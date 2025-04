Leica Oskar Barnack Award 2025

Mit der Bekanntgabe der Jury geht das Auswahlverfahren für die 45. Runde des renommierten Fotografiepreises in die entscheidende Vorbereitungsphase.

Wetzlar, 22. April 2025 Der Leica Oskar Barnack Award (LOBA) wird 2025 zum 45. Mal verliehen. In diesem Jahr steht die Vergabe des international renommierten und hoch dotierten Fotografiepreises unter dem Dach des Leica Jubiläumsjahres 2025, das unter dem Motto „100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts“ gefeiert wird.

Der seit 1980 verliehene Leica Oskar Barnack Award hat sich in den letzten Jahren weiter als wichtiges Forum für engagierte Fotografie der Gegenwart etabliert. Auch in diesem Jahr beruht die Preisträgerfindung auf Vorschlägen eines internationalen Nominatorengremiums. Die finale Entscheidung über die LOBA-2025-Shortlist sowie über die Gewinnerinnen oder Gewinner in der Haupt- und der Newcomer-Kategorie trifft eine fünfköpfige Jury. In diesem Jahr sind dabei:

Jane Evelyn Atwood, Fotografin und LOBA-Gewinnerin 1997 (USA/Frankreich)

Cyril Drouhet, Stellvertretender Direktor für Fotografie, Le Figaro Magazine (Frankreich)

Felix Hoffmann, Künstlerischer Leiter des Foto Arsenals Wien (Österreich)

Curt Holtz, Chefredakteur für Fotografie und Architektur bei Prestel Publishing (Deutschland)

Karin Rehn-Kaufmann, Art Director und Generalbevollmächtigte der Leica Galerien International, Österreich

Im April wird gewählt

Im April wird die Jury im Wetzlarer Hauptsitz der Leica Camera AG beraten und aus einer Shortlist von maximal zwölf Serien die LOBA-Gewinnerinnen oder -Gewinner der Haupt- und der Newcomer-Kategorie bestimmen. Zuvor haben auch in diesem Jahr wieder über 120 Fotografieexpertinnen und -experten aus rund 50 Ländern ihre Vorschläge eingereicht. Jeder Nominator hat auf der Grundlage seiner persönlichen Expertise und Erfahrung bis zu drei Fotoserien ausgewählt, jeweils mit einem Umfang von 15 bis 20 Aufnahmen. Die Voraussetzung für eine Nominierung beim Leica Oskar Barnack Award besteht darin, dass es sich bei den Fotografien um dokumentarische oder konzeptionell-künstlerische Arbeiten handelt, die sich mit der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt auseinandersetzen. Diese humanistische Konstante begleitet den LOBA seit der ersten Ausschreibung im Jahr 1979. In jenem Jahr wäre Oskar Barnack, der Namensgeber des Wettbewerbs und Entwickler der Ur-Leica, 100 Jahre alt geworden.

Der Leica Oskar Barnack Award Newcomer, der seit 2009 die Hauptkategorie ergänzt und Fotografinnen und Fotografen unter 30 Jahren auszeichnet, wird wieder in Kooperation mit und durch die Vorschläge von 20 internationalen Institutionen und Hochschulen aus 17 Ländern bestimmt. Auf der LOBA-Website findet sich – neben Informationen zum LOBA, Jury- und Nominatoreninterviews der letzten Jahre – bereits jetzt die aktuelle Liste aller Nominatoren des LOBA 2025:

www.leica-oskar-barnack-award.com/loba-2025/die-nominatoren.html

Preise und weitere Informationen

Der LOBA-Hauptpreis ist mit 40 000 Euro und einer Leica Kameraausrüstung im Wert von 10 000 Euro dotiert, der Newcomer erhält 10.000 Euro und eine Leica Q3. Zudem werden die Gewinnerserien gemeinsam mit der LOBA-Shortlist im Rahmen einer Wanderausstellung zur Preisverleihung erstmals im Oktober im Ernst Leitz Museum Wetzlar präsentiert. Danach werden die Serien weltweit in Leica Galerien sowie auf ausgewählten Fotofestivals zu sehen sein, sowie im begleitenden Katalogbuch ausführlich vorgestellt.

Ab Mitte Juli werden die Serien aller Shortlist-Kandidaten auf der LOBA-Website vorgestellt. Die Bekanntgabe und die feierliche Verleihung der Preise an die Gewinnerinnen oder Gewinner beider Kategorien erfolgt schließlich im Oktober 2025 in Wetzlar.

Weitere Informationen unter: www.leica-oskar-barnack-award.com