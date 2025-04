In der Buchreview Close-Up-Fotografie von Jürgen Pagel bekommen wir einen genaueren Blick, um die unzähligen kleinen Details oder Farbunterschiede nicht zu übersehen. Wir haben einen genaueren Blick auf das Buch geworfen.

Die Welt der Fotografie ist voller wunderbarer und vielfältiger Motive. Um den eigenen Stil zu finden oder eine eigene spezielle Lieblingsrichtung zu finden, muss man oft viel ausprobieren und entdecken. Besonders viel zu entdecken gibt es in der Welt der Close-up- Fotografie. Unzählige Details, interessante Farbunterschiede und manchmal auch einzigartige Zeugnisse der Handwerkskunst lassen sich auf spektakulären Bildern einfangen. Oft lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen. In seinem Buch „Close-up Fotografie: Einzigartige Details festhalten“ bringt Autor Jürgen Pagel seine Liebe und seine Leidenschaft zum Thema zum Ausdruck. Mit detaillierten Aufbaubildern und intensiven Beschreibungen aus seinen Projekten gelingt es ihm, Einsteiger ohne Erfahrung oder Ausrüstung ebenso in den Bann der Nahansicht zu ziehen wie Fortgeschrittene, die den Zauber der Detailfotografie schon erleben durften. Auf 300 Seiten und in acht Kapiteln taucht er mit den Lesern immer tiefer in die feinsten Details der Nahaufnahmen ein.

Buchreview „Close-up-Fotografie“ von Jürgen Pagel: Ein genauer Blick

Das Buch beginnt mit einer ausführlichen Beschreibung über Close-up-Fotografie. Dies ist nicht nur für Anfänger ein spannender Teil, immerhin handelt es sich ja nicht um Makrofotografie. Diese „Lobbyarbeit“ für ein so umfangreiches Genre erzeugt die richtige Stimmung für den Rest des vollumfänglichen Werks. Danach werden die technischen Aspekte mit allen Details ausführlich bearbeitet. Für den Bereich, der viel Wert auf Schärfentiefe, Beugungsunschärfe und Naheinstellgrenzen legt, werden wirklich alle Punkte angesprochen und einfach und anschaulich erklärt. Natürlich dürfen auch die Kameraeinstellungen nicht fehlen. Um wirklich jeden Fotografen einen Einblick zu gewähren, sind die technischen Möglichkeiten der beste Weg für den Einstieg. Und der beginnt im nächsten Kapitel. Im „Close- up-Regelwerk“ werden alle Geheimnisse der Close-up-Fotografie gelüftet und anhand vieler bebilderter Beispiele anschaulich und verständlich erklärt. Vom Finden und dem richtigen Umgang mit den Motiven leitet der nächste Abschnitt den praktischen Teil ein. Mit den Trainingsideen geht es zu inspirierenden Motivideen. Seine jahrelange Erfahrung lässt Pagel in der „Herangehensweise“ einfließen. An beliebten Motiven wie Stillleben und Foodfotografie wird der Blick der Leser geschärft, bevor es mit der Bildbearbeitung weitergeht. Mit zahlreichen Tipps und Tricks wird der Workflow der Nachbearbeitung immer wieder aufs Neue nach Sinnhaftigkeit und Effizienz geprüft, um den Spaß an der Fotografie in den Vordergrund zu stellen. Das passende Kapitel „Im Auge des Betrachters“ bereitet die Leser auf den Alltag als Close-up-Fotografen vor. Die letzten Seiten widmen sich anschließend einer Vielzahl an praktischen Tipps aus dem Erfahrungsschatz des Fotografen Pagel.

Look and Feel

Das Buch kommt im Hardcover im Maß 164 x 242 Millimeter. Die 300 Seiten sind schön gegliedert, und man findet kaum eine Doppelseite ohne Bebilderung. Doch wichtiger als der Look ist das „Feel“. Der passionierte Fotograf Pagel schafft es nämlich, ein gutes Gefühl bei seiner Leserschaft zu erzeugen. Es gibt kein Thema, das nicht fundiert erklärt, keine Frage, die nicht aus Erfahrung beantwortet wird. Ob Neueinsteiger, erfahrener Fotograf oder jemand, der bereits von der Close-up-Fotografie begeistert ist – jeder wird proaktiv vom Autor auf Augenhöhe angesprochen. Die vielen Bilder aus der Praxis, die oft mit einem schönen Vergleich kommen, sorgen dafür, dass man sich bestens aufgehoben fühlt. Die Kapitelstruktur ist gut aufeinander aufgebaut und führt den Leser vom Einstieg und der Begrifflichkeit zu den technischen Details. Wichtige Punkte wie Lichtsetzung, die Qualität von Objektiven oder die Stärken und Schwächen der Kameramodi bekommen eigene, ausführliche Abschnitte.

Fazit

Foto-Lehrbücher gibt es wie Fotografen und Genres. Das ausführliche Werk Pagels beschäftigt sich mit einer Nische wie der Close-up-Fotografie, mit allen Details der Details. Dank seiner unterhaltsamen, technisch präzisen und persönlichen Art schlägt der Fotograf und Autor eine Brücke zwischen fundiertem Fachwerk und Erlebnisbericht für jeden, Anfänger, Fortgeschrittenen und Profi.