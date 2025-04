Wer gute Bilder machen will, braucht nicht nur Kreativität, sondern auch die richtige Ausrüstung. Genau das bietet der Fotomarkt in Zingst, der vom 29. bis 31. Mai 2025 stattfindet. Er ist Teil des Umweltfotofestivals „horizonte zingst“ – einem der wichtigsten Fotofestivals in Deutschland. Hier treffen Technik, Beratung und Inspiration aufeinander.

Rund 50 Aussteller präsentieren im Herzen von Zingst die aktuellen Neuheiten der Fotobranche. Mit dabei sind viele bekannte Marken aus den Bereichen Kameras, Objektive, Zubehör, Software und Drucklösungen. Besonders praktisch: Fast alles darf ausprobiert und getestet werden. Das ermöglicht einen direkten Eindruck – ideal für alle, die vor einer Kaufentscheidung stehen.

Das gibt es zu entdecken

Begleitet wird der Markt von einem umfangreichen Rahmenprogramm. Fotowalks, Vorträge, Check-&-Clean-Services und Live-Demos bieten Gelegenheit, Wissen zu vertiefen und direkt in die Praxis umzusetzen. Fachkundige Ansprechpartner sind jederzeit vor Ort und beraten individuell.

Das Festival selbst sorgt für eine besondere Atmosphäre. Mit über 120 Workshops, Multivisionsshows, Fotografengesprächen und abendlichen Strandprojektionen erleben Besucher Fotografie in all ihren Facetten – lebendig, kreativ und nah an gesellschaftlichen Themen.

Ein echter Publikumsmagnet ist die Greifvogel-Show aus Hellenthal. Adler, Falken und Eulen werden in respektvollem Abstand und in fotogerechter Kulisse präsentiert. Ein einmaliges Erlebnis für alle, die Natur und Fotografie verbinden wollen.

Fotomarkt in Zingst 2025: Aussteller und mehr

Der Fotomarkt in Zingst bietet Technik zum Anfassen, persönliche Beratung und geballtes Fachwissen – ideal für alle, die sich für ihre fotografischen Projekte bestens ausstatten möchten.

Dabei sind neben allen großen Kameraherstellern wie Sony, Panasonic, Canon, Nikon, OM System, Leica und Fujifilm auch zahlreiche Objektiv- und Zubehörhersteller. Zudem sind auch Fotohändler und Print-Anbieter vor Ort.

Das ganze Ausstellerverzeichnis und zum Fotomarkt gibt es unter: https://www.zingst.de/festival/fotomarkt