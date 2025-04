Mit Spannung blickt die Branche auf das bevorstehende Event OMR x IMAGING am 5. Mai in Hamburg – ein Treffpunkt für neue Ideen, Netzwerke und Impulse rund um Foto, Video und Marketing. Die neue Zenfolio-Studie liefert zudem spannende Zahlen zur Lage der Fotografieszene, besonders in Bezug auf Video und KI. Außerdem feiern zwei Branchengrößen Jubiläum: FREELENS wird 30, Pixum wird 25 – beides starke Zeichen für Beständigkeit und Wandel. Die wichtigsten Branchentrends der Woche – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW18/25

OMR x IMAGING: Die Branche trifft sich in Hamburg

In Kürze ist es so weit, am Montag, 5. Mai, trifft sich die Imagingbranche im Rahmen der OMR im Hotel Gastwerk in Hamburg. Wir freuen uns sehr, mehr als 80 TeilnehmerInnen begrüßen zu dürfen, auf die ein ausgesprochen spannendes Programm wartet: Dietmar Wüller (Image Engineering), Jan Lorbach (NielsenIQ/GfK), Konrad J. Schmidt (Profifotograf), Maike Harberts (Leica Camera), Falko Ohlmer (Arndt Benedict), Jan König (Odaline), Uli Kramer (Pilot), Fabian Jung und Marie Baab (beide Ryzon), Dennis Schmelz (Videograf powered by Sony), Adrian Rohnfelder (AI Imagelab) sowie Markus Goles, Sebastian von Wyschetzki und Daniel Partzsch (alle SevenOne) präsentieren aus unterschiedlichen Perspektiven neue Impulse für das Imaging-Business. Moderiert wird die Veranstaltung durch den international bekannten Profifotografen und Experten Florian W. Müller.

Warum OMR x IMAGING? Weil das eine klassische Win-win-Situation darstellt. Die Imagingbranche hat nach wie vor eine enorme Power, ebenso das Online-Marketing. Und beide verbindet: ohne Foto und Video kein Social Media, keine Plattformen, keine Businessmodelle, keine Kommunikation – also auch kein Online-Marketing. Dessen Impulse wiederum helfen der Imagingbranche, neue Aspekte ihrer eigenen Power zu erkennen und zu entfalten. Das Ziel der Convention OMR x IMAGING aus Vorträgen, Diskussionen und Networking ist es, um wörtlich im Bild zu bleiben, allen Teilnehmenden ausreichend Puzzleteile zu bieten, damit jeder für sein eigenes Business ein neues, zukunftsfähiges Bild zusammenstellen kann.

Mehr Informationen unter www.new-c.de/omr.

Blick ins Imaging-Innere: Zenfolio-Umfrage

Starke Insights über die Foto- und Videowelt liefert jedes Jahr Zenfolio mit seiner „State of the Photography Industry“ Umfrage. Ein paar interessante Erkenntnisse: 68 Prozent aller Fotografen wollen keine Videos machen (ob das schlau ist, steht auf einem anderen Blatt), die Zahl der hauptberuflichen Fotografen ist deutlich gewachsen gegenüber den Semi-Profis, 15 Prozent der Profis nutzen Smartphone plus Kamera für ihre Jobs (stark steigend) und in Sachen KI ist, stellt sich die Lage so dar: 57 Prozent sehen für ihren Beruf als Fotograf positive wie negative Aspekte, 11 Prozent beurteilen KI als nur negativ und 32 Prozent als ausschließlich positiv. Dies und noch viel mehr steht in den lesenswerten Ergebnissen der Zenfolio Umfrage (Englisch).

Jubiläum I: Freelens wird 30

FREELENS e.V. wurde am 25. März 1995 von 128 engagierten Fotograf*innen gegründet, um den berufspolitischen Herausforderungen ihrer Zeit zu begegnen: verschlechterten Arbeitsbedingungen, schwindender Wertschätzung und einer zunehmend bedrohten Freiheit der Berichterstattung. Und diese Herausforderungen sind auch nach 30 Jahren ausgesprochen aktuell. Der größte Berufsverband professioneller Fotograf*innen und Fotojournalist*innen in Deutschland ist auf 2.100 Mitglieder angewachsen. Im Jubiläumsjahr 2025 feiert der Verband die Vielfalt seiner Mitglieder in unterschiedlichen Kontexten und Themenfeldern. Dabei stehen Fragen nach Identität, Zugehörigkeit, der Bedeutung des Fotojournalismus im 21. Jahrhundert und der Notwendigkeit eines starken Urheberrechts im Fokus. Die empfehlenswerten Aktivitäten stehen hier: https://freelens.com

Jubiläum II: Pixum feiert 25. Geburtstag

Pixum, das Älteste in Deutschland gegründete E-Commerce-Unternehmen der Online-Foto-Branche und zugleich das einzige, das aus der Web-1.0-Ära noch existiert, feiert sein 25-jähriges Bestehen. Heute ist das Unternehmen aus Köln in allen großen europäischen Märkten vertreten und hat bereits über 11 Millionen Kundinnen und Kunden beliefert. Wir gratulieren und bewundern Daniel Attalah und sein Team für drei Dinge: Erstens das über viele Jahre große soziale Engagement des Unternehmens, zweitens die Innovationsfreude in Sachen Bildprodukte und drittens, dass Pixum auch nach einem Vierteljahrhundert Unkonventionalität und Professionalität so meisterhaft verbindet.

Hier stehen weitere Details: https://www.pixum.de/25jahre