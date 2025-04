CAMERA WORK Virtual Gallery präsentiert vom 10. April bis zum 22. Mai 2025 eine neue Ausstellung ALBERT WATSON THE SILENCE OF HISTORY

Die CAMERA WORK Virtual Gallery präsentiert vom 10. April bis zum 22. Mai 2025 die Ausstellung THE SILENCE OF HISTORY mit 26 Fotografien von Albert Watson, die Merkmale des traditionellen kunsthistorischen Stilllebens aufweisen, darunter Inszenierungen archäologischer sowie gegenwärtiger Artefakte.

Albert Watsons Stillleben beschreiben die Essenz außergewöhnlicher Objekte – jedes von ihnen trägt seine eigene Geschichte und Faszination in sich. Besonders bemerkenswert sind beispielsweise die archäologischen Artefakte, die Watson 1990 im Ägyptischen Museum in Kairo fotografieren durfte. Diese außergewöhnliche Gelegenheit ermöglichte es ihm, jahrtausendealte Relikte des Königs Tutanchamun in seinem charakteristischen Stil, der Licht, Textur und Form zu einer kraftvollen visuellen Erzählung verbindet, zu inszenieren.

Neben den Artefakten widmet sich Watson auch anderen historischen Objekten: Detailaufnahmen eines »Hudson Hornet«-Oldtimers auf einem Autofriedhof in Las Vegas lassen das elegante Design vergangener Jahrzehnte aufleben, während kunstvolle Hutmacher-Modelle Handwerkskunst zelebrieren. Ergänzt wird die Stillleben-Serie durch Objekte aus der Raumfahrt, darunter Ausrüstungsstücke der »Apollo 15«-Mission, die von technologischer Präzision und menschlichem Pioniergeist zeugen sowie Neil Armstrongs Raumanzug aus der denkwürdigen »Apollo 11«-Mission zum Mond. Auch persönliche Memorabilia, wie ikonische Stücke aus dem Besitz von Elvis Presley und Muhammad Ali, offenbaren Watsons Gespür für Komposition und Licht, mit dem er es vermag, Objekte zu Kunstwerken zu erheben.

Über Albert Watson

Albert Watson (*1942 in Edinburgh) zählt zu den einflussreichsten Fotografen der Geschichte. Bis heute hat er mehr als 100 Cover für Vogue fotografiert. Seine Porträts von Alfred Hitchcock, Mick Jagger, Jack Nicholson, Kate Moss und Andy Warhol sind weltberühmt. Einzel- und Gruppenausstellungen im Metropolitan Museum of Art (New York), Brooklyn Museum (New York), Internaaonal Center of Photography (New York), Museum of Modern Art (Mailand), KunstHausWien, City Art Centre (Edinburgh), NRW Forum (Düsseldorf), Museum Fotografiska (Stockholm), Multimedia Art Museum (Moskau), Museum of Kyoto, in den Deichtorhallen (Hamburg), der Tate Modern (London) sowie bei CAMERA WORK haben die Grundlage für Watsons Reputation im Kunstmarkt gelegt. Albert Watson wird in Deutschland exklusiv von der Galerie CAMERA WORK vertreten.

Über Camera Work

Seit 2020 führt CAMERA WORK die CAMERA WORK Virtual Gallery – eine innovative und hochqualitative

Online-Galerie, in der Kunstsammler sowie alle Kunstinteressierten exklusive Ausstellungen erleben:

