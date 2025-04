Am Sonntag, 25. Mai 2025, lädt das Deutsche Kameramuseum in Plech zur 8. Foto- und Filmbörse ein. Von 10 bis 15 Uhr können Besucher in der Mehrzweckhalle neben dem Museum auf Entdeckungstour gehen: Privatpersonen und Händler präsentieren dort Kameras, Objektive, Projektoren, Zubehör und weiteres Equipment aus der Welt der analogen und digitalen Fotografie. Der Eintritt kostet drei Euro und berechtigt gleichzeitig zum Besuch des benachbarten Museums.

Die 8. Foto- und Filmbörse Deutsches Kameramuseum in Plech richtet sich an Sammler, Technikfans und alle, die sich für historische und moderne Bildtechnik begeistern. Wer selbst ausstellen möchte, kann einen Tisch für 15 Euro mieten – eine Anmeldung ist unter www.kameramuseum.de/fotoboerse, per E-Mail an boerse@kameramuseum.de oder per SMS an 0152 34258047 möglich.

Pressemitteilung Deutsches Kameramuseum: