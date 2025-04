Neu: YASHICA x Peanuts & Hello Kitty – Kameras mit Kultfaktor

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für YASHICA in Deutschland und Österreich, freut sich Ihnen zwei neue und außergewöhnliche Kameralinien aus dem Hause YASHICA vorzustellen – entstanden in exklusiven Kooperationen mit den weltbekannten Marken Peanuts und Sanrio.

Diese Sondereditionen verbinden moderne Kameratechnologie mit dem nostalgischen Charme ikonischer Charaktere wie Snoopy und Hello Kitty – perfekt für Ihre trendbewussten, jungen und junggebliebenen Kunden!

YASHICA x Peanuts – Die Welt durch Snoopys Augen

YASHICA x Peanuts lädt Sie ein, Snoopy’s Fantasie zum Leben zu erwecken – durch die Linse von YASHICA. Inspiriert vom verspielten Geist des beliebten Beagles vereint diese besondere Zusammenarbeit nostalgisches Vintage-Design mit moderner Fotografie. Jeder Schnappschuss wird zu einer liebevollen Hommage an den klassischen Comicstrip und lässt Sie den Charme und Witz von Snoopys Welt hautnah erleben.

YASHICA Mini DigitalCamera (Snoopy Version)

YASHICA x Peanuts lädt Sie ein, Snoopy’s Fantasie zum Leben zu erwecken – durch die Linse von YASHICA. Inspiriert vom verspielten Geist des beliebten Beagles vereint diese besondere Zusammenarbeit nostalgisches Vintage-Design mit moderner Technik. Jeder Schnappschuss wird zur liebevollen Hommage an den klassischen Comicstrip und lässt den einzigartigen Charme von Snoopys Welt lebendig werden. Die Kamera überzeugt mit einem handlichen 2-Zoll-Display, einer Bildauflösung von bis zu 8 Megapixeln und der Möglichkeit, Videos in Full HD (1080P) aufzunehmen. Als unterhaltsames Extra bietet sie integrierte Spiele – ergänzt durch ein charmantes Snoopy-Detail, das als verspielter Anhänger am Schlüsselbund dient. So wird das Gerät nicht nur zum originellen Technik-Gadget, sondern auch zum liebevoll gestalteten Geschenkartikel für Kinder und alle Peanuts-Liebhaber.

YASHICA Digital Camera DP-100 (Snoopy Edition)

Die YASHICA x Snoopy Digitalkamera DP-100 vereint charmante Retro-Ästhetik mit moderner Fototechnik – inspiriert vom verspielten Charakter des wohl bekanntesten Beagles der Welt. Erhältlich in Hellblau oder Hellgrün, ist die kompakte Kamera ein stilvoller Begleiter für Fans jeden Alters, die ihre Abenteuer mit einem Hauch Nostalgie festhalten möchten.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken 5-Megapixel-Sensor ermöglicht sie Fotoaufnahmen in beeindruckender Qualität mit bis zu 48 Megapixeln. Das 2,8 Zoll große IPS-Display sowie der 8-fache Digitalzoom sorgen für komfortable Handhabung und gestochen scharfe Ergebnisse – auch unterwegs. Für bewegte Bilder bietet die Kamera Videoaufnahmen in bis zu 4K und praktische Funktionen wie Smile Capture und eine integrierte Anti-Shake-Technologie. So wird jeder Moment perfekt eingefangen – fast wie eine Szene direkt aus dem Comic.

YASHICA x Sanrio – Hello Kitty Digitalkamera

Die YASHICA x Sanrio Mini Digital Camera (Hello Kitty Edition) vereint verspieltes Design mit praktischer Technik und sorgt für jede Menge Unterhaltung im Taschenformat. Mit einer Bildauflösung von bis zu 8 Megapixeln und Videoaufnahmen in 1080P ist sie ideal für spontane Schnappschüsse und bezaubernde Clips – jederzeit und überall.

Dank ihrer kompakten Größe, dem niedlichen Look und den integrierten Spielen wird sie schnell zum Lieblingsaccessoire junger Nutzerinnen und Nutzer. Der liebevoll gestaltete Hello Kitty-Anhänger rundet das Design perfekt ab und lässt sich ganz einfach an Taschen oder Rucksäcken befestigen – für noch mehr Individualität unterwegs. Ob als originelles Geschenk oder trendiges Lifestyle-Gadget: Diese Kamera bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten, sondern ist auch ein echter Hingucker für alle Sanrio-Fans.

Gemeinsame USPs

Lizenzierte Kultfiguren: Jede Kamera bringt eine ikonische Marke zum Leben – ob Snoopy oder Hello Kitty – und spricht gezielt Fans mit emotionalem Bezug an.

Kompakte Größe, große Wirkung: Leicht, tragbar und ideal für unterwegs – perfekt für spontane Schnappschüsse und tägliche Begleiter mit Charakter.

Starkes Design trifft Technik: Nostalgische Retro-Optik oder verspielter Charme gepaart mit moderner Fototechnik: eine attraktive Kombination aus Stil und Funktion.

Mehr als nur eine Kamera: Dank integrierter Spiele sind die Kameras auch ein unterhaltsames Gadget – ideal für Kinder oder jung gebliebene Fans.

Geschenkfreundlich & emotional aufgeladen: Verpackung & Look machen sie zum idealen Geschenkartikel – mit hohem Wiedererkennungswert im Handel.

Preis und Verfügbarkeit