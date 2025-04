Bessere Abbildungsleistung als beim XF 18-55 mm f/2,8-4 R LM OIS

Die Ergebnisse aus dem CHIP Testlabor lassen keinen Zweifel daran, dass das XF 16-50 mm f/2,8-4,8 R LM WR deutlich besser auf die 40 Megapixel der Messkamera X-T5 abgestimmt ist als das bisherige XF 18–55 mm. Bei der Auflösungsmessung zeigt das neuere Standardzoom von der mittleren bis zur längsten Brennweite eine deutlich bessere Schärfe in den Bildecken. Teilweise erreicht das XF 16–50 mm in den Ecken sogar rund 600 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) mehr als das ältere XF 18–55 mm. Lediglich bei der kürzesten Brennweite muss sich das neuere Allroundzoom dem älteren Kitzoom geschlagen geben. Zwar sind die Brennweiten der beiden Objektive mit 16 und 18 mm am unteren Ende nicht identisch und daher nicht 1:1 vergleichbar – dennoch fällt auf, dass das neuere XF 16-50 mm f/2,8-4,8 R LM WR bei kürzester Brennweite und offener Blende f/2,8 sehr deutlich von 2.856 Lp/Bh in der Mitte auf nur noch 1.391 Lp/Bh in den Ecken abfällt. Der Auflösungsverlust von 1.465 Lp/Bh führt zu einer sichtbaren Unschärfe in den Ecken. Im Vergleich dazu beträgt der Auflösungsverlust beim XF 18–55 mm „nur“ 941 Lp/Bh.

Abgesehen davon hat das XF 16–50 mm in Sachen Schärfe eindeutig die Nase vorn! Das gilt auch für den Autofokus. Das AF-System des XF 16–50 mm stellt im CHIP Testlabor im Vergleich zum XF 18–55 mm nicht nur schneller scharf, sondern ist auch weniger anfällig für Ungenauigkeiten. Hinzu kommt eine sehr gute Korrektur typischer Abbildungsfehler.