPEGs oder 88 RAWs in Folge bei 120 Bildern pro Sekunde, gegenüber 217 JPEGs oder 120 RAWs in Folge bei der OM-1 MII bei gleicher Serienbildrate.

Die 50 Bilder pro Sekunde der OM-3 mit AF-C werden wie beim Flaggschiff allerdings nur mit einer Auswahl an M.Zuiko Digital PRO-Objektiven erreicht. Dazu gehören beispielsweise das M.Zuiko Digital ED 12 40mm F2.8 PRO II, das M.Zuiko Digital ED 12 100mm F4.0 IS PRO und das M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO. Die vollständige Liste der kompatiblen Objektive hat OMDS in den technischen Daten der OM-3 veröffentlicht. Bei allen anderen Objektiven beträgt die maximale Serienbildrate bei voller Auflösung und kontinuierlicher Schärfenachführung 20 Bilder pro Sekunde.