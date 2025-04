Beste Printqualität für alle Fotos – WhiteWall maximiert die Bildqualität

Drei innovative Lösungen, um perfekte Druckergebnisse zu erzielen

WhiteWall SuperResolution, WhiteWall ultraHD & automatische Bildoptimierung – Einzeln oder kombiniert für maximale Bildqualität, ohne Aufpreis!

WhiteWall, die mehrfach preisgekrönte Labor für hochwertige Fotoprodukte, erweitert die Möglichkeiten der Bildbearbeitung mit drei mitunter neuen Optimierungsoptionen: WhiteWall SuperResolution, WhiteWall ultraHD und automatische Bildoptimierung. Diese innovativen Technologien sorgen für makellose Foto-Abzüge und Fine Art Prints in bestmöglicher Qualität und Größe – unabhängig von der ursprünglichen Bildqualität.

WhiteWall SuperResolution – Höhere Auflösung für beeindruckende Großformate

Viele Fotos – insbesondere solche, die mit Smartphones aufgenommen wurden, aus älteren Digitalkameras stammen oder zugeschnitten wurden – haben eine zu geringe Auflösung für hochwertige Drucke in großen Formaten. Die innovative WhiteWall SuperResolution-Technologie setzt modernste Künstliche Intelligenz (KI) ein, um die Bildauflösung erheblich zu verbessern – und das ganz ohne Qualitätsverluste.

Perfekte Lösung für verschiedene Bildquellen: Besonders geeignet für Smartphone-Aufnahmen, ältere Digitalfotos oder Bilder, die stark zugeschnitten wurden.

Hochentwickelte KI-Technologie: Durch intelligente Hochskalierung ergänzt die KI fehlende Bilddetails gezielt, wodurch Schärfe und Auflösung optimiert werden.

Beeindruckendes Druckergebnis: Feinste Details, hoher Realismus und außergewöhnliche Druckqualität – selbst, wenn die Originaldatei nur eine geringe Auflösung hat.

Dank WhiteWall SuperResolution wird fast jedes Bild für professionelle Großformate druckfähig – unabhängig vom ursprünglichen Aufnahmegerät. Ein Qualitätsindikator im Konfigurator zeigt die maximal empfohlene Druckgröße an.

WhiteWall ultraHD – Maximale Schärfe für feinste Details

Die bewährte ultraHD-Schärfung von WhiteWall wurde speziell entwickelt, um Fotos in bereits guter Auflösung optimal für den Druck zu verfeinern. Dabei wird die Schärfe präzise an das gewählte Format, das Druckmaterial und an das Druckverfahren angepasst, sodass Prints mit beeindruckender Klarheit und gestochen scharfen Details entstehen.

Bislang war die ultraHD-Schärfung nur für ausgewählte Produkte verfügbar und mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ab sofort steht diese Technologie für alle Produkte – mit Ausnahme von Bildbänden und Fotokalendern – standardmäßig und ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

Ideal für hochauflösende Bilder: Besonders geeignet für Fotos mit feinen Strukturen, die eine maximale Detailgenauigkeit erfordern.

Intelligente Schärfetechnologie: Die Anpassung erfolgt exakt auf das jeweilige Druckmaterial, Druckverfahren und Format, um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten.

Herausragendes Druckergebnis: Feinste Details, neueste Drucktechnik und außergewöhnliche Bildschärfe für beeindruckende Ergebnisse

Auch Bilder, die zuvor mit der WhiteWall SuperResolution-Technologie hochskaliert wurden, profitieren von der ultraHD-Schärfung – für eine noch brillantere und präzisere Wiedergabe.

Automatische Bildoptimierung – Perfekte Farben und Helligkeiten ohne manuellen Aufwand

Die automatische Bildoptimierung von WhiteWall stellt sicher, dass Farben, Kontraste und Helligkeitswerte perfekt aufeinander abgestimmt sind – ideal für Bilder, die nicht manuell für den Druck angepasst wurden.

Optimal für unbearbeitete Fotos.

Intelligente Technologie: Automatische Anpassung von Helligkeit, Kontrast, Weißabgleich und Farbsättigung für eine harmonische Darstellung.

Brillante Druckergebnisse: Lebendige Farben, ausgewogene Schatten und eine optimierte Gesamtwirkung sorgen für eine herausragende Druckqualität.

Die Technologie gleicht Fehlbelichtungen sowie Farbstiche aus und bietet eine praktische Live-Vorschau. Damit kann die Intensität der Optimierung individuell angepasst werden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Optimierte Druckqualität mit modernster Technologie

Alle drei Optimierungsoptionen sind ab sofort im WhiteWall Online-Konfigurator verfügbar und standardmäßig kombiniert. Eine individuelle Anpassung ist möglich, ebenso wie das Speichern bevorzugter Einstellungen im Kundenkonto für zukünftige Bestellungen.

Dank neuer Technologien bietet WhiteWall jetzt noch bessere Großformatdrucke – selbst bei Ausgangsdateien mit geringer Auflösung. So garantieren wir die bestmögliche Bildqualität für alle Produkte und Formate.

www.whitewall.com/de